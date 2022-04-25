Поддержка Украины будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник после визита в Киев, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше президента РФ Владимира Путина.
Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции у польско-украинской границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Суть такова. Мы не знаем, как будут разворачиваться дальнейшая часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. И наша поддержка Украины в дальнейшем будет продолжаться. Она будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха", – сказал Блинкен.
Он отметил, что Россия "потерпела неудачу в Украине", а "Украина добилась успеха".
"Россия стремилась отобрать суверенитет, отобрать ее независимость (Украины). Это не удалось", - сказал Блинкен.
"Она стремилась подтвердить могущество своих военных, свою экономику. Мы, конечно, видим как раз обратное", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МОКША! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!!!
За словами посла ₚосії в США Анатолія Антонова, влада США відмовилася проводити в цьому році урочисту церемонію на Арлінгтонському кладовищі в пам'ять про зустріч американських і радянських солдатів на Ельбі в 1945 році.
Толя поскиглив, що, нібито, захід скасували чисто формально, а кацапам чітко пояснили, що це за рекомендацією Держдепартаменту.
Ну і по класиці, щось там про «градус русофобії» варнякав. 🤷♀️
https://t.me/operativnoZSU/20855
Цінизм головна зброя МЗС росії.