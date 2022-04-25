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Новости Война
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Рада не будет рассматривать запрет УПЦ МП до конца войны, - Стефанчук

стефанчук

Верховная Рада пока не будет рассматривать законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви московского патриархата на территории Украины, поскольку это может привести к расколу общества.

Об этом глава ВР Руслан Стефанчук рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп. И несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение, во многом совпадающее с тем, о чем вы говорили, мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество", – отметил спикер украинского парламента.

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Он подчеркнул, что любой документ, который вносится в ВР и раскалывает общество, дает толчок появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве.

"Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всем после победы", – отметил Стефанчук.

Как сообщалось, в Верховную Раду представлен ряд законопроектов о запрете деятельности УПЦ (МП) на территории Украины.

ВР (29258) запрет (1708) УПЦ МП (1561) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+57
Тобто іншими словами ФСБ-шні попи, для нас окей. Колаборанти з ОПЗЖ теж нормально. Чекаємо коли завернуть закон про заборону всього роснявого в Україні...
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25.04.2022 12:43
+56
суки
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25.04.2022 12:40
+51
тобто, ФСБ діятиме в Україні цілком легально.

А не пішли би ви всі, зелені уроди - за корабльом?! Разом зі всіма шпигунами на чолі з дермакомі березовськими!
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25.04.2022 12:41
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Зелені ********* знову плюнули в обличчя українців👇

Ukrinform

@UKRINFORM

·
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1518423761397104640 7 ч

рпц грає одну з ключових ролей у примусовій депортації українців до рф - ЗМІ
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3466586-rpc-grae-odnu-z-klucovih-rolej-u-primusovij-deportacii-ukrainciv-do-rf-zmi.html
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25.04.2022 13:32 Ответить
МАЙЖЕ 200 СВЯЩЕННИКІВ УПЦ МП ХОЧУТЬ ЦЕРКОВНОГО ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ПАТРІАРХА КИРИЛА

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/11/7338699/
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25.04.2022 13:33 Ответить
Ніт вайнє!?
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25.04.2022 13:53 Ответить
СН треба виганяти разом із ОПЗЖ зі країни.
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25.04.2022 13:34 Ответить
зелені ********* знову плюнули в обличчя українцям👇

Новинарня

@Novynarnia

·
https://twitter.com/Novynarnia/status/1518296818005729282 16 ч

"Усе російське вбиває - мова, церква, какая разніца..." Священник ПЦУ з Херсона розповів, як його катували окупанти -
https://novynarnia.com/2022/04/24/chudynovych-kherson/

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25.04.2022 13:36 Ответить
В Славянске диверсионная группа, которая и стала центром террора на Донбассе, была под опекой российской церкви.

"Это Славянск, Славкурорт, это Дружковка, это Краматорск, это официально. Это лидеры Московского патриархата, это священники благочиний, протоиереи.

Речь идет о реальном использовании культовых помещений, церквей и даже Святогорской лавры В КАЧЕСТВЕ БАЗ ДЛЯ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП

https://tsn.ua/ru/politika/******************-voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html
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25.04.2022 13:37 Ответить
Зрадники!
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25.04.2022 13:40 Ответить
МАЙЖЕ 200 СВЯЩЕННИКІВ УПЦ МП ХОЧУТЬ ЦЕРКОВНОГО ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ПАТРІАРХА КИРИЛА

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/11/7338699/
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25.04.2022 13:41 Ответить
фігня. Брехня. феесбешна многоходовочка для легалізації своєї структури в нових умовах - особливо після поразки касапів в цій війні.
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25.04.2022 14:28 Ответить
рыги тоже разбежались,собрались и просто название поменяли
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25.04.2022 15:58 Ответить
"Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України " - Стефанчук. Існує така наукова дисципліна, називається герменевтика (мистецтво тлумачення). Яким чином можна розтлумачити слова Голови ВР ? Головне тут - наразі, на період війни. Потім ми обов"язково прикриємо цю кацапську лавочку. Ну не може бути так, щоб дипломатичних відношень немає, транспортних сполучень немає, держави знаходяться в стані війни, а московська філія в Україні займається духовним розбещенням. Так не буде ! Ми заберемо усі Лаври, усі московські церкви, конфіскуємо усе вороже релігійне майно, а священників судитимемо як запроданців та ворожих агентів. Знаю, що серед кліру ще залишились люди з розвинутою інтуїцією і раціональним мисленням. Тож, запрошую в нашу канонічну українську Церкву (ПЦУ). Допоки ..., запрошую. Інший варіант ви знаєте.
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25.04.2022 13:42 Ответить
Чему тут удивляться - основные адепты секты мп именно в зеленой команде,именно с 2019 года существенно уменьшилось количество приходов которые переходили в ПЦУ,именно сегодня опзжопная фракция коллаборанотов под прикрытием фсб спокойно так работает - люди очнитесь,десятки тысяч граждан Украины уже убиты и это далеко не предел а сруцкий мир вольготно так себя чувствует на многострадальной украинской земле! Сколько смертей,слез и горя еще нужно чтоб это прекратилось?!
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25.04.2022 13:44 Ответить
жодного адепта зелених уродів на гілці не видно: ні ні ні ні ні Bobo Suknav, нікого...
Чому?
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25.04.2022 13:46 Ответить
Реєстрація: 14.12.2012
********
То це він був адептом зелених уродів задовго до того, як вони стали зеленими уродами?
Феноменальна передбачливість!
Мені здається, що його екстрасенсорні здібності треба використати в інтересах України.
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25.04.2022 16:01 Ответить
МАЙЖЕ 200 СВЯЩЕННИКІВ УПЦ МП ХОЧУТЬ ЦЕРКОВНОГО ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ПАТРІАРХА КИРИЛА - Не потрібно себе обманювати. Можна поміняти хробака, але яблуко залишиться хробачливим.
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25.04.2022 13:46 Ответить
Чекайте далі, нехай мутять воду в тилу. МП це не церква, це управління фсб расєї.
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25.04.2022 13:46 Ответить
РОССИЯ ГОТОВИЛА ДИВЕРСИИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ ЦЕРКВИ И СВОЕГО ПАТРИАРХА.

Российский след в https://tsn.ua/ru/groshi/anneksiya-kryma-usugubit-ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-bloomberg-355654.html аннексии Крыма и поддержке https://tsn.ua/ru/politika/terroristy-i-oruzhie-popali-v-donbass-iz-kryma-pogranichniki-366012.html террористов на Донбассе открылся немного под другим углом. Оказывается, что так называемый "Стрелок" Игорь Гиркин - один из руководителей террористов на Востоке - хорошо изучил Украину еще до оккупации Крыма, под патронатом https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhurnalisty-vyyasnili-kak-putin-ispolzuet-cerkov-v-voyne.html?type=2 Российской православной церкви

прикрываясь православием, члены российской Думы вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума.

Оказалось, что Гиркин был практически постоянным членом православных делегаций в Украине. Есть подтверждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию. И, судя по всему, он был не один такой паломник.
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25.04.2022 13:47 Ответить
https://tverezo.info/post/153762 Концепция «русского мира» - ересь

65 крупнейших специалистов по православию и православных иерархов составили документ, признающий концепцию «русского мира» ересью и отвергающий ее.

От России декларацию пока подписал только бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин: по его словам, документ открывает путь к низложению патриарха Кирилла. Вскоре документ, пока существующий только на английском языке, будет переведен и на русский.

https://tverezo.info/post/category/officially
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25.04.2022 13:51 Ответить
РПЦ в Амстердаме первой из западных церквей заявила о разрыве с Московским патриархатом из-за войны в Украине

https://www.currenttime.tv/a/rpts-v-amsterdame-zayavila-o-razryve/31751784.html
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25.04.2022 13:56 Ответить
Войну благословил.

Как церковные иерархи отреагировали на речь

патриарха Кирилла, поддержавшего вторжение России в Украину



https://zona.media/article/2022/03/22/patriarch
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25.04.2022 14:01 Ответить
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25.04.2022 14:04 Ответить
Значит Стефанчук и К поддерживают РПЦ и Кирилла , благословившего войну в Украине!!!

