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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Захоплення Херсона є ключовим для Росії, - британська розвідка

рф,війна,окупанти

Ключовим для російських сил в Україні є взяття під повний контроль Херсона для створення сухопутного коридору до Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

"Херсон - ключовий для досягнення російської мети зі створення сухопутного коридору до Криму та домінування на півдні України", - йдеться у поширеному британським міноборони повідомленні.

Зазначається, що Росія має намір організувати в місті псевдореферендум, покликаний виправдати окупацію.

"Вибори у Росії були затьмарені підозрами у маніпуляціях голосуванням та виключенням із виборчого процесу представників опозиції", - додали у відомстві.

Також дивіться: Велика колона людей намагається виїхати з Херсона, протестуючи проти так званого "референдуму". ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5609) розвідка (3866) Херсон (3381)


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Топ коментарі
+65
Зеленский затмил разум всей планете своими пылкыми речами, но Херсон был откровенно и бессовестно сдан! Может это и есть главная цель всей компании РФ : корридор Мариуполь -Херсон, а остальное как получится. Очевидно, что эти два города власть не пыталась системно защищать( В Херсоне даже Тероборону распустили перед войной
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25.04.2022 07:01
+42
Олег Жданов, військовий експерт ... зауважте - до осені все було заміновано!
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25.04.2022 07:31
+39
а почему украинские ответственные власти не ставят вопрос - Николаев и Херсон должны быть освобождены... почему от британской (далеко не всегда точной) разведки народ узнает о цели мокшанщины, но не слышит от украинской власти - "поставлен и решается вопрос освобождения Николаевщины и Херсонщины"?
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25.04.2022 06:49
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Хер... Путину....а сон у нас будет .....
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25.04.2022 06:48 Відповісти
а почему украинские ответственные власти не ставят вопрос - Николаев и Херсон должны быть освобождены... почему от британской (далеко не всегда точной) разведки народ узнает о цели мокшанщины, но не слышит от украинской власти - "поставлен и решается вопрос освобождения Николаевщины и Херсонщины"?
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25.04.2022 06:49 Відповісти
Миколаїв - український!
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25.04.2022 07:50 Відповісти
Пан (Обд)Аристович сказал, что освобождать Херсон НЕДОЦIЛЬНО! Кроме всего прочего на сайте "Элеватор" было заявлено об изменении логистики в связи с потерей портов и строительством элеваторов на западной . То есть, думайте сами почему...
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25.04.2022 07:54 Відповісти
Звільнення Херсона є ключовим для звільнення Півдня та деблокади Маріуполя. Тому той, хто заявляє про недоцільність/"неможливість" звільнення Херсона - по факту, працює на ворога.
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25.04.2022 10:41 Відповісти
Не бреши - не казав такого Арестович. Ви, боти кондитерські, такі саме брехуни, як і кацапня.
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25.04.2022 11:33 Відповісти
і тут, гандон не стримав злі парфуми?
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25.04.2022 12:16 Відповісти
Николаев должен бьіть освобожлен????
Что ті несешь???
Типичний пля критмк Зеленского
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25.04.2022 08:15 Відповісти
там написано не Миколаїв, а миколаївщина.
типові зефанати мають труднощі із розумінням прочитаного, та й із читанням взагалі. хуженєбудєт і хотьпоржом.
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25.04.2022 08:50 Відповісти
А вот и розумовоотсталый зебаран ,наблюдайте форумчане ,чморите и посылайте вслед за хрюсским кораблем
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25.04.2022 11:33 Відповісти
я можу дати відповідь, чому до цього часу не звільними Херсон і питання по Миколаєву. Дійсно, ніби все на поверхі, все так ніби просто, так? Повертаємося до весни 2019 року, коли український нарід 73% бажав поржати, "хуже не будет", "да какая разница" і замість "95 десантної бригади" вибрав "95 квартал"(це образно) і замість "Армія, віра, мова" вибрав - "какая разница на каком язіке я разгаваріваю і какіє памятнікі стоят на уліце, главноє, чтоби она освєщалась". Хіба при окупанту його вулиця не освітлюється? І москаль розмовляє москальською, то в чому проблема? Все ж ніби, як бажали? Замість людини, яка спасла Україну в 2014 роуі, відновила армію, економіку, банківську систему, запровадила ряд реформ, такі наприклад, як "децентралізація", "прозоро", принесла безвіз, асоціацію