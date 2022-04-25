Две крылатые ракеты угрожали ядерной безопасности Украины, - Энергоатом

Сегодня над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Энергоатома.

"Еще две крылатые ракеты угрожали ядерной безопасности Украины и мира", - говорится в сообщении.

Сегодня, 25 апреля 2022 года, в 8:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными, предположительно в сторону городов Ривне или Здолбунов.

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Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам. Это очередной акт ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии России против Украины становится все больше.

"Российскую агрессию в Украине необходимо остановить как можно скорее. Ведь в опасности – под угрозой очередной ядерной катастрофы – весь мир!" - подытоживают в Эноргоатоме.