Арки "Дружбы народов" в Киеве не будет. Скульптуру рабочих демонтируют, а саму арку переименуют, - Кличко. ФОТО

В Киеве на этой неделе демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих под аркой "Дружбы народов", установленную в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мер Киева Виталий Кличко.

"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также глава Киева добавил, что вторую скульптурную композицию из красного гранита закроют отделочными материалами. Впоследствии она также будет демонтирована.

"Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций. Арку из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", - говорится в сообщении.

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