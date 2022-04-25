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Путін на великодній службі у Москві виявився вмонтованим. ВІДