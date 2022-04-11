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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Переговори з Україною триватимуть без пауз у бойових діях, - Лавров

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить причин не продовжувати переговори з Україною, хоча нібито Україна часто змінює свою позицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лавров заявив в інтерв'ю, повідомляють російькі ЗМІ 

"Не бачу причин, через які ми їх (переговори) не можемо продовжувати, хоча українська сторона щоразу вивертається, буває, на 180 градусів, відкидаючи те, що вона сама пропонувала кілька днів тому, наприклад. Але ми люди терплячі та наполегливі".

 При цьому Лавров заявив, що Росія не має наміру робити паузи в бойових діях на період переговорів з Україною.

"Президент неодноразово наголошував, що ми віддаємо перевагу переговорам. Але якщо під час першого раунду, на період найпершого раунду переговорів, коли українська сторона запропонувала і ми погодилися провести контакт делегацій, і якщо тоді президент дав команду взяти паузу в бойових діях та у проведенні спеціальної військової операції, то коли ми переконалися, що українці і не збиралися відповідати взаємністю, було ухвалено рішення, що на наступні раунди переговорів жодних пауз не буде. Поки не буде досягнуто остаточної домовленості, поки вона не буде підписана", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Покласти край курсу на повне домінування США на міжнародній арені", - Лавров назвав нову мету "спецоперації" в Україні

Автор: 

Лавров Сергій (1580) перемовини (2866)


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Топ коментарі
+62
А мы на договорняк уже не пойдем.Спасибо нашим партнерам. Так что раше капут.
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11.04.2022 19:59
+52
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11.04.2022 19:58
+50
Зачем цитировать ржание этого ублюдочного мерзавца?
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11.04.2022 19:59
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Ну да - убивают украинцев, а переговоры с ОПой...
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11.04.2022 19:58 Відповісти
Про що переговори з вбивцями, гвалтівниками і мародерами? І чому переговірну групу очолює абхазз 5-річним стажеемгромадянина України, який тільки використовує країну для накопичення бабла? В чому він експерт? Хіба що завзяття до вилизування дупи найвеличнішого.
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12.04.2022 00:29 Відповісти
лошадь, а кто будет шагать на параде в Киеве? все уже в мешках и крематориях.
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11.04.2022 19:58 Відповісти
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11.04.2022 19:58 Відповісти
А мы на договорняк уже не пойдем.Спасибо нашим партнерам. Так что раше капут.
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11.04.2022 19:59 Відповісти
Зачем цитировать ржание этого ублюдочного мерзавца?
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11.04.2022 19:59 Відповісти
Что бы сравнить как они запели по сравнению с тем, как они пели в самом начале. Скоро они запоют совсем по-другому, благодаря ВСУ и поставкам вооружения братских народов.
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11.04.2022 20:11 Відповісти
nu už net, nožek Buša na sej raz ne budet.
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11.04.2022 21:55 Відповісти
На цей раз можуть і ножик Байдена замість ножек Буша дочекатися.
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11.04.2022 22:10 Відповісти
Як нагло-лукаво бреше: агресор звинувачує жертву... Патологічний брехун цитує патологічного брехуна...
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11.04.2022 20:00 Відповісти
наступальное оружие идет или уже зашло.............
не вижу смысла в переговорах.
разве что капитуляция!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 20:00 Відповісти
Идёт и будет идти ,если новозеланские инструктора со своим оружием.Штаты нищаки подгонять дальность 500 км
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11.04.2022 20:07 Відповісти
Я кажется понял зачем Зеленский хочет переговоры лично!!!!!! С Путиным чтобы можно было его задержать арестовать надеть наручники робу и в тюрьму Британии Джонсон просто обожает Х..до...и потом ТРИБУНАЛ....
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11.04.2022 21:09 Відповісти
Ништяки!
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11.04.2022 22:04 Відповісти
***** лживая лошадь. Ваши переговоры это корм для касапского скота. Будете опять йухню вертеть как с минским договором типа Украина не выполняет.
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11.04.2022 20:01 Відповісти
Стара шкапа знов бреше:



