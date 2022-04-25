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Зустріч Лаврова та Кулеби у Стамбулі наразі не готується, - МЗС РФ

лавров,кулеба

На сьогодні не йде підготовка зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і глави МЗС України Дмитра Кулеби. Але її проведення не виключено.

Про це повідомили в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Як зазначається, поки не йде підготовка зустрічі міністрів у Стамбулі. Але очна зустріч можлива, коли будуть досягнуті "змістовні домовленості".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з Україною триватимуть без пауз у бойових діях, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1592) Стамбул (177) Туреччина (3502) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
світлину з мордою коняки можна не добавляти всі й так знають що то за чмо ******
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25.04.2022 13:34
+6
ніяких перемовин з рашистами!
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25.04.2022 13:35
+3
Ишак с лошадиной мордой скоро сдохнет. Поэтому встреча откладывается до победы Украины.
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25.04.2022 13:33
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От і добре.
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25.04.2022 13:29 Відповісти
Та яка в дупу зустріч з ворогом під час війни?
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25.04.2022 13:30 Відповісти
То й дуже добре... Про що можна розмовляти з конякою? Та й взагалі - про що?
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25.04.2022 13:31 Відповісти
Ишак с лошадиной мордой скоро сдохнет. Поэтому встреча откладывается до победы Украины.
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25.04.2022 13:33 Відповісти
світлину з мордою коняки можна не добавляти всі й так знають що то за чмо ******
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25.04.2022 13:34 Відповісти
ніяких перемовин з рашистами!
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25.04.2022 13:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n6OT79TGqqA Bakun - Русский военный корабль, иди *****

https://zuvuk.net/43924-bakun-russkij-*******-korabl-idi-nahuj.html завантажити 320 kbps
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25.04.2022 13:36 Відповісти
а до чого цензор запостив новості з мзсом московії?питання переговорів ніде не стоїть від слова взагалі а ті новості то для орків,а нам нахера той піар мзс московітів,давай тоді напишем як новості ті пишуть про заложніків на азовсталі-що тим цензор хотів сказати не збагну
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25.04.2022 13:48 Відповісти
Жаль, чем чаще ********** прихвостни выезжают из бомжестана, тем больше у них шансов повторить судьбу посла Карлова.
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25.04.2022 14:06 Відповісти
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25.04.2022 16:20 Відповісти
 
 