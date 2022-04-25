Путин на пасхальной службе в Москве оказался вмонтированным. ВИДЕО
Чтобы показать, что Путин - "со своим народом", пропагандисты смонтировали видео о его участии в пасхальной службе
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.
Полную изоляцию Путина от всего цивилизованного мира и его патологическую боязнь покушений в кремле всячески скрывают. С помощью старых фотографий или непрофессионально смонтированных видео пропагандисты хотят показать, что их главарь - "со своим народом".
Так случилось и на Пасху, когда российские медиа обнародовали видео и фото, на которых якобы президент РФ в православном храме в Москве принял участие в службе. Но, похоже, пропагандисты не знают, что каменный век давно прошел и в наше время такую ложь можно быстро разоблачить.
О том, что на видео Путина "вмонтировали", могут свидетельствовать очевидные несоответствия.
В частности, пользователи социальных сетей заметили, что Путин отсутствует на кадрах дальнего плана на месте, где он якобы секунду назад стоял на кадрах переднего плана. На общих кадрах с высоты на указанном месте якобы стоят две фигуры, однако идентифицировать их невозможно.
Так, одна из подписчиц в Facebook-группе "Кровожадный Кремль" опубликовала отрывок из "прямого эфира", на котором были заметны странности. Так, на 00:35 секунде видео видно, как Путина показывают у красного полотна, у короны. И уже через 4 секунды (00:39) у полотна с короной его нет. На 01:12 российский президент был показан возле мэра Москвы Сергея Собянина на достаточно большом расстоянии, чтобы была возможность подложить два видео.
"Может быть, он не пошел в церковь, потому что, как любая нечисть, рисковал в ней сразу же сгореть?" – допустила подписчица группы.
Относительно распространяемого фото – оно точно прошлогоднее. Ведь оба чиновника одеты так же, как в 2021 году, у них такие же прически, они держат красные свечи.
Как видим, лживую новость быстро опровергли простые люди и "быть со своим народом" у Путина не получилось.
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По твоему, Зеленский зря это делает?
Но мы воюем именно с ними. И любой конец войны придется закреплять на бумаге. ЛЮБОЙ. Даже очень хороший для Украины.
Только во то бла-бла - бумага подписанная .... не стоит бумаги и тд - до сраки дверця.
Придется что-то подписывать. Как после 2 мировой подписывали и с Германией.
1 раз акт про капітуляцію підписував 7 травня в 2:40 - начальник штабу оперативного керівництва Верховного командування вермахту генерал-полковник Альфред Йодль.
2 раз акт про капітуляцію підписували 8 травня десь біля 22:00 - начальник штабу Верховного командування вермахту Вільгельм Кейтель, представник люфтваффе - генерал-полковник Штумпф та кригсмарине - адмірал фон Фрідебург.
На обидві дати - гітлер був метртвий вже більше тижня.
Тобто, для підписання акту про капітуляцію рашки - не обов'язково аби був живий путлєр, були живі члени уряди, "сенатори" чи "депутати". Достатньо тих, хто залишиться живий з військового командування. Будь-якого рангу. Головне - аби представляли 3 рода військ і були "старшими офіцерами".
Українців має цікавити, коли путіна і покажуть в Гаазі...
И костюмчик тот же...и свечка...
Судя по всему ***** уже еле передвигает копыта...
https://t.me/generalsvr/817
с народомубил младенца и пошёл молиться сатане.
Вряд ли
просто видео смонтировано.