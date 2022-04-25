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Дві крилаті ракети загрожували ядерній безпеці України, - Енергоатом

аес,хмельницька

Сьогодні над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Енергоатому.

"Ще дві крилаті ракети загрожували ядерній безпеці України і світу", - зазначено в повідомленні.

Сьогодні, 25 квітня 2022 року, о 08:10 над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС було зафіксовано дві крилаті ракети, випущені російськими військовими, ймовірно в бік міст Рівне або Здолбунів.

Читайте також: Над Хмельницькою АЕС зафіксовані крилаті ракети – це акт ядерного тероризму з боку РФ, - Денісова

Російські збройні сили знову бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об’єктів. Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії Росії проти Україні стає дедалі більше.

"Російську агресію в Україні необхідно зупинити якнайшвидше. Адже в небезпеці – під загрозою чергової ядерної катастрофи – весь світ!" - підсумовують в Енергоатомі.

Автор: 

крилаті ракети (1073) Хмельницька АЕС (127)


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атомні мають охоронятися ПВО в першу чергу,а потім все решта.Чому не збили???що нема чим?але то херня,нема то нема,зато дороги в нас класні,іхати-одна приємність,хоч на мерсі,хоч на жигулю,хоч на танку чи бтр чи бмп,просто клас.Питання для кого,з якою метою,чому в цей час,і де наші ракети????????? і питань дуууже багато.
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25.04.2022 13:11 Відповісти
Мне так кажется, что сбивать ракеты НАД АЄС - ну совсем плохая идея (падение обломков в том числе боевой части) . На подлете - да , но для этого надо как минимум С300 или адекватного соседа. К сожалении и с тем и с другим у нас сейчас - напряг. Нет С300 из-за НЕадекватного соседа.
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25.04.2022 13:41 Відповісти
Треба стріляти по РФ, у них також є АЕС.
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25.04.2022 13:24 Відповісти
 
 