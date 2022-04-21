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Два радянські пам’ятники демонтували у Чернівцях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівцях у четвер, 21 квітня, демонтували відразу два радянські монументи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Чернівецькій міській раді у фейсбук.

"Чистий четвер, а значить настав час винести сміття з Чернівців! Небайдужі чернівчани запропонували демонтувати два пам’ятники, що присвячені радянському режиму. Чернівецька міськрада цю ініціативу підтримала", - йдеться у повідомленні міськради.

Зазначається, що комунальники демонтували скульптуру червоноармійців у бою. Також знесли пам’ятник одному із засновників буковинської комуністичної партії в румунський період – Семену Галицькому.

Також дивіться: В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни. ФОТО

"Радянська машина ненавиділа українців, їх традиції та самоідентифікацію. Диктатори совка влаштовували війни, чистки та голодомори… І руzzькі не далеко пішли - в їх головах й досі одне сміття.

Україна – не росія, у нас є свої науковці, митці, звичаї! Ми повинні цінувати своє! Ми пам'ятатимемо історію, кожну смерть і весь біль, які нам принесли руzzькі окупанти. Але пам’ятників їм не терпітимемо.

Завдяки небайдужим чернівчанам змогли сьогодні позбутися радянського сміття: скульптури червоноармійцям та пам’ятника комуністу", - йдеться в дописі міськради.

Два радянські пам’ятники демонтували у Чернівцях 01

Два радянські пам’ятники демонтували у Чернівцях 02

Два радянські пам’ятники демонтували у Чернівцях 03

Також дивіться: У центрі Мукачева демонтували радянський монумент, могили будуть перезахоронені. ФОТОрепортаж


Два радянські пам’ятники демонтували у Чернівцях 04

Два радянські пам’ятники демонтували у Чернівцях 05

Два радянські пам’ятники демонтували у Чернівцях 06

Також дивіться: У Харкові демонтували пам'ятник Жукову. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

демонтаж (193) пам’ятник (929) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+26
Дідов демонтували
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21.04.2022 22:07
+21
Давно пора! На смітник все з мордору, разом із Мордором!
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21.04.2022 22:16
+18
Добра справа, хоч із запізненням на 30 років.
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21.04.2022 22:13
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Дідов демонтували
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21.04.2022 22:07 Відповісти
Нехай ще приберуть метровий дебільний напис ЧЕРНОВЦЫ на площі в центрі міста!
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21.04.2022 22:10 Відповісти
На якій саме?
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21.04.2022 22:40 Відповісти
Добра справа, хоч із запізненням на 30 років.
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21.04.2022 22:13 Відповісти
Всі ці істукани -блюзнірство і нічого спільного не мають з загиблими у 2св. Дуже часто у кількох метрах від цих «пам'яток» скелети лежать просто неба...
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21.04.2022 22:15 Відповісти
А це вже не пам'ятники. Дєди ваєвалі?

