Поддержка Украины будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник после визита в Киев, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше президента РФ Владимира Путина.

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции у польско-украинской границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Суть такова. Мы не знаем, как будут разворачиваться дальнейшая часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. И наша поддержка Украины в дальнейшем будет продолжаться. Она будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха", – сказал Блинкен.

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Он отметил, что Россия "потерпела неудачу в Украине", а "Украина добилась успеха".

"Россия стремилась отобрать суверенитет, отобрать ее независимость (Украины). Это не удалось", - сказал Блинкен.

"Она стремилась подтвердить могущество своих военных, свою экономику. Мы, конечно, видим как раз обратное", - добавил он.