Рада не будет рассматривать запрет УПЦ МП до конца войны, - Стефанчук
Верховная Рада пока не будет рассматривать законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви московского патриархата на территории Украины, поскольку это может привести к расколу общества.
Об этом глава ВР Руслан Стефанчук рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп. И несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение, во многом совпадающее с тем, о чем вы говорили, мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество", – отметил спикер украинского парламента.
Он подчеркнул, что любой документ, который вносится в ВР и раскалывает общество, дает толчок появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве.
"Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всем после победы", – отметил Стефанчук.
Как сообщалось, в Верховную Раду представлен ряд законопроектов о запрете деятельности УПЦ (МП) на территории Украины.
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Ukrinform
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https://twitter.com/UKRINFORM/status/1518423761397104640 7 ч
рпц грає одну з ключових ролей у примусовій депортації українців до рф - ЗМІ
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3466586-rpc-grae-odnu-z-klucovih-rolej-u-primusovij-deportacii-ukrainciv-do-rf-zmi.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/11/7338699/
Новинарня
@Novynarnia
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https://twitter.com/Novynarnia/status/1518296818005729282 16 ч
"Усе російське вбиває - мова, церква, какая разніца..." Священник ПЦУ з Херсона розповів, як його катували окупанти -
https://novynarnia.com/2022/04/24/chudynovych-kherson/
"Это Славянск, Славкурорт, это Дружковка, это Краматорск, это официально. Это лидеры Московского патриархата, это священники благочиний, протоиереи.
Речь идет о реальном использовании культовых помещений, церквей и даже Святогорской лавры В КАЧЕСТВЕ БАЗ ДЛЯ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП
https://tsn.ua/ru/politika/******************-voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/11/7338699/
Чому?
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То це він був адептом зелених уродів задовго до того, як вони стали зеленими уродами?
Феноменальна передбачливість!
Мені здається, що його екстрасенсорні здібності треба використати в інтересах України.
Российский след в https://tsn.ua/ru/groshi/anneksiya-kryma-usugubit-ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-bloomberg-355654.html аннексии Крыма и поддержке https://tsn.ua/ru/politika/terroristy-i-oruzhie-popali-v-donbass-iz-kryma-pogranichniki-366012.html террористов на Донбассе открылся немного под другим углом. Оказывается, что так называемый "Стрелок" Игорь Гиркин - один из руководителей террористов на Востоке - хорошо изучил Украину еще до оккупации Крыма, под патронатом https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhurnalisty-vyyasnili-kak-putin-ispolzuet-cerkov-v-voyne.html?type=2 Российской православной церкви
прикрываясь православием, члены российской Думы вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума.
Оказалось, что Гиркин был практически постоянным членом православных делегаций в Украине. Есть подтверждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию. И, судя по всему, он был не один такой паломник.
65 крупнейших специалистов по православию и православных иерархов составили документ, признающий концепцию «русского мира» ересью и отвергающий ее.
От России декларацию пока подписал только бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин: по его словам, документ открывает путь к низложению патриарха Кирилла. Вскоре документ, пока существующий только на английском языке, будет переведен и на русский.
https://tverezo.info/post/category/officially
https://www.currenttime.tv/a/rpts-v-amsterdame-zayavila-o-razryve/31751784.html
Как церковные иерархи отреагировали на речь
патриарха Кирилла, поддержавшего вторжение России в Украину
https://zona.media/article/2022/03/22/patriarch
Кто такой тогда Стефанчук?
ВСЕ ПАМ'ЯТАЄМО
дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
Молодцы, нечего сказать.
Що , у нас церков не хватає ? Не рахуємо інші релігії , не рахуємо протестанські багаточисленні , вбік - католиків ...
Маємо , як мінімум - ГКЦУ і ПЦУ - на будь-який смак .
Тре позбавляти ворога не тільки танків та літаків , але й іншої сильнодіючої зброї !
после войны решим.