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Вісім пожеж сталися за добу внаслідок обстрілів на Харківщині, - ДСНС

дснс

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, половина з яких (14) - на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у фейсбуку.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Київському (2) та Немишлянському (1) районах Харкова, а також по 1 у м. Дергачі, м. Чугуєві, сільському населеному пункті Харківського району та 2 у селищі Золочів. Завдяки оперативному реагуванню підрозділів ДСНС ці пожежі не досягли великих масштабів", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Рятувальники також 6 разів виїжджали на гасіння пожеж, що виникли з причин, не пов'язаних із обстрілами, 7 – на допомогу населенню та 2 – на інші виїзди.

Також читайте: Харківські рятувальники за добу ліквідували 18 пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів, - ДСНС

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обстріл (28672) Харківщина (6054) ДСНС (5122)


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25.04.2022 08:18 Відповісти
 
 