з ЄС, запровадила санкції проти ворога, створила міжнародну коаліцію... вибрали людину, яка зі сцени обсирала українців і Україну, "отодвигала граници", "Томос називала термосом( і до цього часу не вибачилося), відвело війська, скоротило армію, заморозило всі проекти і просто не було оборонного замовлення і дуже хоче подивитися комусь в очі. Армія доношувала той одяг і взуття, які їм залишив "барига". Заморожені новітні проекти виготовллення ракет і артилерії, ПТРК та інше. Не виготовлялися шоломи і бронежителя, а срок пригодності тих, що виготовлдені при "барризі" вийшов... То ж чекайте, коли спецпідрозділ "95 квартал" пройде перепідготовку, наприклад на Яворівському полігоні, а тупі подоляк і мамамія сфроткаються на їх фоні, щоб вночі прилетіла ракета - тоді і скоренько визволять Херсон і не дозволять обстрілювати Миколаїв. Ви ж всі бажали веселоців і приколів. Веселіться!
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25.04.2022 08:34 Відповісти
Шановний, дуже легко відповідати, хоча і неприємно, бо ми всі знаємо, що то все справи рук московії, яка себе назвала росією. Як Ви називаєте "котел" біля Іловайська, був створений захолдом регулярних частин російської армії в спину непідготовлених до війни в таких масштабів "добробатів", де ми втратили більше 366 бійців. Ворог втратив набагато більше. Я навіть не буду писати скільки ми втратили тільки в одному Маріуполі, бо це вина ворога. А інші міста перераховувати? Запитати за Бучу, Гостомель, Ірпінь, Ізюм, Ахтирку, Чекрнігів, Суми, Харків? Хто відвів звідти війська? Хто розмінував кримський перешейок, що дало змогу ворогу за лічені голини відрізати нас від моря і фактично на 100% оекупувати Азовське море? Чому не повідомили жителів Київської області, щоб вони виїхали за межі своїх населених пунктів? А хто не сторив тероборони на півдні і не видав їм зброю? А хто заморозив проекти виготовлення ракет? А хто кричав, що США, Англія та інші розвідки брешуть і ніякого нападу не буде, щоб всі йшли на шашлили? Ось тут вже явна вина і наших. Якось навіть це і не порівнюється. Ми знаємо, що тимчасова окупація - це агресія ворога, але розмінування кримського перешейку і таке ставлення до людей заставляює ставити питання до діючої влади, хто діє на користь ворога? Хто "зливав" спецоперації, їх відсторонили? Та ні, це всі знають робив єрмак і він вкурсі всіх подій і не факт, що не зливає і сьогодні все, що знає, а це життя наших бійців. Я правильні поставив Вам запитання? Я не розкачую зелений, гумовий човен? Абдристович не каканув? подоляк і мамамія в нормі? єрмака і татарова не тошнить, продовжують клепати справи на патріотів? Грошову заставу генерала Марченко вже пропили?
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25.04.2022 09:26 Відповісти
Неуважаемый, отвечай сколько было предателей, шпионов, вредителей и откровенных лжецов в каденцию Порошенко? Ты ставишь ему в вину что он собственноручно не устранял физически эту шваль? В том числе и тебя и таких как ты паприкольцев и хуже не будет. Ложью Зеленский вылез в презы, ложью вы тащили его, ложь возводили на Порошенко. Что же- виновен, и я разделяю с ним эту вину. Такова цена цивилизованности и правоты Права... Хотя по- хорошему вас как и кацапов не истребляя толку не будет...
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25.04.2022 09:28 Відповісти
Спецоперації проведені ГРУ МО при Порошенку-ліквідація Захарченка,ліквідація Гіві,ліквідація Мотороли.Зірвані операції при Зеленському-операція з ,,Вагнерівцями'',операція по штурму тюрми ,,Ізоляція'' і звільненню наших військовополонених,операція по зриву каналу доставак клістронів до наших ракет ППО С-300!!!Назви мені хоть одну операцію, яку вдалось провести ГУР МО з 2019 по 2022 роки по Російській Імперіїї.
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25.04.2022 11:12 Відповісти
Ты предлагаешь мне что?
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25.04.2022 11:51 Відповісти
Пане , я Вам назву декілька, які відомі при злитті спецоперацій і зрадивших Україну по призвіщах і по посадах при Зеленському, яких він особисто призначив, хоча їх набагато більше, а Ви напишите тих, хто зрадив при Порошенко. Я не буду писати про зрадників ОПЗЖ, бо вони звісно не мають відношення до влади, я напишу про їх, які в їх команді. Першим на думку спадає пан єрмак, який "злив" спецоперацію по "вагнерівцях", які знищили наших декілька літаків і сотні військових. Запитаю про Наумова, генерала СБУ, цікаво де він? Напишу про депутата Шевченко. А де генерали СБУ і поліції з Херсонщини і представники президента? Можна писати декілька десятеів як депутатів, так і урядовців. А хто зраджував Україну при Порошенко, зрозуміло з його команди і ті кого він призначив?
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25.04.2022 12:18 Відповісти
Дякую за коментар !
Все так. Я зараз фактично не коментую внутрішньо-українську політику, бо болить війна.
Проте ...

