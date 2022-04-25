Підтримка України триватиме, поки ми не побачимо остаточного успіху, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок після візиту до Києва, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж президент РФ Володимир Путін.
Про це Блінкен сказав на пресконференції поблизу польсько-українського кордону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Суть така. Ми не знаємо, як розгортатиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін. І наша підтримка України надалі буде продовжуватися. Вона триватиме, поки ми не побачимо остаточного успіху", - сказав Блінкен.
Він зазначив, що Росія "зазнала невдачі в Україні", а "Україна досягла успіху".
"Росія прагнула відібрати суверенітет, відібрати її незалежність (України) . Це не вдалося", - сказав Блінкен.
"Вона прагнула підтвердити могутність своїх військових, свою економіку. Ми, звичайно, бачимо якраз протилежне", - додав він.
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