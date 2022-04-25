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Захоплення Херсона є ключовим для Росії, - британська розвідка
Ключовим для російських сил в Україні є взяття під повний контроль Херсона для створення сухопутного коридору до Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.
"Херсон - ключовий для досягнення російської мети зі створення сухопутного коридору до Криму та домінування на півдні України", - йдеться у поширеному британським міноборони повідомленні.
Зазначається, що Росія має намір організувати в місті псевдореферендум, покликаний виправдати окупацію.
"Вибори у Росії були затьмарені підозрами у маніпуляціях голосуванням та виключенням із виборчого процесу представників опозиції", - додали у відомстві.
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+65 Propan
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Что ті несешь???
Типичний пля критмк Зеленского
типові зефанати мають труднощі із розумінням прочитаного, та й із читанням взагалі. хуженєбудєт і хотьпоржом.
Все так. Я зараз фактично не коментую внутрішньо-українську політику, бо болить війна.
Проте ...
Ще скільки було крику щодо плакату Порошенка з мордою фюрера - про вирішальний вибір.
Та піпл =устал ат вайни= і проголосував за =сдєлаєм іх вмєстє= (я так і не зрозуміла - кого), =хоть паржом= і =па пріколу=.
І як розказувала одна знайома: проходила через базар і одна жінка іншій казала - при Порошенку я плакала, а при Зеленському буду сміятись.
Певно, сміється зараз.
А пре-зе-дент ще ВР розстрілював (я ніколи не дивилася той "шедевр", але читала про цей епізод). І армію принижував, і українських жінок.
Можливо, Ви бачили, але багато волонтерів говорять про те, що вони знову займаються тим, що й 8 років тому.
На жаль. Є серед отих 73% і такі, що їм хоч кілок на голові теши. Їх, щоправда, залишилось близько 25%, і все ж...
Почитай Бутусова, Сергія Рахманіна. Можу посилання на мою публікацію з цього питання скинути...
Nexaj kassapy u sebia v saranskax referendumiat pro prisoedinenie Papua Novoj Gvineji k Taganrogu.
новоросіюдавно всім відомі, крім Бубочки звісно ...
Stanislav ************
@proctolog
·
https://twitter.com/proctolog/status/1518089113009889280 23 ч
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі недоцільно розбиратися, хто розмінував Перекопський перешийок, спростивши російській армії наступ на півдні України.
Твердо и ясно. Расходимся, ребята.
Питання - чи є в нашого керівництва "політична воля" повернути Херсон...
"З 24 лютого тут уже нікого не було. Ні прокуратури, ні СБУ, ні УВС, ні суддів. Нікого. 24 числа місто було порожнім", - сказав Колихаєв.
Російська армія станом на другу половину дня в четвер, 24 лютого, окупувала частину Херсонської області України. Про це повідомила на Facebook Херсонська обласна державна адміністрація (ХОДА).
https://www.dw.com/uk/rosiiska-armiia-okupuvala-chastynu-khersonskoi-oblasti-ukrainy-khoda/a-60903338
Російські окупанти змогли прорвати оборону Херсона та захопити контроль над переправою до міста. Джерело:
Херсонщину влада по суті здала оркам.
По-друге - ми можемо наступати з боку Запоріжжя, та й на Південно-Західній частині Херсонської області у нас є плацдарм.
Промисловий Портал
@ua_industrial
·
https://twitter.com/ua_industrial/status/1518332482206187521 7 ч
Жителі окупованої Херсонської області втікають на велосипедах з окупації до блокпосту нашої армії у Криворізькому районі, потім їх забирають автобуси чи швидкі. Кинуті велосипеди біля блокпосту.
Що ж нам тоді повідомлять, що ЗСУ якісь села на Херсонщині звільняють?
Отримаєш більш оперативну інформацію
Що весь повстав Херсон,
Та гонять москаля,
Де місце корабля.
Москаль біжить у Крим
П.зда прийшла там всім,
Бо міст хто підірвав,
А їх на шмаття рвав...
Почитал комменты.....Хотел на своем участке(огороде) поработать.Тем более,погода классная,но инфо о том,что нам и мне лично "светит"ЛДНРы- отбила охоту брать сапку в руки. Можно в место сапки АКашу,но где её купить. В селе даже хлеба не купишь-МАГАЗИНА нет......Да,мне 73 и "песок" еще не сыпется....