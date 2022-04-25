Путин приказал прокуратуре собирать доказательную базу "преступлений нацбатальонов" Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о нарушении международного права со стороны якобы "националистических и иностранных наемников" на территории Украины. Приказал собирать базу доказательств для международного суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Lenta.ru.

Как отметил Путин, в ходе войны против Украины, наши защитники, якобы, "убивали мирных жителей и использовали детей как живой щит".

Он приказал сотрудникам следственных органов и прокуратуре детально фиксировать "преступления украинских националистов", чтобы подготовить доказательную базу для суда. Также он заявил о важности проведения разбирательств вокруг провокаций против российских военных, в частности с использованием иностранных СМИ и социальных сетей.

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