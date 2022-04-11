Переговори з Україною триватимуть без пауз у бойових діях, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить причин не продовжувати переговори з Україною, хоча нібито Україна часто змінює свою позицію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лавров заявив в інтерв'ю, повідомляють російькі ЗМІ
"Не бачу причин, через які ми їх (переговори) не можемо продовжувати, хоча українська сторона щоразу вивертається, буває, на 180 градусів, відкидаючи те, що вона сама пропонувала кілька днів тому, наприклад. Але ми люди терплячі та наполегливі".
При цьому Лавров заявив, що Росія не має наміру робити паузи в бойових діях на період переговорів з Україною.
"Президент неодноразово наголошував, що ми віддаємо перевагу переговорам. Але якщо під час першого раунду, на період найпершого раунду переговорів, коли українська сторона запропонувала і ми погодилися провести контакт делегацій, і якщо тоді президент дав команду взяти паузу в бойових діях та у проведенні спеціальної військової операції, то коли ми переконалися, що українці і не збиралися відповідати взаємністю, було ухвалено рішення, що на наступні раунди переговорів жодних пауз не буде. Поки не буде досягнуто остаточної домовленості, поки вона не буде підписана", - сказав міністр.
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не вижу смысла в переговорах.
разве что капитуляция!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://twitter.com/i_army_org/status/1513518686816116737 Джерело
Що для москалів наши діди ту землю підіймали !?
В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.
Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
https://fb.watch/ck7Mc7zx4B/