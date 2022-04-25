Зустріч Лаврова та Кулеби у Стамбулі наразі не готується, - МЗС РФ
На сьогодні не йде підготовка зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і глави МЗС України Дмитра Кулеби. Але її проведення не виключено.
Про це повідомили в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Як зазначається, поки не йде підготовка зустрічі міністрів у Стамбулі. Але очна зустріч можлива, коли будуть досягнуті "змістовні домовленості".
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