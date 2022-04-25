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Рада не розглядатиме заборону УПЦ МП до кінця війни, - Стефанчук

стефанчук

Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України, оскільки це може призвести до розколу суспільства.

Про це Голова ВР Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми тривалий час обговорювали це питання в межах наших політичних фракцій і груп. І попри те, що всі десь всередині мають своє внутрішнє рішення, яке багато в чому збігається з тим, про що ви говорили, ми домовились так: під час війни ми не маємо права приймати жодного закону, який розколює українське суспільство", – зазначив спікер українського парламенту.

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Він підкреслив, що будь-який документ, який вноситься до ВР і розколює суспільство, дає поштовх до появи чи активізації внутрішніх колаборантів у державі.

"Цього не можна допустити, тому що українська нація має бути єдиною. Будемо розбиратися з усіма після перемоги", – наголосив Стефанчук.

Як повідомлялося, до Верховної Ради подано низку законопроєктів про заборону діяльності УПЦ (МП) на території України.

Автор: 

ВР (14994) заборона (1455) УПЦ МП (1208) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+57
Тобто іншими словами ФСБ-шні попи, для нас окей. Колаборанти з ОПЗЖ теж нормально. Чекаємо коли завернуть закон про заборону всього роснявого в Україні...
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25.04.2022 12:43
+56
суки
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25.04.2022 12:40
+51
тобто, ФСБ діятиме в Україні цілком легально.

А не пішли би ви всі, зелені уроди - за корабльом?! Разом зі всіма шпигунами на чолі з дермакомі березовськими!
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25.04.2022 12:41
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Зелені ********* знову плюнули в обличчя українців👇

Ukrinform

@UKRINFORM

·
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1518423761397104640 7 ч

рпц грає одну з ключових ролей у примусовій депортації українців до рф - ЗМІ
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3466586-rpc-grae-odnu-z-klucovih-rolej-u-primusovij-deportacii-ukrainciv-do-rf-zmi.html
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25.04.2022 13:32 Відповісти
МАЙЖЕ 200 СВЯЩЕННИКІВ УПЦ МП ХОЧУТЬ ЦЕРКОВНОГО ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ПАТРІАРХА КИРИЛА

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/11/7338699/
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25.04.2022 13:33 Відповісти
Ніт вайнє!?
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25.04.2022 13:53 Відповісти
СН треба виганяти разом із ОПЗЖ зі країни.
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25.04.2022 13:34 Відповісти
зелені ********* знову плюнули в обличчя українцям👇

Новинарня

@Novynarnia

·
https://twitter.com/Novynarnia/status/1518296818005729282 16 ч

"Усе російське вбиває - мова, церква, какая разніца..." Священник ПЦУ з Херсона розповів, як його катували окупанти -
https://novynarnia.com/2022/04/24/chudynovych-kherson/

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25.04.2022 13:36 Відповісти
В Славянске диверсионная группа, которая и стала центром террора на Донбассе, была под опекой российской церкви.

"Это Славянск, Славкурорт, это Дружковка, это Краматорск, это официально. Это лидеры Московского патриархата, это священники благочиний, протоиереи.

Речь идет о реальном использовании культовых помещений, церквей и даже Святогорской лавры В КАЧЕСТВЕ БАЗ ДЛЯ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП

https://tsn.ua/ru/politika/******************-voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html
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25.04.2022 13:37 Відповісти
Зрадники!
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25.04.2022 13:40 Відповісти
МАЙЖЕ 200 СВЯЩЕННИКІВ УПЦ МП ХОЧУТЬ ЦЕРКОВНОГО ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ПАТРІАРХА КИРИЛА