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21.04.2022 23:16 Відповісти
Давно пора! На смітник все з мордору, разом із Мордором!
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21.04.2022 22:16 Відповісти
Денацификация....сбылось ***.
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21.04.2022 22:18 Відповісти
це точно, я пам'ятаю радянські фільми
де українців зазвичай показували не далекими, тупими шароварниками, хитро-дурними, "моя хата з краю", це був погляд радянської людини на українську націю.
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21.04.2022 22:19 Відповісти
Це тільки половина правди. Не дивлячись на існування ідеологічного замовлення, були й інші фільми наприклад "В бой идут одни старики" 1974, Леоніда Бикова.
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21.04.2022 22:30 Відповісти
Так он же там по кацапскому говорил. Под репоеда косил. У
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22.04.2022 01:35 Відповісти
...но в советской армии всегда ставили украинцев на все значимые посады, так как там умнее, дисциплинированнее, ответственнее альтернативы не было....
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21.04.2022 22:40 Відповісти
Kacapi vse vasix soldat ATO pamiatniki razbyvajet,tak vam vse ruskije pamiatniki takze nado ubrat
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21.04.2022 22:21 Відповісти
Можна було просто згорнути екскаватором, сміття воно сміття і є
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21.04.2022 22:22 Відповісти
Какой то узкоглазый герой запечатлен на первом памятнике, явно не Украинец
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21.04.2022 22:28 Відповісти
це має відбутись по всій Україні, особливо цей вічний вогонь давно пора загасити. Не знаю чому але він мене завжди дратував, про що він мав сказати?
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21.04.2022 22:32 Відповісти
Язичництво
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21.04.2022 22:36 Відповісти
В далекі 1970-ті на Сибірі один чоловік на вічнім вогні курку смалив та отримав 2 роки.
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21.04.2022 22:44 Відповісти
На відмну від Ленінів-Жукових боротися з пам'ятниками "радянському солдату" це одне з найнікчемніших занять якими можна займатися під час війни.
Корумпована влада створює образ бурхливої діяльності з укріплення обороноздатності та вдає із себе великих патріотів-націоналістів.
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21.04.2022 22:44 Відповісти
радянський солдат - окупант моєї України. обійдемось без соплей по совковщині. Хто не може обійтись, хай ковтає.
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21.04.2022 23:11 Відповісти
Интересно, а памятник Екатерине в Одессе и после победы стоять будет?
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21.04.2022 22:48 Відповісти
З одного боку - загроза така є . Одеса на щастя не постраждала так як Харків чи Маріуполь . З другого боку - якщо самі одесити не порозумнішають , то все наше суспільство мозги вправить швидко . Надіюсь . ))) Цю кацапску шльондру треба знести негайно , а не чекати поки її зноситимуть кацапські ракети , разом з житловими кварталами , через наступні 30 років . Ця гидота - загроза для наступних поколінь . Рашизм має бути випалений вщент .
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21.04.2022 22:59 Відповісти
Спасибі пуйлу за декомунізацію.
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21.04.2022 22:50 Відповісти
Це все огидне , ******** , рашистське гамно , разом з виродськими , ублюдочними , рашистськими назвами вулиць і площ - треба було ще 30 років тому випалити вогнем і повиривати з корінням з нашої української землі . Всі ці пушкіни , сталіни , чехови , берії , жукови і прочі виродки , нелюді і подонки - воно нам не треба , це все сміття .
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21.04.2022 22:50 Відповісти
Браво! Знімати те кацапське лайно, кацапські окупаційні пам,ятники, щоб і сліду не залишалось... і не потрібно спекуляцій, не потрібно соплєй. 2 Війну затіяли 2 диктатори Гітлер і сталін, в тій війні перемогло не гарматне м,ясо сталіна, а перемогли гармати... гармати в тій війні були американські(гармати образно... там і танки, там і літаки, там і станки, там і стратегічні матеріали, там і тушонка, там і валянки і т.д.)... де хоч один правильний пам,ятник в знак поваги й вдячності Америці??? зато совковим сміттям усіяна вся Україна.
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21.04.2022 23:07 Відповісти
Якби це почали робити ще у 90-ті, то не було б війни ,а Україна вже була б в ЄС і НАТО. Якби...
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21.04.2022 23:24 Відповісти
А хто ж заважав зелені очистити країну? А підготуватусь до війни? Чи тільки одне уря-уря?
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22.04.2022 00:38 Відповісти
В Україні давно потрібно було позбутися слідів того кремлівського побєдобєсія, добре що хоч зараз дійшло що це таке!
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22.04.2022 00:14 Відповісти
а на соборній площі головне одоробло прибрати... що, забули?
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22.04.2022 01:38 Відповісти
На Соборній спочатку треба було кацапа-асфабадітєля прибрати!!!
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22.04.2022 02:12 Відповісти
Було б москаля повісили на березі.
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22.04.2022 02:35 Відповісти
 
 