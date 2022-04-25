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Арки "Дружбы народов" в Киеве не будет. Скульптуру рабочих демонтируют, а саму арку переименуют, - Кличко. ФОТО

В Киеве на этой неделе демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих под аркой "Дружбы народов", установленную в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мер Киева Виталий Кличко.

Арки Дружбы народов в Киеве не будет. Скульптуру рабочих демонтируют, а саму арку переименуют, - Кличко 01

"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также глава Киева добавил, что вторую скульптурную композицию из красного гранита закроют отделочными материалами. Впоследствии она также будет демонтирована.

"Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций. Арку из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Два советских памятника демонтировали в Черновцах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

демонтаж (202) Киев (25577) Кличко Виталий (4646) скульптура (38)


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Топ комментарии
+31
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25.04.2022 14:19
+24
Лет 10 все об этом писали в коменты...и вот!
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25.04.2022 14:08
+16
Я Р М О !
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25.04.2022 14:18
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Лет 10 все об этом писали в коменты...и вот!
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25.04.2022 14:08 Ответить
лучше поздно, чем никогда...
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25.04.2022 14:36 Ответить
*****, я вже злякався шо саму арку зламають.
Окраса міста))
а от скульптура чуваків, шо тримаються за ручки.. це капець був..
ось чому там ніби місце збору геїв було.
Жодної жіночки на пам'ятнику - самі чоловіки! ще й обімалися, тьху..
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25.04.2022 15:48 Ответить
Її кияни ще при будівництві хомутом назвали
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25.04.2022 14:10 Ответить
Я Р М О !
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25.04.2022 14:18 Ответить
Частіше ярмом
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25.04.2022 14:19 Ответить
хай демонов поаркой уберут. а арка пусть останется. на новый год в гирляндах прикольно смотрится
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25.04.2022 14:11 Ответить
Та приберіть вже нарешті цю арку і бабу з мечем! Скільки ж можна глумитися над схилами Дніпра!
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25.04.2022 14:11 Ответить
Вместо меча бабе прикрепить, например, Джавелин.
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25.04.2022 14:56 Ответить
Бабу не чіпай, не просто так вона розвернута щитом до мордора!
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25.04.2022 16:06 Ответить
а на щите герб гнилого эсэсэра "не чіпай", ага
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01.05.2022 19:25 Ответить
Здорова шибениця для кацапів ..
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25.04.2022 14:12 Ответить
Та і саму арку можете демонтувати - немає в ній особливої художньої чи архітектурної цінності.
Безвідносно до нашого ставлення до нинішніх росіян, ця арка тягне лише на звання монументального уродства.

Моя суб'єктивна думка, можете не погоджуватися.
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25.04.2022 14:14 Ответить
Художньої цінності нема, а є матеріальна цінність - купа металу...
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25.04.2022 14:38 Ответить
как много идиотов набежало - явно не киевляне. вам насрать на то что єто такой же символ города как и Хмель.
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25.04.2022 15:55 Ответить
я киевлянин..это не символ города, так, место поссать
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25.04.2022 16:41 Ответить
Классный ты "киевлянин" - поссать в центре города ...
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25.04.2022 17:07 Ответить
а ты там парашу найди общественную. кличко ж их не строит
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25.04.2022 17:54 Ответить
в городе почти нету туалетов общественных, как киевлянин говорю
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25.04.2022 17:56 Ответить
Вот не надо трепаться. В Украинском Доме - бесплатный сортир. В Глобусе платный. Слева от входа в метро Крещатик - тоже. Есть кабинки на Крещатике.

Еще дать адреса?
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25.04.2022 19:22 Ответить
Я - бывший киевлянин и не считаю эту арку одним из символов города.
Хмельницкого - да, Софиевский собор - да, комплекс Киево-Печерской лавры - да, музей "Родина-мать" - ок, тоже да, хотя о стиле самого памятника много споров, но да, Майдан - да, Мариинку - да, Крещатик, пусть и сталинской застройки - да, Владимирскую горку - да, дом с Химерами (и вообще наследние Городецкого) - да, ещё много чего - да, но арку Дружбы народов - нет. Согнутая большая железяка с претензией на смысл . . .

Я уже не говорю, что официально задекларированный смысл памятника в свете последних событий сам по себе является кощунством и издевательством над памятью погибших. Но, повторю своё сообщение выше - безотносительно к нашему отношению к современным россиянам, мне эта арка никогда не казалась чем-то красивым, украшением городского ландшафта. Ну поедьте в города Западной Украины, я уже не говорю о Западной Европе, посмотрите на те замки, соборы, дворцы, набережные, мосты, памятники с окисленной бронзой, а потом посмотрите на изделие советского монументализма - арку ДН. Неужели она может нравиться ?

