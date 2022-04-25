Захват Херсона является ключевым для России, - британская разведка

Ключевым для российских сил в Украине взятие под полный контроль Херсона для создания сухопутного коридора в Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете министерства обороны Великобритании.

"Херсон - ключевой для достижения российской цели по созданию сухопутного коридора в Крым и доминированию на юге Украины", - говорится в распространенном британским минобороны сообщении.

Отмечается, что Россия намерена организовать в городе псевдореферендум, призванный оправдать оккупацию.

"Выборы в России были омрачены подозрениями в манипуляциях голосованием и исключением из избирательного процесса представителей оппозиции", – добавили в ведомстве.

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