Арки "Дружбы народов" в Киеве не будет. Скульптуру рабочих демонтируют, а саму арку переименуют, - Кличко. ФОТО
В Киеве на этой неделе демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих под аркой "Дружбы народов", установленную в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мер Киева Виталий Кличко.
"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - подчеркнул Виталий Кличко.
Также глава Киева добавил, что вторую скульптурную композицию из красного гранита закроют отделочными материалами. Впоследствии она также будет демонтирована.
"Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций. Арку из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", - говорится в сообщении.
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Окраса міста))
а от скульптура чуваків, шо тримаються за ручки.. це капець був..
ось чому там ніби місце збору геїв було.
Жодної жіночки на пам'ятнику - самі чоловіки! ще й обімалися, тьху..
Безвідносно до нашого ставлення до нинішніх росіян, ця арка тягне лише на звання монументального уродства.
Моя суб'єктивна думка, можете не погоджуватися.
Еще дать адреса?
Хмельницкого - да, Софиевский собор - да, комплекс Киево-Печерской лавры - да, музей "Родина-мать" - ок, тоже да, хотя о стиле самого памятника много споров, но да, Майдан - да, Мариинку - да, Крещатик, пусть и сталинской застройки - да, Владимирскую горку - да, дом с Химерами (и вообще наследние Городецкого) - да, ещё много чего - да, но арку Дружбы народов - нет. Согнутая большая железяка с претензией на смысл . . .
Я уже не говорю, что официально задекларированный смысл памятника в свете последних событий сам по себе является кощунством и издевательством над памятью погибших. Но, повторю своё сообщение выше - безотносительно к нашему отношению к современным россиянам, мне эта арка никогда не казалась чем-то красивым, украшением городского ландшафта. Ну поедьте в города Западной Украины, я уже не говорю о Западной Европе, посмотрите на те замки, соборы, дворцы, набережные, мосты, памятники с окисленной бронзой, а потом посмотрите на изделие советского монументализма - арку ДН. Неужели она может нравиться ?
Ещё раз - о вкусах не спорят, это моё субъективное мнение.
Війні скінчиться. Треба любити, будувати.
а військові пам'ятники мають бути не в центрі. Он, біля Маньки місця повно.
Веселка біля мосту Кличків - окраса міста, яскравий його символ.
https://news.obozrevatel.com/society/ukrainskie-bezhenki-v-danii-ustroili-vecherinku-s-*********-i-tantsami-pod-russkuyu-popsu-foto-i-video.htm?_ga=2.84637657.1595355069.1649966042-1823044557.1637661610&_gl=1*1n1bbc1*_ga*MTgyMzA0NDU1Ny4xNjM3NjYxNjEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY1MDg5MTY1Ni41OTMuMS4xNjUwODkxOTE4LjMz
Чтобы Украина помнила о ,,, дружбе ,,, народов
И все последующие поколения знали ,,, друзей ,, как говорят в лицо
краще поставити "квадрат малєвіча" він символізує інтелект