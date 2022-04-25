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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин приказал прокуратуре собирать доказательную базу "преступлений нацбатальонов" Украины

фейк,провокація

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о нарушении международного права со стороны якобы "националистических и иностранных наемников" на территории Украины. Приказал собирать базу доказательств для международного суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Lenta.ru.

Как отметил Путин, в ходе войны против Украины, наши защитники, якобы, "убивали мирных жителей и использовали детей как живой щит".

Он приказал сотрудникам следственных органов и прокуратуре детально фиксировать "преступления украинских националистов", чтобы подготовить доказательную базу для суда. Также он заявил о важности проведения разбирательств вокруг провокаций против российских военных, в частности с использованием иностранных СМИ и социальных сетей.

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Топ комментарии
+23
Вот умом понимаю, кто кацап это абсолютно бесчеловечная тварь, но все равно в душе все переворачивается, когда читаешь про очередной цинизм кацапов.
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25.04.2022 14:44
+21
Дед кабай в прострации похоже.)
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25.04.2022 14:42
+19
Пока не буде рішень міжнародних судів за окупацію Криму, розв'язання віни на Донбасі в 2014-му, МН17 і т.д. доки це падло й буде з відмороженим рилом користуватись толерантністю, паразитувати на принципах демократії та правосуддя.
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25.04.2022 14:44
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Знов хакерські атакі?
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25.04.2022 14:41 Ответить
не, ну а чё? вон сколько доказательств по МН-17 насобирали!
и тебе украинский БУК
и тебе украинский штурмовик
и лётчик Волошин
и диспетчер Карлос
и несвежие трупы

тут будет та же фигня.
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25.04.2022 15:25 Ответить
Нахера? В Спортлото подадут иск?
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25.04.2022 14:42 Ответить
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25.04.2022 14:42 Ответить
Путин ***** ,поймаем эту мразь и тогда его точно уже никто ни соберёт ...
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25.04.2022 14:42 Ответить
Сотрудники следственных органов и прокуратуры РФ!
Вас ждёт швабра в жопе! Всех
Скоро! Готовтесь!
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25.04.2022 14:42 Ответить
Дед кабай в прострации похоже.)
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25.04.2022 14:42 Ответить
Для кацапів, китайців і для німців, австрійців і венгрів.
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25.04.2022 14:43 Ответить
Вот умом понимаю, кто кацап это абсолютно бесчеловечная тварь, но все равно в душе все переворачивается, когда читаешь про очередной цинизм кацапов.
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25.04.2022 14:44 Ответить
Пока не буде рішень міжнародних судів за окупацію Криму, розв'язання віни на Донбасі в 2014-му, МН17 і т.д. доки це падло й буде з відмороженим рилом користуватись толерантністю, паразитувати на принципах демократії та правосуддя.
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25.04.2022 14:44 Ответить
Да пох мені на рішення міжнародніх судів. Мій АК - це міжнародний суд....
Тільки кордон перейдемо...
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25.04.2022 15:02 Ответить
Яке ж воно кончене...
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25.04.2022 14:44 Ответить
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25.04.2022 14:51 Ответить
навіщо нам знати новини з будинку для божевільних?
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25.04.2022 14:47 Ответить
І справді, нащо нам ця руснява пропаганда для ванюшек на українському сайті!
Ми і так знаємо що ***** довбайобище😕
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25.04.2022 14:58 Ответить
А тому що куйло хоче забить міски євротолерастним суддям, щоб уникнути покарання - давня стратегія кацапсини. Зараз назбирає свідченнь любителів рюкага міра, що будь розповідать як їх бомбили бендерівці та використовували в якості бронежелетів...
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26.04.2022 00:13 Ответить
Пыня ботоксная укол пропустила. Ху.ло уже на три Гааги натворило преступлений.
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25.04.2022 14:48 Ответить
Для міжнародного суду в Балашихе.
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25.04.2022 14:48 Ответить
плювати треба на путіна і на його "кривосуддя" та руSSкіх терористів!