https://twitter.com/i_army_org/status/1513518686816116737 Джерело
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11.04.2022 20:20 Відповісти
Про які паузи мова , дебіл . . ? Та вас треба п.здячити безперервно , і не давати вам оговтуватись . А є там якісь переговори , чи їх нема , пох ..
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11.04.2022 20:02 Відповісти
тож бери п*здяч . ***** спиняти обстріли?!правда за Пецьок?!
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11.04.2022 21:05 Відповісти
Шо сРунов , ти теж захотів пошукати міра , в очах ***** . ? .Ну ну .
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11.04.2022 21:17 Відповісти
такі справді, на *** спиняти обстріли!?! ****** до фундамента в Маріуполі... А потім свиночолий виступитть миротворцем?ґ?
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11.04.2022 21:08 Відповісти
А по вашему надо капитулировать, я так понимаю. И пофигу, что кацапня не успокоится, пока не уничтожит украинцев как нацию, даже если Зеленский подпишет все хотелки *****? Вас только беспокоит Порошенко
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11.04.2022 21:30 Відповісти
ішака забули спитати
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11.04.2022 20:02 Відповісти
Действуем по Джонсону - никаких переговоров с ублюдками.
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11.04.2022 20:03 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1513562415186821120 https://twitter.com/i/status/1513562415186821120
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11.04.2022 20:03 Відповісти
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11.04.2022 20:05 Відповісти
ПНХ зі своїми переговорами, дебіли, з терористами і уйобками переговори не ведуться
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11.04.2022 20:03 Відповісти
*****
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11.04.2022 20:03 Відповісти
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11.04.2022 20:03 Відповісти
І це добре, до речі. Не можна припиняти знищувати кацапів ані на хвилину.
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11.04.2022 20:04 Відповісти
Файні перемовини, москальня вже ненавидить цих перемовників, варто тільки їх вой у соцмережах подивитись. А те що наша делегація постійно змінює позиції, то це добре, вже за місяць приналежність Кубані обговорюватимо.
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11.04.2022 20:04 Відповісти
Цієї срані нам не треба, там стільки зомбі що ну його.
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11.04.2022 20:06 Відповісти
Лише земля наших пращурів, без населення або частково.
Що для москалів наши діди ту землю підіймали !?
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11.04.2022 23:50 Відповісти
переговры с дрыснёй https://twitter.com/i/status/1513497416850460673 https://twitter.com/i/status/1513497416850460673
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11.04.2022 20:05 Відповісти
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11.04.2022 20:12 Відповісти
Педофіл забрехався и сцить кіпьятком бо в черзи за сцурковим
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11.04.2022 20:06 Відповісти
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11.04.2022 20:06 Відповісти
​Стала известна реакция МИДа оркостана на эту новость.

В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.

Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
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11.04.2022 20:06 Відповісти
Нужно провести опрос в Украине - поддерживают ли украинцы переговоры с русскими-мразями и и прибить гвоздями результаты опроса на лбу у этой лошади вместо шор.
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11.04.2022 20:07 Відповісти
лощадь, а ты в курсе что Германия выделила еще лям евро чтоб тебя суку посадить. или повесить. жди за тобой придут.
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11.04.2022 20:07 Відповісти
Да переговаривай как хочешь, конык педальный. Кацапы дохнут, караван идёт..
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11.04.2022 20:07 Відповісти
Про що вести переговори з вбивцями, садистами та агресорами? Тільки підписання акту безумовної капітуляції! Не забувайте, з нами весь цивілізований світ - знищити вошей до останку є всі шанси і позбутись шмату лайна під боком!!!
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11.04.2022 20:08 Відповісти
можем вам арахамию с подоляком оставить до осени - будете переговариваться, пока идут боевые действия. Если понравятся - можете оствить себе, у нас такого говна полно.
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11.04.2022 20:09 Відповісти
дурачок , это уже не угроза а праздник дла ЗСУ , трупы ваших вояк уже на тонны считать можно
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11.04.2022 20:10 Відповісти
який дивний і ******** кінь...... .
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11.04.2022 20:10 Відповісти
Ще 20 тис. кауапських покійників? Ну звісно. Це ж не доця коняки здохне в БТРі.
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11.04.2022 20:13 Відповісти
Перемовини потрібні *****. А нам ні. Нам потрібно витримати в обороні черговий наступ і знищити якомога більшу кількість наступаючих. Дати їм перепочити і знову підти на штурм і знову знищити поступово звільняючи з найменшими втратами міста та села. Головне дочекатися листопада коли дію санкцій відчує кожен кацап і наступить економічний коллапс. От тоді настане наш час! І ми займемось Кримом. По справжньому. Починаючи з моста і вишок Бойка - за вишки кацапи заплатять по репараціям а міст нам і на фуй непотрібен! І буде кримська зима без газу, електрики і води. І саме головне! ми не випустимо з моря жодного кацапського військового судна. Будемо знищувати і вже є чим! І так десь наступною весною доведеться кацапам віддати Крим "добровільно" або здохнути в "слєзах і кривавих соплях". Теоретично це можливо здійснити. Сподіваюсь так воно і станеться якщо ЗЕлене придурошне опудало чогось дурного не втне...
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11.04.2022 20:13 Відповісти
Міст нам потрібен після перемоги на 48 годин - щоб вся русня і фани Путіна з "рускочелюстной особенностью" звалили в оркостан. І ті що, понаїхаои, і ті місцеві, що " Крим вернулся в родную гавань"
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12.04.2022 00:35 Відповісти
Міст це постачання залізницею всього а також через міст проходять кабелі звязку та постачання електрики. Звідси "проблеми ідєйцєв шеріфа не іпут". Не сумніваюсь що втеча орків буде масовою але майно доведеться лишити. І чого б це нам дбати про те щоб їм було зручно і комфортно драпати? Вони анексували Крим без мосту. Без мосту ми його і повернемо.
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12.04.2022 00:46 Відповісти
...******....ь, знают,что ******....Зеля же сам стрелку забивал,поздно
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11.04.2022 20:16 Відповісти
Вежливые кремлевские кровавые бандиты.
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11.04.2022 20:16 Відповісти
Подождём... Почекаєм...
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11.04.2022 20:19 Відповісти
паузы в вашем удушении не ждите!!!
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11.04.2022 20:29 Відповісти
А викручуються тому,що в переговорах --ТУПІ!!! Там кому не поставили,там не вказали чітко що і як,тому і наголошував вже декілька разів,що переговори повині вести такі люди як,наприклад, Ліна Зеркаль. Хоча,якщо ці переговори для замилювання очей,тоді ця делегація якраз та,що потрібно.
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11.04.2022 20:32 Відповісти
Ты худоба из Ада послушай, что каратели твои блеят...
https://fb.watch/ck7Mc7zx4B/
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11.04.2022 20:33 Відповісти
Вийти з перемовин. З вбивцями перемовин не ведуть, їх знищують. А тих, хто бажає перемовин з вбивцею, судити по закону воєнного часу.
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11.04.2022 20:34 Відповісти
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11.04.2022 21:19 Відповісти
Последнее предложение этого вЯликого «дипломата» - интересное…..
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11.04.2022 20:34 Відповісти
Не буде переговорів або на тяків на них подумайте звідки надходить ******* зброя. Далі коментувати думаю нема потреби.
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11.04.2022 20:40 Відповісти
лживая циничная ******** мразь как и все ******* кацапы
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11.04.2022 20:48 Відповісти
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11.04.2022 20:52 Відповісти
Зеля вже згодився !
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11.04.2022 20:54 Відповісти
Лошадь, Путин-*****, вот и все переговоры.
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11.04.2022 20:57 Відповісти
Украине не нужны переговоры! Украина с Западом - победит без переговоров! Больше не о чем говорить с Россией!
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11.04.2022 21:03 Відповісти
a razve ne važna tema drobitj capostan na 40 ili 70 ulusov?
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11.04.2022 22:03 Відповісти
РФ - страна-террорист. Никаких переговоров с террористами
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11.04.2022 21:38 Відповісти
Идите в жопу со своими "паузами"! Помним мы ваши "перемирия", ублюдины!
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11.04.2022 21:49 Відповісти
Куда **** он так торопиться успеть к параду ?? Мразь конячая...
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11.04.2022 21:50 Відповісти
кулеба підняв тему що Коняра готує операцію проти поставок зброї, де і коли, як вона приходить лаптевим невідомо, в синхрон Козирь протягом дня активно обробляє совок-якщо зброя буде, то виграємо кампанію, якщо зброї не буде, то...... А Козир таке говорить, що сам не знає де,коли, як,хто подає заявки, хто виконує, бригада завхоза взнає останньою. А в світлі слухів про арешт Суркова за банальне "изятие" госсобственности в свою пользу", є підставою пятій колоні, що залишилась в Україні, задуматись про свою долю
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11.04.2022 22:14 Відповісти
Ти **** не в тому стані, що б умови ставити, скоро тебе і твого долбойоба раком поставлять, вот і всі умови
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11.04.2022 22:16 Відповісти
Мерин, ты ничего не понял. Это мы не будем больше тебе давать передышку. Сдохнешь как пёс шелудивый!
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12.04.2022 01:44 Відповісти
шоб тебя без пауз ******* об землю до потери пульса гондонапипараса.
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12.04.2022 07:22 Відповісти
Никаких терок, только полное истребление ******* на нашей территории.
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12.04.2022 08:37 Відповісти
 
 