Ще скільки було крику щодо плакату Порошенка з мордою фюрера - про вирішальний вибір.

Та піпл =устал ат вайни= і проголосував за =сдєлаєм іх вмєстє= (я так і не зрозуміла - кого), =хоть паржом= і =па пріколу=.

І як розказувала одна знайома: проходила через базар і одна жінка іншій казала - при Порошенку я плакала, а при Зеленському буду сміятись.

Певно, сміється зараз.
А пре-зе-дент ще ВР розстрілював (я ніколи не дивилася той "шедевр", але читала про цей епізод). І армію принижував, і українських жінок.

Можливо, Ви бачили, але багато волонтерів говорять про те, що вони знову займаються тим, що й 8 років тому.
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25.04.2022 09:01 Відповісти
Ошибка, имхо, считать, что во втором туре были выборы. Интересы Украины нарид всегда просеоал в первом туре выборов. Увы.
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25.04.2022 09:18 Відповісти
ти про цю зраду зебілу , адепту Зе-клована - не втолкуєш.
На жаль. Є серед отих 73% і такі, що їм хоч кілок на голові теши. Їх, щоправда, залишилось близько 25%, і все ж...
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25.04.2022 09:04 Відповісти
я все больше понимаю что зе и его команду привели к власти олигархи судьи-прокуроры ментовская мафия .да и врачи были против реформ в медицине.ну а а на роль статистов подошли преподы с зарплатой в 4 тыс. долларов и прчий нарид
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25.04.2022 10:47 Відповісти
Какая еще Николаевщина?
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25.04.2022 08:51 Відповісти
"Украинские ответственные власти" у лютому-березні здали Херсон. Як же тепер їм ставити питання про його звільнення?
Почитай Бутусова, Сергія Рахманіна. Можу посилання на мою публікацію з цього питання скинути...
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12.06.2022 16:28 Відповісти
Референдум для виправдання окупації? Перед ким?
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25.04.2022 06:50 Відповісти
Soglasno meždunarodnomu pravu referendumy i vybory na okupirovannyx territorijax javliajutsia ničtožnymi.
Nexaj kassapy u sebia v saranskax referendumiat pro prisoedinenie Papua Novoj Gvineji k Taganrogu.
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25.04.2022 10:49 Відповісти
Британська розвідка щось відстає так на років вісім, бо всі ті мрії про новоросію давно всім відомі, крім Бубочки звісно ...
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25.04.2022 06:52 Відповісти
ващи предатели ..
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25.04.2022 07:08 Відповісти
не час розбиратися чому втрачений південь, чому мільйони громадян України опинилися в окупації і чому цих громадян зараз убивають👇



Stanislav ************

@proctolog

·
https://twitter.com/proctolog/status/1518089113009889280 23 ч

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі недоцільно розбиратися, хто розмінував Перекопський перешийок, спростивши російській армії наступ на півдні України.

