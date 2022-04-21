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Два советских памятника демонтировали в Черновцах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновцах в четверг, 21 апреля, демонтировали сразу два советских монумента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черновицком городском совете в фейсбуке.

"Чистый четверг, а значит, пора вынести мусор из Черновцов! Небезразличные черновчане предложили демонтировать два памятника, посвященные советскому режиму. Черновицкий горсовет эту инициативу поддержал", - говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что коммунальщики демонтировали скульптуру красноармейцев в бою. Также снесли памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии в румынский период – Семену Галицкому.


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"Советская машина ненавидела украинцев, их традиции и самоидентификацию. Диктаторы "совка" устраивали войны, чистки и голодоморы… И руzzкие не далеко ушли - в их головах до сих пор один мусор.

Украина – не Россия, у нас есть свои ученые, художники, обычаи! Мы должны ценить свое! Мы будем помнить историю, каждую смерть и всю боль, которые нам принесли русские оккупанты. Но памятников им не будем терпеть.

Благодаря небезразличным черновчанам смогли сегодня избавиться от советского мусора: скульптуры красноармейцам и памятника коммунисту", - говорится в сообщении горсовета.

Два советских памятника демонтировали в Черновцах 01


Два советских памятника демонтировали в Черновцах 02

Два советских памятника демонтировали в Черновцах 03

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Два советских памятника демонтировали в Черновцах 04

Два советских памятника демонтировали в Черновцах 05

Два советских памятника демонтировали в Черновцах 06

Смотрите также: Ночью в Тернополе исчез памятник Пушкину: "Преступления россиян против украинского народа перечеркнули всю культуру русского народа", - мэр Надал. ФОТО

Автор: 

демонтаж (202) памятник (2240) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+26
Дідов демонтували
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21.04.2022 22:07
+21
Давно пора! На смітник все з мордору, разом із Мордором!
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21.04.2022 22:16
+18
Добра справа, хоч із запізненням на 30 років.
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21.04.2022 22:13
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Дідов демонтували
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21.04.2022 22:07 Ответить
Нехай ще приберуть метровий дебільний напис ЧЕРНОВЦЫ на площі в центрі міста!
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21.04.2022 22:10 Ответить
На якій саме?
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21.04.2022 22:40 Ответить
Добра справа, хоч із запізненням на 30 років.
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21.04.2022 22:13 Ответить
Всі ці істукани -блюзнірство і нічого спільного не мають з загиблими у 2св. Дуже часто у кількох метрах від цих «пам'яток» скелети лежать просто неба...
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21.04.2022 22:15 Ответить
А це вже не пам'ятники. Дєди ваєвалі?

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21.04.2022 23:16 Ответить
Давно пора! На смітник все з мордору, разом із Мордором!
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21.04.2022 22:16 Ответить
Денацификация....сбылось ***.
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21.04.2022 22:18 Ответить
це точно, я пам'ятаю радянські фільми
де українців зазвичай показували не далекими, тупими шароварниками, хитро-дурними, "моя хата з краю", це був погляд радянської людини на українську націю.
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21.04.2022 22:19 Ответить
Це тільки половина правди. Не дивлячись на існування ідеологічного замовлення, були й інші фільми наприклад "В бой идут одни старики" 1974, Леоніда Бикова.
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21.04.2022 22:30 Ответить
Так он же там по кацапскому говорил. Под репоеда косил. У
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22.04.2022 01:35 Ответить
...но в советской армии всегда ставили украинцев на все значимые посады, так как там умнее, дисциплинированнее, ответственнее альтернативы не было....
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21.04.2022 22:40 Ответить
Kacapi vse vasix soldat ATO pamiatniki razbyvajet,tak vam vse ruskije pamiatniki takze nado ubrat
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21.04.2022 22:21 Ответить
Можна було просто згорнути екскаватором, сміття воно сміття і є
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21.04.2022 22:22 Ответить
Какой то узкоглазый герой запечатлен на первом памятнике, явно не Украинец
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21.04.2022 22:28 Ответить
це має відбутись по всій Україні, особливо цей вічний вогонь давно пора загасити. Не знаю чому але він мене завжди дратував, про що він мав сказати?
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21.04.2022 22:32 Ответить
Язичництво
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21.04.2022 22:36 Ответить
В далекі 1970-ті на Сибірі один чоловік на вічнім вогні курку смалив та отримав 2 роки.
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21.04.2022 22:44 Ответить
На відмну від Ленінів-Жукових боротися з пам'ятниками "радянському солдату" це одне з найнікчемніших занять якими можна займатися під час війни.
Корумпована влада створює образ бурхливої діяльності з укріплення обороноздатності та вдає із себе великих патріотів-націоналістів.
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21.04.2022 22:44 Ответить
радянський солдат - окупант моєї України. обійдемось без соплей по совковщині. Хто не може обійтись, хай ковтає.
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21.04.2022 23:11 Ответить
Интересно, а памятник Екатерине в Одессе и после победы стоять будет?
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21.04.2022 22:48 Ответить
З одного боку - загроза така є . Одеса на щастя не постраждала так як Харків чи Маріуполь . З другого боку - якщо самі одесити не порозумнішають , то все наше суспільство мозги вправить швидко . Надіюсь . ))) Цю кацапску шльондру треба знести негайно , а не чекати поки її зноситимуть кацапські ракети , разом з житловими кварталами , через наступні 30 років . Ця гидота - загроза для наступних поколінь . Рашизм має бути випалений вщент .
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21.04.2022 22:59 Ответить
Спасибі пуйлу за декомунізацію.
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21.04.2022 22:50 Ответить
Це все огидне , ******** , рашистське гамно , разом з виродськими , ублюдочними , рашистськими назвами вулиць і площ - треба було ще 30 років тому випалити вогнем і повиривати з корінням з нашої української землі . Всі ці пушкіни , сталіни , чехови , берії , жукови і прочі виродки , нелюді і подонки - воно нам не треба , це все сміття .
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21.04.2022 22:50 Ответить
Браво! Знімати те кацапське лайно, кацапські окупаційні пам,ятники, щоб і сліду не залишалось... і не потрібно спекуляцій, не потрібно соплєй. 2 Війну затіяли 2 диктатори Гітлер і сталін, в тій війні перемогло не гарматне м,ясо сталіна, а перемогли гармати... гармати в тій війні були американські(гармати образно... там і танки, там і літаки, там і станки, там і стратегічні матеріали, там і тушонка, там і валянки і т.д.)... де хоч один правильний пам,ятник в знак поваги й вдячності Америці??? зато совковим сміттям усіяна вся Україна.
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21.04.2022 23:07 Ответить
Якби це почали робити ще у 90-ті, то не було б війни ,а Україна вже була б в ЄС і НАТО. Якби...
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21.04.2022 23:24 Ответить
А хто ж заважав зелені очистити країну? А підготуватусь до війни? Чи тільки одне уря-уря?
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22.04.2022 00:38 Ответить
В Україні давно потрібно було позбутися слідів того кремлівського побєдобєсія, добре що хоч зараз дійшло що це таке!
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22.04.2022 00:14 Ответить
а на соборній площі головне одоробло прибрати... що, забули?
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22.04.2022 01:38 Ответить
На Соборній спочатку треба було кацапа-асфабадітєля прибрати!!!
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22.04.2022 02:12 Ответить
Було б москаля повісили на березі.
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22.04.2022 02:35 Ответить
 
 