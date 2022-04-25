Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле не готовится, - МИД РФ

На сегодняшний день не идет подготовка встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Но ее проведение не исключено.

Об этом сообщили в МИД РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Как говорится, пока не идет подготовка встречи министров в Стамбуле. Но очная встреча возможна, когда будут достигнуты "содержательные договоренности".

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