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Восемь пожаров произошло за сутки в результате обстрелов на Харьковщине, - ГСЧС

дснс

В минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 23 оперативных выезда, половина из которых (14) - на ликвидацию пожаров, в том числе 8 пожаров, вызванных обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области в фейсбуке.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Киевском (2) и Немышлянском (1) районах Харькова, а также по 1 в г. Дергачах, г. Чугуеве, сельском населенном пункте Харьковского района и 2 в поселке Золочев. Благодаря оперативному реагированию подразделений ГСЧС эти пожары не достигли больших масштабов", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели также 6 раз выезжали на тушение пожаров, возникших по причинам, не связанным с обстрелами, 7 – на помощь населению и 2 – на другие выезды.

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обстрел (27351) Харьковщина (5577) ГСЧС (4983)


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25.04.2022 08:18 Ответить
 
 