Ещё раз - о вкусах не спорят, это моё субъективное мнение.
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25.04.2022 17:27 Ответить
Я киянин в пятому поколінні. Це символ "брєжнєвського застою" і якщо ти цього не розумієш то хто ж ти сам такий?
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25.04.2022 18:18 Ответить
яка дружба може буть миж Вильним Народом та стадом скажених баранив?
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25.04.2022 14:15 Ответить
Арку разобрать, титан пустить на бронежилеты.
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25.04.2022 14:18 Ответить
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25.04.2022 14:19 Ответить
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25.04.2022 14:19 Ответить
та ну. Нашо центр міста паплюжити всякою гидотою.
Війні скінчиться. Треба любити, будувати.
а військові пам'ятники мають бути не в центрі. Он, біля Маньки місця повно.
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25.04.2022 15:50 Ответить
Перейменувати, а ярмо (оглоблю) - лишити ?
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25.04.2022 14:20 Ответить
дивіться вище, один з варіантів
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25.04.2022 14:34 Ответить
Когда снесут, то скульптурную композицию нужно не в музеи отправлять, а смолоть в щебень, чтоб не было как в Геническе, вытащили с музея и поставили обратно!
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25.04.2022 14:20 Ответить
Бронзу от скульптур вернем кацапам в виде компрессионных колец выпущенных в них снарядов.
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25.04.2022 14:27 Ответить
не понимаю зачем арку убирать, покрасьте ее в цвета радуги, переименуйте во что то другое, типа "радуга мира" или еще ченить... да и все...
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25.04.2022 14:30 Ответить
Ты читать умеешь? Арку не убирают. Убирают скульптуры находящиеся под ней.
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25.04.2022 15:20 Ответить
если уберут - плюнут в киевлян.
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25.04.2022 15:56 Ответить
А если киевляне плюнут ?
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25.04.2022 16:18 Ответить
как в Геническе не будет в любом случае
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25.04.2022 14:34 Ответить
я б демонтував і арку, це ж жахіття якесь, а не арка
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25.04.2022 14:35 Ответить
це тому шо ти не киянин і тобі начхати на Київ і його символи.
Веселка біля мосту Кличків - окраса міста, яскравий його символ.
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25.04.2022 15:54 Ответить
А на харьковском форуме вата до сих пор плачет по Жукову. Последователи Жукова разбомбили их дома жуковскими методами, но вата плачет: "эта наша история".
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25.04.2022 14:36 Ответить
всё продолжается, всё как всегда
https://news.obozrevatel.com/society/ukrainskie-bezhenki-v-danii-ustroili-vecherinku-s-*********-i-tantsami-pod-russkuyu-popsu-foto-i-video.htm?_ga=2.84637657.1595355069.1649966042-1823044557.1637661610&_gl=1*1n1bbc1*_ga*MTgyMzA0NDU1Ny4xNjM3NjYxNjEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY1MDg5MTY1Ni41OTMuMS4xNjUwODkxOTE4LjMz
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25.04.2022 16:04 Ответить
єто сейчас конечно очень важно ... ну а **** можно себе позволить при девяти линиях обороны...
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25.04.2022 14:49 Ответить
убрать надо и арку и мать бы ее сено ела... а заодно памятники мудакам хмельницкому и грушевскому... двум политическим проституткам...
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25.04.2022 14:49 Ответить
Ты ***** дибил, Хмельницкого не трогай. Придурок.
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25.04.2022 15:22 Ответить
Грушевского який розігнав українізовані частини військ, замінити на Миколу Міхновського який їх створював
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25.04.2022 15:30 Ответить
Арку оставить, а в руки скульптур мужиков вместо герба ссср вложить символику Украины и стран союзников (Польша, Великобритания и др).
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25.04.2022 14:54 Ответить
Арку оставить
Чтобы Украина помнила о ,,, дружбе ,,, народов
И все последующие поколения знали ,,, друзей ,, как говорят в лицо
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25.04.2022 15:07 Ответить
І поставити там пантеон українських героїв, як зробили в Будапешті угорці. Від часів князя Божа і Кия і до нашого часу
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25.04.2022 15:29 Ответить
давно пора!
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25.04.2022 15:42 Ответить
Предлагаю назвать: - им. Сенатора Маккейна или - Р. Рейгана или Бориса Джонсона
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25.04.2022 15:58 Ответить
Памятник татаро-монгольскому игу.
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25.04.2022 16:21 Ответить
а где ж киевские геи будут встречаться...да и поссать там было нормально
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25.04.2022 16:40 Ответить
як арка може символізувати дружбу ?
краще поставити "квадрат малєвіча" він символізує інтелект
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25.04.2022 16:57 Ответить
арка схожа на райдугу.
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25.04.2022 18:54 Ответить
Ярмо пофарбувати в кольори веселки. Пам'ятник двом підарам лишити, але забрати у них комуняцьку символіку і дати їм в руки букет ромашок чи соняшників. Лавочки поставити з сонячними батареями та USB зарядками. А на місці гранітного уйобіща - громадську вбиральню, в якій туалети митимуть кацапські полонені. Ну, і фонтанчик можна, щоб у спеку дітки хлюпалися. Посадити дерева, бо тіні нема
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25.04.2022 18:57 Ответить
а нащо то колесо лишати?
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25.04.2022 18:59 Ответить
Чуваков разъединить. А между ними пусть валяется расколотый знак СССР - как привет и память из прошлого. Флаг в руку и пусть они держат новую Украину над собой. ))))))
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25.04.2022 21:01 Ответить
Арку обшить. Можно сделать, допустим, темное звездное небо. Каждая звезда подписана дружественной страной и светится в темноте. Или на сегментах арки нарисовать гербы некоторых стран или разрисовать орнаментами Украины, или еще куча вариантов.
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25.04.2022 23:16 Ответить
 
 