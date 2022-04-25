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Путин на пасхальной службе в Москве оказался вмонтированным. ВИДЕО

Чтобы показать, что Путин - "со своим народом", пропагандисты смонтировали видео о его участии в пасхальной службе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.

Полную изоляцию Путина от всего цивилизованного мира и его патологическую боязнь покушений в кремле всячески скрывают. С помощью старых фотографий или непрофессионально смонтированных видео пропагандисты хотят показать, что их главарь - "со своим народом".

Так случилось и на Пасху, когда российские медиа обнародовали видео и фото, на которых якобы президент РФ в православном храме в Москве принял участие в службе. Но, похоже, пропагандисты не знают, что каменный век давно прошел и в наше время такую ​​ложь можно быстро разоблачить.

Путин на пасхальной службе в Москве оказался вмонтированным 01

О том, что на видео Путина "вмонтировали", могут свидетельствовать очевидные несоответствия.

В частности, пользователи социальных сетей заметили, что Путин отсутствует на кадрах дальнего плана на месте, где он якобы секунду назад стоял на кадрах переднего плана. На общих кадрах с высоты на указанном месте якобы стоят две фигуры, однако идентифицировать их невозможно.

Так, одна из подписчиц в Facebook-группе "Кровожадный Кремль" опубликовала отрывок из "прямого эфира", на котором были заметны странности. Так, на 00:35 секунде видео видно, как Путина показывают у красного полотна, у короны. И уже через 4 секунды (00:39) у полотна с короной его нет. На 01:12 российский президент был показан возле мэра Москвы Сергея Собянина на достаточно большом расстоянии, чтобы была возможность подложить два видео.

"Может быть, он не пошел в церковь, потому что, как любая нечисть, рисковал в ней сразу же сгореть?" – допустила подписчица группы.

Относительно распространяемого фото – оно точно прошлогоднее. Ведь оба чиновника одеты так же, как в 2021 году, у них такие же прически, они держат красные свечи.

Путин на пасхальной службе в Москве оказался вмонтированным 02

Как видим, лживую новость быстро опровергли простые люди и "быть со своим народом" у Путина не получилось.

пропаганда (3683) путин владимир (31321) фейк (679)


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Топ комментарии
+39
вот вообще пох
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25.04.2022 13:55
+28
Звичайно,бо воно сидить обісране в обісраному ним самим бункері і вже не вистачає ні памперсів ні калготок...
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25.04.2022 13:57
+25
лучше всего его вмонтировать в кремлёвскую стену - это будет самая красивая в мире инкрустация.
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25.04.2022 13:58
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вот вообще пох
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25.04.2022 13:55 Ответить
Та ні,Зе так хоче з ним зустрітися, то повинен знати,що також царь буде не настоящий
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25.04.2022 14:33 Ответить
Все прекрасно знают, что путлер не хочет встречаться с Зеленским. Зеленский тупо тролит путлера готовностью встретиться в любое время. Выставляя путлера на весь мир как бункерного сцыкуна.
По твоему, Зеленский зря это делает?
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25.04.2022 15:00 Ответить
все всё знают.
Но мы воюем именно с ними. И любой конец войны придется закреплять на бумаге. ЛЮБОЙ. Даже очень хороший для Украины.
Только во то бла-бла - бумага подписанная .... не стоит бумаги и тд - до сраки дверця.
Придется что-то подписывать. Как после 2 мировой подписывали и с Германией.
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25.04.2022 15:09 Ответить
Якби ви краще вивчали історію, то знали б, що капітуляцію Німеччини у 2й світовій війні підписували 2 рази. І кожного разу - НЕ політичне керівництво Німеччини, а:
1 раз акт про капітуляцію підписував 7 травня в 2:40 - начальник штабу оперативного керівництва Верховного командування вермахту генерал-полковник Альфред Йодль.
2 раз акт про капітуляцію підписували 8 травня десь біля 22:00 - начальник штабу Верховного командування вермахту Вільгельм Кейтель, представник люфтваффе - генерал-полковник Штумпф та кригсмарине - адмірал фон Фрідебург.

На обидві дати - гітлер був метртвий вже більше тижня.

Тобто, для підписання акту про капітуляцію рашки - не обов'язково аби був живий путлєр, були живі члени уряди, "сенатори" чи "депутати". Достатньо тих, хто залишиться живий з військового командування. Будь-якого рангу. Головне - аби представляли 3 рода військ і були "старшими офіцерами".
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25.04.2022 19:16 Ответить
Кацапы ни на что не способны. Только убивать,уничтожать,бухать и воровать.🤦
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25.04.2022 13:55 Ответить
на жаль, брешуть вони теж як дихають. І для багатьох - дуже переконливо.
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25.04.2022 19:17 Ответить
Путин ***** ,поймаем его ,первым делом на бутылку и кожу сдерём а дальше будем посмотреть ...
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25.04.2022 13:56 Ответить
и что это даст? хоть на кусочки его живым порежь - меня это не удовлетворит. Этого недостаточно за все зверства что по его приказу натворили.
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25.04.2022 15:10 Ответить
аххаха. какие русские лохи! как же их дурят!
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25.04.2022 13:56 Ответить
Звичайно,бо воно сидить обісране в обісраному ним самим бункері і вже не вистачає ні памперсів ні калготок...
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25.04.2022 13:57 Ответить
моль никуда не выползет. так и сдохнет в бункере. от тоски.
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25.04.2022 13:57 Ответить
лучше всего его вмонтировать в кремлёвскую стену - это будет самая красивая в мире инкрустация.
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25.04.2022 13:58 Ответить
Нікуя. Я буду плевать и стругать. Спаліть, пепел развеять над мацквой и ядерним пеплом присипать.
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25.04.2022 15:40 Ответить
Может уже сдох?
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25.04.2022 13:58 Ответить
А вонО хоч з бунера виходить взагалі?
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25.04.2022 13:58 Ответить
плювати треба на путіна і на руSSкіх терористів!