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/11/7338699/
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25.04.2022 13:41 Відповісти
фігня. Брехня. феесбешна многоходовочка для легалізації своєї структури в нових умовах - особливо після поразки касапів в цій війні.
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25.04.2022 14:28 Відповісти
рыги тоже разбежались,собрались и просто название поменяли
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25.04.2022 15:58 Відповісти
"Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України " - Стефанчук. Існує така наукова дисципліна, називається герменевтика (мистецтво тлумачення). Яким чином можна розтлумачити слова Голови ВР ? Головне тут - наразі, на період війни. Потім ми обов"язково прикриємо цю кацапську лавочку. Ну не може бути так, щоб дипломатичних відношень немає, транспортних сполучень немає, держави знаходяться в стані війни, а московська філія в Україні займається духовним розбещенням. Так не буде ! Ми заберемо усі Лаври, усі московські церкви, конфіскуємо усе вороже релігійне майно, а священників судитимемо як запроданців та ворожих агентів. Знаю, що серед кліру ще залишились люди з розвинутою інтуїцією і раціональним мисленням. Тож, запрошую в нашу канонічну українську Церкву (ПЦУ). Допоки ..., запрошую. Інший варіант ви знаєте.
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25.04.2022 13:42 Відповісти
Чему тут удивляться - основные адепты секты мп именно в зеленой команде,именно с 2019 года существенно уменьшилось количество приходов которые переходили в ПЦУ,именно сегодня опзжопная фракция коллаборанотов под прикрытием фсб спокойно так работает - люди очнитесь,десятки тысяч граждан Украины уже убиты и это далеко не предел а сруцкий мир вольготно так себя чувствует на многострадальной украинской земле! Сколько смертей,слез и горя еще нужно чтоб это прекратилось?!
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25.04.2022 13:44 Відповісти
жодного адепта зелених уродів на гілці не видно: ні ні ні ні ні Bobo Suknav, нікого...
Чому?
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25.04.2022 13:46 Відповісти
Реєстрація: 14.12.2012
********
То це він був адептом зелених уродів задовго до того, як вони стали зеленими уродами?
Феноменальна передбачливість!
Мені здається, що його екстрасенсорні здібності треба використати в інтересах України.
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25.04.2022 16:01 Відповісти
МАЙЖЕ 200 СВЯЩЕННИКІВ УПЦ МП ХОЧУТЬ ЦЕРКОВНОГО ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ПАТРІАРХА КИРИЛА - Не потрібно себе обманювати. Можна поміняти хробака, але яблуко залишиться хробачливим.
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25.04.2022 13:46 Відповісти
Чекайте далі, нехай мутять воду в тилу. МП це не церква, це управління фсб расєї.
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25.04.2022 13:46 Відповісти
РОССИЯ ГОТОВИЛА ДИВЕРСИИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ ЦЕРКВИ И СВОЕГО ПАТРИАРХА.

Российский след в https://tsn.ua/ru/groshi/anneksiya-kryma-usugubit-ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-bloomberg-355654.html аннексии Крыма и поддержке https://tsn.ua/ru/politika/terroristy-i-oruzhie-popali-v-donbass-iz-kryma-pogranichniki-366012.html террористов на Донбассе открылся немного под другим углом. Оказывается, что так называемый "Стрелок" Игорь Гиркин - один из руководителей террористов на Востоке - хорошо изучил Украину еще до оккупации Крыма, под патронатом https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhurnalisty-vyyasnili-kak-putin-ispolzuet-cerkov-v-voyne.html?type=2 Российской православной церкви

прикрываясь православием, члены российской Думы вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума.

Оказалось, что Гиркин был практически постоянным членом православных делегаций в Украине. Есть подтверждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию. И, судя по всему, он был не один такой паломник.
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25.04.2022 13:47 Відповісти
https://tverezo.info/post/153762 Концепция «русского мира» - ересь

65 крупнейших специалистов по православию и православных иерархов составили документ, признающий концепцию «русского мира» ересью и отвергающий ее.

От России декларацию пока подписал только бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин: по его словам, документ открывает путь к низложению патриарха Кирилла. Вскоре документ, пока существующий только на английском языке, будет переведен и на русский.

https://tverezo.info/post/category/officially
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25.04.2022 13:51 Відповісти
РПЦ в Амстердаме первой из западных церквей заявила о разрыве с Московским патриархатом из-за войны в Украине

https://www.currenttime.tv/a/rpts-v-amsterdame-zayavila-o-razryve/31751784.html
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25.04.2022 13:56 Відповісти
Войну благословил.

Как церковные иерархи отреагировали на речь

патриарха Кирилла, поддержавшего вторжение России в Украину



https://zona.media/article/2022/03/22/patriarch
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25.04.2022 14:01 Відповісти
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25.04.2022 14:04 Відповісти
Значит Стефанчук и К поддерживают РПЦ и Кирилла , благословившего войну в Украине!!!

