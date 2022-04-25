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Новости Война
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Поддержка Украины будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха, - Блинкен

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник после визита в Киев, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше президента РФ Владимира Путина.

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции у польско-украинской границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Суть такова. Мы не знаем, как будут разворачиваться дальнейшая часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. И наша поддержка Украины в дальнейшем будет продолжаться. Она будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха", – сказал Блинкен.

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Он отметил, что Россия "потерпела неудачу в Украине", а "Украина добилась успеха".

"Россия стремилась отобрать суверенитет, отобрать ее независимость (Украины). Это не удалось", - сказал Блинкен.

"Она стремилась подтвердить могущество своих военных, свою экономику. Мы, конечно, видим как раз обратное", - добавил он.

Госдепартамент США (1842) путин владимир (31321) США (26844) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+22
чуешь зеленський - пiдтримка триватиме до ПЕРЕМОГИ - а не "где-то по середине без Крыма" - так и передай своей арахамии
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25.04.2022 10:41
+14
Амерам-черговий респект...
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25.04.2022 10:43
+9
мабуть це вже не цинізм, а тваринний рашистський страх?.
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25.04.2022 11:13
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чуешь зеленський - пiдтримка триватиме до ПЕРЕМОГИ - а не "где-то по середине без Крыма" - так и передай своей арахамии
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25.04.2022 10:41 Ответить
взєтий під варту, бггг
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25.04.2022 10:50 Ответить
бугага
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25.04.2022 11:48 Ответить
Амерам-черговий респект...
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25.04.2022 10:43 Ответить
до раіськіного кінця
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25.04.2022 10:46 Ответить
Блінкен красавчик звичайно. Але зараз є красівєє - палаючий Брянськ!

МОКША! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!!!
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25.04.2022 10:46 Ответить
Наскільки я розумію поки що зброї і снарядів недостатньо поставлено.
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25.04.2022 10:49 Ответить
що говорять Брянські нафтобази до Твого розуміння?
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25.04.2022 11:10 Ответить
Не ссы в трусссы ,хрюсский, оружие идет непрерывным потоком
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25.04.2022 12:30 Ответить
Дякуємо!
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25.04.2022 10:49 Ответить
Дай Бог, дай Бог !
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25.04.2022 10:51 Ответить
США скасували захід на честь зустрічі американських і радянських солдатів на Ельбі

За словами посла ₚосії в США Анатолія Антонова, влада США відмовилася проводити в цьому році урочисту церемонію на Арлінгтонському кладовищі в пам'ять про зустріч американських і радянських солдатів на Ельбі в 1945 році.

Толя поскиглив, що, нібито, захід скасували чисто формально, а кацапам чітко пояснили, що це за рекомендацією Держдепартаменту.

Ну і по класиці, щось там про «градус русофобії» варнякав. 🤷‍♀️
https://t.me/operativnoZSU/20855
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25.04.2022 10:51 Ответить
МЗС росії направило США ноту протесту з вимогою припинити постачати озброєння Україні.
Цінизм головна зброя МЗС росії.
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25.04.2022 10:58 Ответить
Скоріше ідіотизм.
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25.04.2022 11:03 Ответить
мабуть це вже не цинізм, а тваринний рашистський страх?.
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25.04.2022 11:13 Ответить
Смерть кацапам
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25.04.2022 11:03 Ответить
Цікаво було б уточнити, що американський госдеп має на увазі під "остаточним успіхом"?
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25.04.2022 11:27 Ответить
Остаточне вирішення хрюського- рашистсько- неофашистського питання
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25.04.2022 12:33 Ответить
путін нічого не вирішує, має бути знешкоджено усі 140млн. орків, як знищують сарану, мишей тощо
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25.04.2022 12:31 Ответить
Успех Украины - это восстановление контроля над границами 2013 года и возвращение всех выкраденных людей из Уйлостана до единого человека! Возмещение ущерба и выплата репараций с модписанием мирного договора и признанием границ с демаркацией! Санкции до этого момента только усиливать!
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25.04.2022 12:52 Ответить
санкции с рашки снимать только после ядерного разоружения. да и то частично, чтобы им опять в голову не пришло возобновить свою ядерную программу.
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25.04.2022 16:27 Ответить
сильные слова.
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26.04.2022 03:14 Ответить
 
 