Путин на пасхальной службе в Москве оказался вмонтированным. ВИДЕО

Чтобы показать, что Путин - "со своим народом", пропагандисты смонтировали видео о его участии в пасхальной службе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.

Полную изоляцию Путина от всего цивилизованного мира и его патологическую боязнь покушений в кремле всячески скрывают. С помощью старых фотографий или непрофессионально смонтированных видео пропагандисты хотят показать, что их главарь - "со своим народом".

Так случилось и на Пасху, когда российские медиа обнародовали видео и фото, на которых якобы президент РФ в православном храме в Москве принял участие в службе. Но, похоже, пропагандисты не знают, что каменный век давно прошел и в наше время такую ​​ложь можно быстро разоблачить.

О том, что на видео Путина "вмонтировали", могут свидетельствовать очевидные несоответствия.

В частности, пользователи социальных сетей заметили, что Путин отсутствует на кадрах дальнего плана на месте, где он якобы секунду назад стоял на кадрах переднего плана. На общих кадрах с высоты на указанном месте якобы стоят две фигуры, однако идентифицировать их невозможно.

Так, одна из подписчиц в Facebook-группе "Кровожадный Кремль" опубликовала отрывок из "прямого эфира", на котором были заметны странности. Так, на 00:35 секунде видео видно, как Путина показывают у красного полотна, у короны. И уже через 4 секунды (00:39) у полотна с короной его нет. На 01:12 российский президент был показан возле мэра Москвы Сергея Собянина на достаточно большом расстоянии, чтобы была возможность подложить два видео.

"Может быть, он не пошел в церковь, потому что, как любая нечисть, рисковал в ней сразу же сгореть?" – допустила подписчица группы.

Относительно распространяемого фото – оно точно прошлогоднее. Ведь оба чиновника одеты так же, как в 2021 году, у них такие же прически, они держат красные свечи.

Как видим, лживую новость быстро опровергли простые люди и "быть со своим народом" у Путина не получилось.