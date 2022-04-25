Рада не розглядатиме заборону УПЦ МП до кінця війни, - Стефанчук
Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України, оскільки це може призвести до розколу суспільства.
Про це Голова ВР Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Ми тривалий час обговорювали це питання в межах наших політичних фракцій і груп. І попри те, що всі десь всередині мають своє внутрішнє рішення, яке багато в чому збігається з тим, про що ви говорили, ми домовились так: під час війни ми не маємо права приймати жодного закону, який розколює українське суспільство", – зазначив спікер українського парламенту.
Він підкреслив, що будь-який документ, який вноситься до ВР і розколює суспільство, дає поштовх до появи чи активізації внутрішніх колаборантів у державі.
"Цього не можна допустити, тому що українська нація має бути єдиною. Будемо розбиратися з усіма після перемоги", – наголосив Стефанчук.
Як повідомлялося, до Верховної Ради подано низку законопроєктів про заборону діяльності УПЦ (МП) на території України.
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Ukrinform
@UKRINFORM
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https://twitter.com/UKRINFORM/status/1518423761397104640 7 ч
рпц грає одну з ключових ролей у примусовій депортації українців до рф - ЗМІ
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3466586-rpc-grae-odnu-z-klucovih-rolej-u-primusovij-deportacii-ukrainciv-do-rf-zmi.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/11/7338699/
Новинарня
@Novynarnia
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https://twitter.com/Novynarnia/status/1518296818005729282 16 ч
"Усе російське вбиває - мова, церква, какая разніца..." Священник ПЦУ з Херсона розповів, як його катували окупанти -
https://novynarnia.com/2022/04/24/chudynovych-kherson/
"Это Славянск, Славкурорт, это Дружковка, это Краматорск, это официально. Это лидеры Московского патриархата, это священники благочиний, протоиереи.
Речь идет о реальном использовании культовых помещений, церквей и даже Святогорской лавры В КАЧЕСТВЕ БАЗ ДЛЯ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП
https://tsn.ua/ru/politika/******************-voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/11/7338699/
Чому?
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То це він був адептом зелених уродів задовго до того, як вони стали зеленими уродами?
Феноменальна передбачливість!
Мені здається, що його екстрасенсорні здібності треба використати в інтересах України.
Российский след в https://tsn.ua/ru/groshi/anneksiya-kryma-usugubit-ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-bloomberg-355654.html аннексии Крыма и поддержке https://tsn.ua/ru/politika/terroristy-i-oruzhie-popali-v-donbass-iz-kryma-pogranichniki-366012.html террористов на Донбассе открылся немного под другим углом. Оказывается, что так называемый "Стрелок" Игорь Гиркин - один из руководителей террористов на Востоке - хорошо изучил Украину еще до оккупации Крыма, под патронатом https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhurnalisty-vyyasnili-kak-putin-ispolzuet-cerkov-v-voyne.html?type=2 Российской православной церкви
прикрываясь православием, члены российской Думы вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума.
Оказалось, что Гиркин был практически постоянным членом православных делегаций в Украине. Есть подтверждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию. И, судя по всему, он был не один такой паломник.
65 крупнейших специалистов по православию и православных иерархов составили документ, признающий концепцию «русского мира» ересью и отвергающий ее.
От России декларацию пока подписал только бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин: по его словам, документ открывает путь к низложению патриарха Кирилла. Вскоре документ, пока существующий только на английском языке, будет переведен и на русский.
https://tverezo.info/post/category/officially
https://www.currenttime.tv/a/rpts-v-amsterdame-zayavila-o-razryve/31751784.html
Как церковные иерархи отреагировали на речь
патриарха Кирилла, поддержавшего вторжение России в Украину
https://zona.media/article/2022/03/22/patriarch
Кто такой тогда Стефанчук?
ВСЕ ПАМ'ЯТАЄМО
дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
Молодцы, нечего сказать.
Що , у нас церков не хватає ? Не рахуємо інші релігії , не рахуємо протестанські багаточисленні , вбік - католиків ...
Маємо , як мінімум - ГКЦУ і ПЦУ - на будь-який смак .
Тре позбавляти ворога не тільки танків та літаків , але й іншої сильнодіючої зброї !
после войны решим.