Кто такой тогда Стефанчук?
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25.04.2022 14:06 Відповісти
зелений урод. І цієї характеристики достатньо, щоб зрозуміти, що то за таке.
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25.04.2022 14:30 Відповісти


ВСЕ ПАМ'ЯТАЄМО
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25.04.2022 14:07 Відповісти
насчет раскола - это точно. Тут совсем недавно после ареста медведчука чуть не раскололся ваня баканов. Но пока пронесло. До 24-го года. Но это не точно.
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25.04.2022 14:07 Відповісти
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25.04.2022 14:08 Відповісти
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25.04.2022 14:08 Відповісти
Христиане мира

дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
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25.04.2022 14:11 Відповісти
Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
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25.04.2022 14:14 Відповісти
Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
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25.04.2022 14:14 Відповісти
А ЗУ, а безпека країни, а попівські ДРГ ?
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25.04.2022 14:15 Відповісти
Правильно! Мало "внешнего" фронта в этой войне. Так нужен еще внутренний! Чтобы в Украине каждый кацапский поп проповедовал против Украины.
Молодцы, нечего сказать.
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25.04.2022 14:34 Відповісти
+ 27.04.22
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27.04.2022 10:30 Відповісти
Якби тілкьи одни попи, там масово та поголовно усі попи таке роблять, і не тільки вони але й єпископи...як от єпископ ровеньківський і єпископ донецький і горлівський, єпископ харківський, єпископ запорізький....там куди не плюнь - самі колаборанти....
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26.08.2022 04:35 Відповісти
Зеленські сцикливі, продажні підари!
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25.04.2022 14:35 Відповісти
Слухай ти бегемот не голений а ФСБешні агенти в рясах не розколюють українське суспільство? Як же ж ЗЕшобла класно підігрує ***** а відповідати рано чи пізно все олдно прийдеться і тоді не ваийде звалити все на "козиря"!!!
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25.04.2022 15:18 Відповісти
Так - Московський патріархат - одна з прихованих , але потужних сил впливу Московії на нашій території !
Що , у нас церков не хватає ? Не рахуємо інші релігії , не рахуємо протестанські багаточисленні , вбік - католиків ...
Маємо , як мінімум - ГКЦУ і ПЦУ - на будь-який смак .
Тре позбавляти ворога не тільки танків та літаків , але й іншої сильнодіючої зброї !
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25.04.2022 15:41 Відповісти
Завичйно! Бо туди друг дитинства Зелі - Баканов ходе та каже, що не визнає "розколу"....
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25.04.2022 15:21 Відповісти
Я давно чекаю заборони московської фсбшної церкви в Україні. Але не можу не погодитися з тим що дуже багато залишилось баранів які не сприймають ПЦУ і за старої звичкою ходять в УПЦ. Ця бидломаса може щось утнути. Проте я вважаю що саме зараз під час війни можна раз і назавжди вирішити цю проблему, а потім це буде зробити складніше. Так само треба щось вирішувати з ОПЗЖ, який перейменувався і далі працює на окупанта.
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25.04.2022 15:33 Відповісти
у 2014 році почалася війна, не час, у 2022 продовжилася повномасштабна, не час, що ще має статися. щоб час настав?
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25.04.2022 15:44 Відповісти
зря!кацапы этим воспользуются!
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25.04.2022 15:54 Відповісти
це треба 3робити негайно бо це кодло сатанистів і фашистів
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25.04.2022 15:59 Відповісти
Саме московська церква розколює українське суспільство. І взагалі, Що це за московська церква в УКРАЇНІ?
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25.04.2022 22:58 Відповісти
Та занесли їм бабло, зеленій владі - от і все пяснення! Або с параші прямо в Оман перерахували.
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26.04.2022 01:10 Відповісти
сейчас религиозный раскол не нужен. в армии служат и прихожане всех конфессий.
после войны решим.
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26.04.2022 02:39 Відповісти
Так, у 1 та 2 корпусах днр/лнр служать "пріхажанє" донецької. луганської і ровеньківської єпархій упц мп, а в армії рф "пріхажанє" сімферопольської. джанкойської та феодосійської єпархій упц мп....тому не треба "раскола", єнта ат сатани...
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26.08.2022 04:29 Відповісти
Цікаво, а чому вірні УГКЦ та ПЦУ не служать в 1 та 2 корпусі днр/лнр і армії рф? Це нєсправєдліфа, треба мерщій та негайно провести мобілізацію, щоб було "всьопачєснаму"....
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26.08.2022 04:31 Відповісти
Ну не можу я , без блювотної реакції, на рило цього пацюка стефанчука дивитися...воно таке мерзене і паскудне...фу мля...
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26.08.2022 04:28 Відповісти
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