Твердо и ясно. Расходимся, ребята.
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25.04.2022 07:08 Відповісти
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25.04.2022 07:32 Відповісти
Неправильный вопрос. Кто разминировал проход из Крыма?
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25.04.2022 07:17 Відповісти
Олег Жданов, військовий експерт ... зауважте - до осені все було заміновано!
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25.04.2022 07:31 Відповісти
хто віддав приказ ми можемо лише висловлювати припущення, але на 100 % він був погоджений із зеленським, тому його вина у тому, що відбулося на півдні, беззаперечна, далі треба йти по ланцюжку-хто порадив і переконав у такому "правильному" рішенні - мабуть той, хто був відповідальний за мінські переговори, а фоном для підсилення щодо схиляння до цього рішення аналітика та висновки розвідки, а хто який напрямок курує ми всі знаємо
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25.04.2022 10:26 Відповісти
Звичайно я розумію хто здав Херсон, але ви бачите як моє питання зачепило людей.
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25.04.2022 07:56 Відповісти
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25.04.2022 08:24 Відповісти
Потому и сдали Херсон, потому что огромное количество русни быстро оккупировала территорию через Крым и ВСУ под натиском русни вынуждено было отступать и перегруппировываться.
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25.04.2022 08:52 Відповісти
Зеленский затмил разум всей планете своими пылкыми речами, но Херсон был откровенно и бессовестно сдан! Может это и есть главная цель всей компании РФ : корридор Мариуполь -Херсон, а остальное как получится. Очевидно, что эти два города власть не пыталась системно защищать( В Херсоне даже Тероборону распустили перед войной
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25.04.2022 07:01 Відповісти
Так і є.
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25.04.2022 07:59 Відповісти
так і є
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25.04.2022 08:00 Відповісти
Уже было достаточно интервью бойцов теробороны Херсона. В условиях тотального наступления врага на херсонском направлении оказались слабо подготовленные и немногочисленные военные части. Работа военкоматов была организована плохо. Местные власти по сути саботировали создание теробороны, а если не власти то исполнители на местах. Херсон сдала не центральная, а местная власть и местная вата. Два простых примера Баштанка и Снигиревка Николаевской области. В первой организовали тероборону и дали бой противнику, а во второй решили сдавать город чтобы избежать разрушений. Последствия мы видим сейчас. А по поводу цели так это очень вероятно и Херсон нужно освобождать первым. И если это не сделать в течении нескольких недель то потом будет намного сложнее, то же самое и с Энергодаром. Атомная станция захвачена с одной целью, пустить электричество в Крым. Думаю все это понимают. В любом случае тяжелые вооружения уже идут и через максимум месяц если не начнется наступление тогда нужно разговаривать с центральной властью. Но я думаю что там все это тоже понимают.
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25.04.2022 08:09 Відповісти
Мост почему не взорвали, это бы задержало продвижение русский на несколько дней и этого было достаточно чтобы подтянуть резерв с Николаева
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25.04.2022 08:28 Відповісти
рашисты мост не форсировали, пока не подошли их подкрепления уже по правой стороне с Каховского направления.
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25.04.2022 08:54 Відповісти
каховский мост тоже не взорвали.
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26.04.2022 02:50 Відповісти
Антонівській міст ще й зараз можна ...банути точкою-у. Від Миколаїва до Херсона 60 км. Точка - 100 км. Тоді орки в Херсоні опиняються в напівкотлі. По дамбі Каховської ГЕС можна здійснювати постійний огневий контроль реактивною артилерією. Там від наших позицій до дамби 40-50 км. І тоді все угрупування орків на правому березі Дніпра опиняється відрізаним.
Питання - чи є в нашого керівництва "політична воля" повернути Херсон...
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25.04.2022 09:42 Відповісти
И местная власть разминировала поля на границе с Крымом? И не оказалось ни одной боеспособной части до Антоновского моста, ни одного блокпоста тоже по вине местной власти? Не все так просто в этой ситуации, но разбираться будем после войны.
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25.04.2022 12:31 Відповісти
Херсон держался больше недели. Защитников застали врасплох подготовленные войска из Крыма в огромных количествах. Те силы, что находились на границе с Крымом, были полностью кинуты защищать город. При чем большинство проблем обороны Херсонской области было подготовлено именно властями города и местными коллаборантами. Русня уже давно имела сеть агентов, что сливали инфу и всячески мешали мобилизации, в городе, поскольку захват разрабатывали не один год
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25.04.2022 08:49 Відповісти
Погано, що "застали в расплох" коли про йоміврність війни було відомо заздалегідь.
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25.04.2022 11:41 Відповісти
Ну ****** по мосту, как дальше переходить через реку Днепр?
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25.04.2022 12:15 Відповісти
Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що частина депутатів міської ради виїхала до окупації Херсона. А працівників прокуратури, Нацполіції та СБУ у місті 24 лютого нібито вже не було. Про це він повідомив в https://www.liga.net/ua/politics/interview/igor-kolyhaev-herson-eto-ukraina-hot-i-okkupirovan-ne-zabyvayte-o-nas інтерв'ю http://www.liga.net/ LIGA.net .

