Захоплення Херсона є ключовим для Росії, - британська розвідка

Ключовим для російських сил в Україні є взяття під повний контроль Херсона для створення сухопутного коридору до Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

"Херсон - ключовий для досягнення російської мети зі створення сухопутного коридору до Криму та домінування на півдні України", - йдеться у поширеному британським міноборони повідомленні.

Зазначається, що Росія має намір організувати в місті псевдореферендум, покликаний виправдати окупацію.

"Вибори у Росії були затьмарені підозрами у маніпуляціях голосуванням та виключенням із виборчого процесу представників опозиції", - додали у відомстві.

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