Два радянські пам’ятники демонтували у Чернівцях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівцях у четвер, 21 квітня, демонтували відразу два радянські монументи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Чернівецькій міській раді у фейсбук.

"Чистий четвер, а значить настав час винести сміття з Чернівців! Небайдужі чернівчани запропонували демонтувати два пам’ятники, що присвячені радянському режиму. Чернівецька міськрада цю ініціативу підтримала", - йдеться у повідомленні міськради.

Зазначається, що комунальники демонтували скульптуру червоноармійців у бою. Також знесли пам’ятник одному із засновників буковинської комуністичної партії в румунський період – Семену Галицькому.

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"Радянська машина ненавиділа українців, їх традиції та самоідентифікацію. Диктатори совка влаштовували війни, чистки та голодомори… І руzzькі не далеко пішли - в їх головах й досі одне сміття.

Україна – не росія, у нас є свої науковці, митці, звичаї! Ми повинні цінувати своє! Ми пам'ятатимемо історію, кожну смерть і весь біль, які нам принесли руzzькі окупанти. Але пам’ятників їм не терпітимемо.

Завдяки небайдужим чернівчанам змогли сьогодні позбутися радянського сміття: скульптури червоноармійцям та пам’ятника комуністу", - йдеться в дописі міськради.











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