"З 24 лютого тут уже нікого не було. Ні прокуратури, ні СБУ, ні УВС, ні суддів. Нікого. 24 числа місто було порожнім", - сказав Колихаєв.

Російська армія станом на другу половину дня в четвер, 24 лютого, окупувала частину Херсонської області України. Про це повідомила на Facebook Херсонська обласна державна адміністрація (ХОДА).
https://www.dw.com/uk/rosiiska-armiia-okupuvala-chastynu-khersonskoi-oblasti-ukrainy-khoda/a-60903338

Російські окупанти змогли прорвати оборону Херсона та захопити контроль над переправою до міста. Джерело:

Херсонщину влада по суті здала оркам.
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25.04.2022 13:14 Відповісти
Нам варто лише пукнути у бік мосту через Дніпро, як уся тая шелупонь пописана рвоне на лівобережжя. Поки вони тіпа "дєржівають" Херсон, на сході угрупування є послабленим.
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25.04.2022 09:58 Відповісти
******, а били эти сили шоб защищать город??? хватало ли их??? БЛ ,диванные иксперды , я вижу все здесь своими глазами...разминировали ,да.Вопрос ,а почему первый зам . херсонского сбу взят ,не догадиваетесь??? А откуда у орков списки силовиков атошников патриотически настроенных граждан, даже членов общества охотников....тоже зеля взял. Суки, вы сидите в свободной Украине и устраиваете срачи и это при том ,что у нас люди пытаются правдами и неправдами вырваться из оккупации. Что уже победа , что вы устраиваете разборки? Да ваши действия под стать кремлегандоновской пропаганды.... Это взгляд из оккупированного города...
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25.04.2022 13:07 Відповісти
Город, в названии которого есть "хер", для московитов сакрален.
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25.04.2022 07:03 Відповісти
Якщо Херсонський міський міст буде зруйновано, то місто врешті можна взяти. Недоліком є ​​труднощі просування повз річку, але росіяни, ймовірно, самі знищили б її, якщо відступлять.
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25.04.2022 07:09 Відповісти
І яка ціна такого досягнення? Самім як потім форсувати Дніпро?
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25.04.2022 07:14 Відповісти
По-перше - якщо вибити росіян з Херсона - вони на 100% моста підірвуть все одно.
По-друге - ми можемо наступати з боку Запоріжжя, та й на Південно-Західній частині Херсонської області у нас є плацдарм.
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25.04.2022 11:38 Відповісти
Досить вже про сухопутний коридор. З побудовою Кримського моста це втратило будь-яку актуальність. Так само, як і "снабжение Крыма водою". Мета - відмежування Україні від морських шляхів.
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25.04.2022 07:12 Відповісти
Міст не вирішує нічого, тобто ніфуя.
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25.04.2022 07:20 Відповісти
бгггг ... оналитика ... и какая пропускная способность крымского моста? ... а ж/д полотно там есть? .... а в Крыму есть достаточная гражданская портовая инфраструктура? ... а воду на 3 миллиона ватанов фурами возят? ... ох ... ну и бред блэать
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25.04.2022 07:23 Відповісти
Чтобы они там не проводили, война не закончится, пока ВСУ не будут контролировать все территории Украины и Крым и Херсон и Донбасс! Нужно срочно уничтожить Крымский мост, чтобы отрезать Крым от России сообщением и логистикой. И нужно потопить все корабли России и всеми областями идти в наступление на юг и восток!
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25.04.2022 07:14 Відповісти
Ну так иди топи все корабли России если у тебя есть чем. Руководству и так извесно что нужно делать, им лучше знакома обстановка на фронте и наши возможности, а мнения диванных генералов никому не интересны
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25.04.2022 08:57 Відповісти
немає у них часу для травневих шашликів Зеленського - потрібно шукати нове житло 👇