Кто такой тогда Стефанчук?
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25.04.2022 14:06 Ответить
зелений урод. І цієї характеристики достатньо, щоб зрозуміти, що то за таке.
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25.04.2022 14:30 Ответить


ВСЕ ПАМ'ЯТАЄМО
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25.04.2022 14:07 Ответить
насчет раскола - это точно. Тут совсем недавно после ареста медведчука чуть не раскололся ваня баканов. Но пока пронесло. До 24-го года. Но это не точно.
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25.04.2022 14:07 Ответить
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25.04.2022 14:08 Ответить
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25.04.2022 14:08 Ответить
Христиане мира

дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
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25.04.2022 14:11 Ответить
Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
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25.04.2022 14:14 Ответить
Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
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25.04.2022 14:14 Ответить
А ЗУ, а безпека країни, а попівські ДРГ ?
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25.04.2022 14:15 Ответить
Правильно! Мало "внешнего" фронта в этой войне. Так нужен еще внутренний! Чтобы в Украине каждый кацапский поп проповедовал против Украины.
Молодцы, нечего сказать.
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25.04.2022 14:34 Ответить
+ 27.04.22
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27.04.2022 10:30 Ответить
Якби тілкьи одни попи, там масово та поголовно усі попи таке роблять, і не тільки вони але й єпископи...як от єпископ ровеньківський і єпископ донецький і горлівський, єпископ харківський, єпископ запорізький....там куди не плюнь - самі колаборанти....
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26.08.2022 04:35 Ответить
Зеленські сцикливі, продажні підари!
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25.04.2022 14:35 Ответить
Слухай ти бегемот не голений а ФСБешні агенти в рясах не розколюють українське суспільство? Як же ж ЗЕшобла класно підігрує ***** а відповідати рано чи пізно все олдно прийдеться і тоді не ваийде звалити все на "козиря"!!!
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25.04.2022 15:18 Ответить
Так - Московський патріархат - одна з прихованих , але потужних сил впливу Московії на нашій території !
Що , у нас церков не хватає ? Не рахуємо інші релігії , не рахуємо протестанські багаточисленні , вбік - католиків ...
Маємо , як мінімум - ГКЦУ і ПЦУ - на будь-який смак .
Тре позбавляти ворога не тільки танків та літаків , але й іншої сильнодіючої зброї !
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25.04.2022 15:41 Ответить
Завичйно! Бо туди друг дитинства Зелі - Баканов ходе та каже, що не визнає "розколу"....
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25.04.2022 15:21 Ответить
Я давно чекаю заборони московської фсбшної церкви в Україні. Але не можу не погодитися з тим що дуже багато залишилось баранів які не сприймають ПЦУ і за старої звичкою ходять в УПЦ. Ця бидломаса може щось утнути. Проте я вважаю що саме зараз під час війни можна раз і назавжди вирішити цю проблему, а потім це буде зробити складніше. Так само треба щось вирішувати з ОПЗЖ, який перейменувався і далі працює на окупанта.
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25.04.2022 15:33 Ответить
у 2014 році почалася війна, не час, у 2022 продовжилася повномасштабна, не час, що ще має статися. щоб час настав?
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25.04.2022 15:44 Ответить
зря!кацапы этим воспользуются!
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25.04.2022 15:54 Ответить
це треба 3робити негайно бо це кодло сатанистів і фашистів
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25.04.2022 15:59 Ответить
Саме московська церква розколює українське суспільство. І взагалі, Що це за московська церква в УКРАЇНІ?
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25.04.2022 22:58 Ответить
Та занесли їм бабло, зеленій владі - от і все пяснення! Або с параші прямо в Оман перерахували.
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26.04.2022 01:10 Ответить
сейчас религиозный раскол не нужен. в армии служат и прихожане всех конфессий.
после войны решим.
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26.04.2022 02:39 Ответить
Так, у 1 та 2 корпусах днр/лнр служать "пріхажанє" донецької. луганської і ровеньківської єпархій упц мп, а в армії рф "пріхажанє" сімферопольської. джанкойської та феодосійської єпархій упц мп....тому не треба "раскола", єнта ат сатани...
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26.08.2022 04:29 Ответить
Цікаво, а чому вірні УГКЦ та ПЦУ не служать в 1 та 2 корпусі днр/лнр і армії рф? Це нєсправєдліфа, треба мерщій та негайно провести мобілізацію, щоб було "всьопачєснаму"....
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26.08.2022 04:31 Ответить
Ну не можу я , без блювотної реакції, на рило цього пацюка стефанчука дивитися...воно таке мерзене і паскудне...фу мля...
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26.08.2022 04:28 Ответить
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