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Новости Война
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Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле не готовится, - МИД РФ

лавров,кулеба

На сегодняшний день не идет подготовка встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Но ее проведение не исключено.

Об этом сообщили в МИД РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Как говорится, пока не идет подготовка встречи министров в Стамбуле. Но очная встреча возможна, когда будут достигнуты "содержательные договоренности".

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Лавров Сергей (2306) Стамбул (211) Турция (3379) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
світлину з мордою коняки можна не добавляти всі й так знають що то за чмо ******
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25.04.2022 13:34
+6
ніяких перемовин з рашистами!
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25.04.2022 13:35
+3
Ишак с лошадиной мордой скоро сдохнет. Поэтому встреча откладывается до победы Украины.
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25.04.2022 13:33
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От і добре.
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25.04.2022 13:29 Ответить
Та яка в дупу зустріч з ворогом під час війни?
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25.04.2022 13:30 Ответить
То й дуже добре... Про що можна розмовляти з конякою? Та й взагалі - про що?
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25.04.2022 13:31 Ответить
Ишак с лошадиной мордой скоро сдохнет. Поэтому встреча откладывается до победы Украины.
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25.04.2022 13:33 Ответить
світлину з мордою коняки можна не добавляти всі й так знають що то за чмо ******
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25.04.2022 13:34 Ответить
ніяких перемовин з рашистами!
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25.04.2022 13:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=n6OT79TGqqA Bakun - Русский военный корабль, иди *****

https://zuvuk.net/43924-bakun-russkij-*******-korabl-idi-nahuj.html завантажити 320 kbps
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25.04.2022 13:36 Ответить
а до чого цензор запостив новості з мзсом московії?питання переговорів ніде не стоїть від слова взагалі а ті новості то для орків,а нам нахера той піар мзс московітів,давай тоді напишем як новості ті пишуть про заложніків на азовсталі-що тим цензор хотів сказати не збагну
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25.04.2022 13:48 Ответить
Жаль, чем чаще ********** прихвостни выезжают из бомжестана, тем больше у них шансов повторить судьбу посла Карлова.
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25.04.2022 14:06 Ответить
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25.04.2022 16:20 Ответить
 
 