Промисловий Портал

@ua_industrial

·
https://twitter.com/ua_industrial/status/1518332482206187521 7 ч

Жителі окупованої Херсонської області втікають на велосипедах з окупації до блокпосту нашої армії у Криворізькому районі, потім їх забирають автобуси чи швидкі. Кинуті велосипеди біля блокпосту.
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25.04.2022 07:15 Відповісти
Тобто кацапи вже стоять на кордоні Херсонської і Дніпропетровської областей???
Що ж нам тоді повідомлять, що ЗСУ якісь села на Херсонщині звільняють?
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25.04.2022 07:52 Відповісти
Они там и стояли с начала марта. Какие-то села освобождают. В некоторые просто заходят так как врага там нет. Но нужно понимать что это не наступление, а лишь подговка. Особых изменений за последний месяц там нет. Наши сейчас применяют тактику как под Киевом, насыпают им из дальнобойной артилерии. Но наверно вряд ли они сами побегут как из под Киева и уже рано или поздно придется штурмовать их позиции.
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25.04.2022 08:20 Відповісти
Іди воєнкомат добровольцем
Отримаєш більш оперативну інформацію
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25.04.2022 08:21 Відповісти
Вы за картой боевых действий вообще смотрите? liveuamap.com вам в помощь.
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25.04.2022 08:49 Відповісти
Приснився пуйлу сон,
Що весь повстав Херсон,
Та гонять москаля,
Де місце корабля.
Москаль біжить у Крим
П.зда прийшла там всім,
Бо міст хто підірвав,
А їх на шмаття рвав...
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25.04.2022 07:46 Відповісти
Новая Каховка, Херсон и Энергодар. 3 стратегических города, сданных без пыли и шума. Вода, электричество и сухопутный коридор крысчанам. Кто не знает - только год назад закончена высоковольтная линия, соединяющая Запорожскую АЭС и Каховку.
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25.04.2022 07:56 Відповісти
то, что не подорвали мосты на Херсон - надо ещё расследовать.
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25.04.2022 08:04 Відповісти
Починай швидко прямо зараз
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25.04.2022 08:23 Відповісти
не я, а ти починай швидко прямо зараз
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25.04.2022 08:44 Відповісти
Вот ты подонок тупорылый ,а скорее просто рашистский пдрс
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25.04.2022 12:19 Відповісти
к Херсону добавить Каховку, о которой ни слова, и да "картина маслом"
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25.04.2022 08:15 Відповісти
""к Херсону добавить Каховку, о которой ни слова, и да "картина маслом"""

Почитал комменты.....Хотел на своем участке(огороде) поработать.Тем более,погода классная,но инфо о том,что нам и мне лично "светит"ЛДНРы- отбила охоту брать сапку в руки. Можно в место сапки АКашу,но где её купить. В селе даже хлеба не купишь-МАГАЗИНА нет......Да,мне 73 и "песок" еще не сыпется....
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25.04.2022 08:44 Відповісти
Британська розвідка = брітанськіє учьониє.
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25.04.2022 08:29 Відповісти
Ну-ка, тест - "чи прийшов сіс-адмін на роботу"?
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25.04.2022 08:38 Відповісти
може, і прийшов - але ніфіга ще не зробив!
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25.04.2022 08:39 Відповісти
Ситуація Херсону показує,що там явно була зрада.
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25.04.2022 09:07 Відповісти
За слуг народу,дуже багато диверсантів наїхало в Україну.Та й усіляка сволота попіднімала голови.
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25.04.2022 09:11 Відповісти
Коли вони зможуть гавкати лише іззапарєбріка, "ключовою метою" виявиться просто руйнація та вбивства. Це той випадок, коли аппєтіт проходіт во врємя їди.
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25.04.2022 10:15 Відповісти
А я бы не стал обвинять Зеленского. Если бы захотел, то давно уже сбежал....... Легко давать советы, когда ты не на его месте...........
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25.04.2022 11:04 Відповісти
Пардон, но Зеля знал куда лезет, но думал, что на посту преза будет шашлыки жарить, а все остальное автоматом пойдет. Талантливый наш...
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25.04.2022 11:13 Відповісти
Пардон, Зеля знал куда лезет. Полагал, что будет жарить шашлыки в кустах, а оно все автоматом пойдет. Талантливый наш...
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25.04.2022 11:38 Відповісти
Баран, если бы ты помалкивал, то сошел бы за умного
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25.04.2022 12:24 Відповісти
А В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЕЩАЛ ПРОСТО ПРЕКРАТИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ !)
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25.04.2022 19:46 Відповісти
 
 