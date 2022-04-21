Два советских памятника демонтировали в Черновцах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновцах в четверг, 21 апреля, демонтировали сразу два советских монумента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черновицком городском совете в фейсбуке.

"Чистый четверг, а значит, пора вынести мусор из Черновцов! Небезразличные черновчане предложили демонтировать два памятника, посвященные советскому режиму. Черновицкий горсовет эту инициативу поддержал", - говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что коммунальщики демонтировали скульптуру красноармейцев в бою. Также снесли памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии в румынский период – Семену Галицкому.





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"Советская машина ненавидела украинцев, их традиции и самоидентификацию. Диктаторы "совка" устраивали войны, чистки и голодоморы… И руzzкие не далеко ушли - в их головах до сих пор один мусор.

Украина – не Россия, у нас есть свои ученые, художники, обычаи! Мы должны ценить свое! Мы будем помнить историю, каждую смерть и всю боль, которые нам принесли русские оккупанты. Но памятников им не будем терпеть.

Благодаря небезразличным черновчанам смогли сегодня избавиться от советского мусора: скульптуры красноармейцам и памятника коммунисту", - говорится в сообщении горсовета.









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