Зустріч Лаврова та Кулеби у Стамбулі наразі не готується, - МЗС РФ

На сьогодні не йде підготовка зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і глави МЗС України Дмитра Кулеби. Але її проведення не виключено.

Про це повідомили в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Як зазначається, поки не йде підготовка зустрічі міністрів у Стамбулі. Але очна зустріч можлива, коли будуть досягнуті "змістовні домовленості".

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