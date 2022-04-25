Путин приказал прокуратуре собирать доказательную базу "преступлений нацбатальонов" Украины
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о нарушении международного права со стороны якобы "националистических и иностранных наемников" на территории Украины. Приказал собирать базу доказательств для международного суда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Lenta.ru.
Как отметил Путин, в ходе войны против Украины, наши защитники, якобы, "убивали мирных жителей и использовали детей как живой щит".
Он приказал сотрудникам следственных органов и прокуратуре детально фиксировать "преступления украинских националистов", чтобы подготовить доказательную базу для суда. Также он заявил о важности проведения разбирательств вокруг провокаций против российских военных, в частности с использованием иностранных СМИ и социальных сетей.
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и тебе украинский БУК
и тебе украинский штурмовик
и лётчик Волошин
и диспетчер Карлос
и несвежие трупы
тут будет та же фигня.
Вас ждёт швабра в жопе! Всех
Скоро! Готовтесь!
Тільки кордон перейдемо...
Ми і так знаємо що ***** довбайобище😕
Українців має цікавити, коли путіна і покажуть в Гаазі...
Знищення потвор: за дітей замордованих, згвалтованих, вбитих, залишених без батьків й домівки, без дитинства.
знищити ***** й його кремлівськіх ублюдків.
знищення усіх чортів які вбивали.
Звільнення України від нечисті, зрозуміло з кримом та донбасом.
Жодних перемовин мирних, тільки тотальна капітуляція московії.
Слава Націі. піZзда фашистській *********.
бо світ ситий і меркантильний
ще після Грузїї ******** потрібно було відгородити але ніт корупція це ж так приємно дп Євросоюз?
Впрочем, как и каждый из нас..
Тільки щоб передали в Гаагу. Буде зайвим доказом проти них самих. Просто нагадаю, що пару гітлерівських пропагандонів (які нікого не вбивали, лише брехали) Нюрбергський трибунал засудив до страти (Геббельс сам собі вкоротив віку); іншим дав десятки років відсидки в тюрмах. То Гаага за аналогією не обійде увагою і цих брехунів.