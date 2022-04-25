Рада не розглядатиме заборону УПЦ МП до кінця війни, - Стефанчук

Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України, оскільки це може призвести до розколу суспільства.

Про це Голова ВР Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми тривалий час обговорювали це питання в межах наших політичних фракцій і груп. І попри те, що всі десь всередині мають своє внутрішнє рішення, яке багато в чому збігається з тим, про що ви говорили, ми домовились так: під час війни ми не маємо права приймати жодного закону, який розколює українське суспільство", – зазначив спікер українського парламенту.

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Він підкреслив, що будь-який документ, який вноситься до ВР і розколює суспільство, дає поштовх до появи чи активізації внутрішніх колаборантів у державі.

"Цього не можна допустити, тому що українська нація має бути єдиною. Будемо розбиратися з усіма після перемоги", – наголосив Стефанчук.

Як повідомлялося, до Верховної Ради подано низку законопроєктів про заборону діяльності УПЦ (МП) на території України.