Дві крилаті ракети загрожували ядерній безпеці України, - Енергоатом

Сьогодні над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Енергоатому.

"Ще дві крилаті ракети загрожували ядерній безпеці України і світу", - зазначено в повідомленні.

Сьогодні, 25 квітня 2022 року, о 08:10 над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС було зафіксовано дві крилаті ракети, випущені російськими військовими, ймовірно в бік міст Рівне або Здолбунів.

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Російські збройні сили знову бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об’єктів. Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії Росії проти Україні стає дедалі більше.

"Російську агресію в Україні необхідно зупинити якнайшвидше. Адже в небезпеці – під загрозою чергової ядерної катастрофи – весь світ!" - підсумовують в Енергоатомі.