Українців має цікавити, коли путіна і покажуть в Гаазі...
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25.04.2022 14:48 Ответить
кринжее не будет
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25.04.2022 14:49 Ответить
Вот и ещё один воинственный космонавт-инопланетянин. Жаль, что столько дров кремлевских нарубил на мирной украинской земле, а ему всё маловато будет, всё выдумавает какую-то шизню.
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25.04.2022 14:49 Ответить
Зараз швиденько нашльопають купу фейків і будуть ними вихвалятися на увесь світ. А злочинів вистачає, що правда російських, і довго шукати не треба.
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25.04.2022 14:50 Ответить
Геморрой головного мозга раше-фюрера прогрессирует !
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25.04.2022 14:51 Ответить
Сатана нам ще не такого нарозказує, для чого це зло рекламувати?
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25.04.2022 14:53 Ответить
Какое дело «плешивому» до нац.батальонов в другой стране??? В Мордоре уже живут в другом измерении, где Украина их область🤣🤣
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25.04.2022 14:55 Ответить
***** типичное, лишне хромосомное.
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25.04.2022 14:55 Ответить
Маньяк решил подать в суд на жертву? Ето какая стадия шизофрении?
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25.04.2022 14:56 Ответить
Певно ...остання .Скоро брикне
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25.04.2022 15:09 Ответить
"Міжнародний суд" - це кацапи, білокацапи, хтось підневольний із середньої Азії, послідовники мілошевіча, ******* та Еритреї?
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25.04.2022 15:01 Ответить
к прокуратуре присоединилась спецгрупа медиа и графических дизайнеров, монтажеров и др. очень важных и нужных для этого специалистов
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25.04.2022 15:03 Ответить
сатана кремлівска, ***** готує фейки штучной реальності: русская "армия" приспешники сатани-орда чертей пришли освобождать Україну від фашистів. Звільнили. Звільнили мирних громадян від життя, дітей від батькив гвалтували різали на очах дітей матерів вбивши батька, а потім й мати. Нечувани звірства чинили потвори. Нищать будинки, стирають цілі міста. Звілнили.

Знищення потвор: за дітей замордованих, згвалтованих, вбитих, залишених без батьків й домівки, без дитинства.

знищити ***** й його кремлівськіх ублюдків.

знищення усіх чортів які вбивали.

Звільнення України від нечисті, зрозуміло з кримом та донбасом.

Жодних перемовин мирних, тільки тотальна капітуляція московії.

Слава Націі. піZзда фашистській *********.
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25.04.2022 15:09 Ответить
"ти, міл человек, здесь, здесь, везде короче русскіє на україінці заміні і ладно будєт"
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25.04.2022 15:11 Ответить
А чому це все відбувається?

бо світ ситий і меркантильний
ще після Грузїї ******** потрібно було відгородити але ніт корупція це ж так приємно дп Євросоюз?
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25.04.2022 15:14 Ответить
Ну все .Ми догрались.Тепер ****** РФ усіх на контроль буде брати. Прощай монтажна піна і шашлики з узькоговорящими младенцами.Прощайте. два раба.І "Батько наш Бандера...." співати вже не будем.
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25.04.2022 15:22 Ответить
А Венедиктовой даже приказывать не надо! Она давно в теме.
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25.04.2022 15:24 Ответить
***** поймают,будут долго долго мучительно пытать а потом медленно разорвут на куски!
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25.04.2022 15:41 Ответить
*** та йому замало Гааги.. Тре його в котлі зварити біса чортового
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25.04.2022 15:42 Ответить
***** начисто дід... та коли воно ЗДОХНЕ вже? Він не вкурює, що всім насрать на його висновки та дії.
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25.04.2022 15:42 Ответить
Бункерний дід зовсім їбанувся
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25.04.2022 16:01 Ответить
Бог все видит, путин ответит за все свои дела.
Впрочем, как и каждый из нас..
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25.04.2022 16:01 Ответить
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про порушення міжнародного права - рашистський світовий терорист "куйло" і міжнародне право речі не сумісні.Куйло, котрий порушив не тільки всі міжнародні права, війною в Чечні,Грузії,Україні але і совкові, котрі воно недолуге диявольське творіння, обібралося виконувати , як правонаступник і правоприємник совкового союзу.
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25.04.2022 16:19 Ответить
А шо наші нацбатальйони вже воюють на території росії і здійснюють злочини проти рашистів?
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25.04.2022 16:29 Ответить
та нехай збирають.
Тільки щоб передали в Гаагу. Буде зайвим доказом проти них самих. Просто нагадаю, що пару гітлерівських пропагандонів (які нікого не вбивали, лише брехали) Нюрбергський трибунал засудив до страти (Геббельс сам собі вкоротив віку); іншим дав десятки років відсидки в тюрмах. То Гаага за аналогією не обійде увагою і цих брехунів.
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25.04.2022 16:35 Ответить
путлєр ***** пішов з України!
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25.04.2022 19:39 Ответить
 
 