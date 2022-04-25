РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10837 посетителей онлайн
Новости
7 761 4

Две крылатые ракеты угрожали ядерной безопасности Украины, - Энергоатом

аес,хмельницька

Сегодня над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Энергоатома.

"Еще две крылатые ракеты угрожали ядерной безопасности Украины и мира", - говорится в сообщении.

Сегодня, 25 апреля 2022 года, в 8:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными, предположительно в сторону городов Ривне или Здолбунов.

Смотрите также: Около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красне" во Львовской области, - Козицкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам. Это очередной акт ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии России против Украины становится все больше.

"Российскую агрессию в Украине необходимо остановить как можно скорее. Ведь в опасности – под угрозой очередной ядерной катастрофы – весь мир!" - подытоживают в Эноргоатоме.

Автор: 

крылатые ракеты (881) Хмельницкая АЭС (47)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
атомні мають охоронятися ПВО в першу чергу,а потім все решта.Чому не збили???що нема чим?але то херня,нема то нема,зато дороги в нас класні,іхати-одна приємність,хоч на мерсі,хоч на жигулю,хоч на танку чи бтр чи бмп,просто клас.Питання для кого,з якою метою,чому в цей час,і де наші ракети????????? і питань дуууже багато.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:11 Ответить
Мне так кажется, что сбивать ракеты НАД АЄС - ну совсем плохая идея (падение обломков в том числе боевой части) . На подлете - да , но для этого надо как минимум С300 или адекватного соседа. К сожалении и с тем и с другим у нас сейчас - напряг. Нет С300 из-за НЕадекватного соседа.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:41 Ответить
Треба стріляти по РФ, у них також є АЕС.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:24 Ответить
 
 