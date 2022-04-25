Рада не будет рассматривать запрет УПЦ МП до конца войны, - Стефанчук

Верховная Рада пока не будет рассматривать законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви московского патриархата на территории Украины, поскольку это может привести к расколу общества.

Об этом глава ВР Руслан Стефанчук рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп. И несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение, во многом совпадающее с тем, о чем вы говорили, мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество", – отметил спикер украинского парламента.

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Он подчеркнул, что любой документ, который вносится в ВР и раскалывает общество, дает толчок появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве.

"Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всем после победы", – отметил Стефанчук.

Как сообщалось, в Верховную Раду представлен ряд законопроектов о запрете деятельности УПЦ (МП) на территории Украины.