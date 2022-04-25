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Новини Війна
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Підтримка України триватиме, поки ми не побачимо остаточного успіху, - Блінкен

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок після візиту до Києва, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж президент РФ Володимир Путін.

Про це Блінкен сказав на пресконференції поблизу польсько-українського кордону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Суть така. Ми не знаємо, як розгортатиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін. І наша підтримка України надалі буде продовжуватися. Вона триватиме, поки ми не побачимо остаточного успіху", - сказав Блінкен.

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Він зазначив, що Росія "зазнала невдачі в Україні", а "Україна досягла успіху".

"Росія прагнула відібрати суверенітет, відібрати її незалежність (України) . Це не вдалося", - сказав Блінкен.

"Вона прагнула підтвердити могутність своїх військових, свою економіку. Ми, звичайно, бачимо якраз протилежне", - додав він.

Автор: 

Держдепартамент США (1639) путін володимир (23873) США (23043) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+22
чуешь зеленський - пiдтримка триватиме до ПЕРЕМОГИ - а не "где-то по середине без Крыма" - так и передай своей арахамии
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25.04.2022 10:41
+14
Амерам-черговий респект...
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25.04.2022 10:43
+9
мабуть це вже не цинізм, а тваринний рашистський страх?.
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25.04.2022 11:13
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чуешь зеленський - пiдтримка триватиме до ПЕРЕМОГИ - а не "где-то по середине без Крыма" - так и передай своей арахамии
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25.04.2022 10:41 Відповісти
взєтий під варту, бггг
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25.04.2022 10:50 Відповісти
бугага
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25.04.2022 11:48 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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25.04.2022 10:43 Відповісти
до раіськіного кінця
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25.04.2022 10:46 Відповісти
Блінкен красавчик звичайно. Але зараз є красівєє - палаючий Брянськ!

МОКША! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!!!
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25.04.2022 10:46 Відповісти
Наскільки я розумію поки що зброї і снарядів недостатньо поставлено.
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25.04.2022 10:49 Відповісти
що говорять Брянські нафтобази до Твого розуміння?
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25.04.2022 11:10 Відповісти
Не ссы в трусссы ,хрюсский, оружие идет непрерывным потоком
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25.04.2022 12:30 Відповісти
Дякуємо!
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25.04.2022 10:49 Відповісти
Дай Бог, дай Бог !
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25.04.2022 10:51 Відповісти
США скасували захід на честь зустрічі американських і радянських солдатів на Ельбі

За словами посла ₚосії в США Анатолія Антонова, влада США відмовилася проводити в цьому році урочисту церемонію на Арлінгтонському кладовищі в пам'ять про зустріч американських і радянських солдатів на Ельбі в 1945 році.

Толя поскиглив, що, нібито, захід скасували чисто формально, а кацапам чітко пояснили, що це за рекомендацією Держдепартаменту.

Ну і по класиці, щось там про «градус русофобії» варнякав. 🤷‍♀️
https://t.me/operativnoZSU/20855
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25.04.2022 10:51 Відповісти
МЗС росії направило США ноту протесту з вимогою припинити постачати озброєння Україні.
Цінизм головна зброя МЗС росії.
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25.04.2022 10:58 Відповісти
Скоріше ідіотизм.
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25.04.2022 11:03 Відповісти
мабуть це вже не цинізм, а тваринний рашистський страх?.
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25.04.2022 11:13 Відповісти
Смерть кацапам
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25.04.2022 11:03 Відповісти
Цікаво було б уточнити, що американський госдеп має на увазі під "остаточним успіхом"?
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25.04.2022 11:27 Відповісти
Остаточне вирішення хрюського- рашистсько- неофашистського питання
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25.04.2022 12:33 Відповісти
путін нічого не вирішує, має бути знешкоджено усі 140млн. орків, як знищують сарану, мишей тощо
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25.04.2022 12:31 Відповісти
Успех Украины - это восстановление контроля над границами 2013 года и возвращение всех выкраденных людей из Уйлостана до единого человека! Возмещение ущерба и выплата репараций с модписанием мирного договора и признанием границ с демаркацией! Санкции до этого момента только усиливать!
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25.04.2022 12:52 Відповісти
санкции с рашки снимать только после ядерного разоружения. да и то частично, чтобы им опять в голову не пришло возобновить свою ядерную программу.
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25.04.2022 16:27 Відповісти
сильные слова.
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26.04.2022 03:14 Відповісти
 
 