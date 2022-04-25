Вісім пожеж сталися за добу внаслідок обстрілів на Харківщині, - ДСНС
Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, половина з яких (14) - на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених обстрілами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у фейсбуку.
"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Київському (2) та Немишлянському (1) районах Харкова, а також по 1 у м. Дергачі, м. Чугуєві, сільському населеному пункті Харківського району та 2 у селищі Золочів. Завдяки оперативному реагуванню підрозділів ДСНС ці пожежі не досягли великих масштабів", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Рятувальники також 6 разів виїжджали на гасіння пожеж, що виникли з причин, не пов'язаних із обстрілами, 7 – на допомогу населенню та 2 – на інші виїзди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- это Харківщина?
- не уверен...