Українців має цікавити, коли путіна і покажуть в Гаазі...
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25.04.2022 14:00 Ответить
Прошлогоднее видео с другого ракурса...
И костюмчик тот же...и свечка...
Судя по всему ***** уже еле передвигает копыта...
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25.04.2022 14:00 Ответить
на недавньому відео, де начебто ***** виступав на стадіоні в лужніках, був присутній Меньшов, котрий помер ще рік тому
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25.04.2022 14:13 Ответить
- впилили?
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25.04.2022 14:01 Ответить
- выпилите! ))
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25.04.2022 14:03 Ответить
А он вообще ещё живой? Когда он появлялся налюдях в реале в последний раз?
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25.04.2022 14:01 Ответить
Вроде на zомби-шабаше в лужниках
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25.04.2022 15:22 Ответить
Коли вже його "вмонтують" в доломину?
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25.04.2022 14:01 Ответить
Може воно вже здохло?
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25.04.2022 14:04 Ответить
Фейкове *****, фейкова країна, фейкові скреп
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25.04.2022 14:05 Ответить
жалкая нация лжецов, трусов, мародеров и убийц.....
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25.04.2022 14:05 Ответить
а намісника диявола кирила супроводжували амбали охоронці,які йшли збоку від тієї процесії попів.
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25.04.2022 14:06 Ответить
А я все задавался вопросом, вылез таки или не вылез, не вылез ).
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25.04.2022 14:08 Ответить
цифрова держава у сматфонє, ****
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25.04.2022 14:08 Ответить
Щоб воно це ***** здохло разом з гундяєм
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25.04.2022 14:09 Ответить
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25.04.2022 14:10 Ответить
***** вмонтированное))
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25.04.2022 14:13 Ответить
***** вмонтированное))
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25.04.2022 14:13 Ответить
Країна 404
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25.04.2022 14:17 Ответить
ахахаха, кацапами править голограма *****
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25.04.2022 14:20 Ответить
Ну, видимо, путлеру мало быть бункерфюрером... Оно теперь Zеркальфюрер и Zомбифюрер. В общем везде буква нацистских зондеркоманд...
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25.04.2022 14:20 Ответить
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25.04.2022 14:20 Ответить
Сатаністи
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25.04.2022 14:21 Ответить
Есть мнение, что он и в зеркале не отражается.
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25.04.2022 14:28 Ответить
Ну в эту чушь, что он там был, только лапти поверят! После последнего более-менее правдивого видео с Шойгу( хотя не факт, что оленевод тоже там был) этот чмошник так клешнями в стол вцепился, что мне кажется там и санитары его в церковь не затянули бы..плохой дед, очень плохой...
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25.04.2022 14:37 Ответить
Так здесь на видео и кирил (или как там его) тоже кадилом невпопад машет... скоро тавой... пора...
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25.04.2022 14:41 Ответить
В начале этой недели ***** сообщили, что с тремя шаманами, друзьями и протеже шойгу, которые проводили обряд перед войной и напророчили ***** удачу и власть над миром, если тот начнёт войну, благословив таким образом президента на "спецоперацию", приключилась неудача. Шаманов по приказу ***** отправили к духам предков, причём головы отдельно от тел. шойгу был неприятно удивлён и подавлен узнав об этом. Это о перспективе для министра который активно симулируя проблемы с сердцем, может дождаться проблем реальных и тогда никто уже не удивится очередному, но уже не выдуманному инфаркту. Увольнять ***** не любит, а вот инфаркты или суициды это другое дело.
https://t.me/generalsvr/817
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25.04.2022 14:43 Ответить
Хотел показать, что х*йло с народом убил младенца и пошёл молиться сатане.
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25.04.2022 14:50 Ответить
Демон в "церкве"?
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25.04.2022 14:56 Ответить
там голограмма 10 го двойника гнома пынина
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25.04.2022 14:58 Ответить
Обосранное ничтожество сидит в бункере под землёй и не успевает менять памперсы... Оно настолько обоссаное от страха, что завонял все леса в радиусе десяти километров...
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25.04.2022 14:58 Ответить
Пуйло оно и в церкви Пуйло.
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25.04.2022 15:07 Ответить
Щодо поширюваного фото - воно точно торішнє. Джерело:

Вряд ли



просто видео смонтировано.
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25.04.2022 15:26 Ответить
РПЦ-секта сатанистов.
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25.04.2022 16:31 Ответить
Дістали з під ліжка, соплі й кози з носу повидовбували, сраку обісрану підмили, вділи в чистеньке, сфоткали п'ять разів, воно з рук видерлося та чкурнуло назад під ліжко на людьські ноги гарчати та тяфкати - справжній "диктатор"...
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25.04.2022 16:34 Ответить
Мабуть багато хто бачив як куйло сиділо вчепившись руками за стіл навпроти вмонтованого Шойгу.. на відео там де з Шойгу в куйла морда опухша, шия в складках, а на відео де він в церкві, то там він набагато молодшим і здоровішим виглядає. і складок на шиї нема.
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25.04.2022 17:54 Ответить
Да пошёл он нахрен этот ху#ло, и чем быстрее, тем лучше будет для нас.
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25.04.2022 20:49 Ответить
 
 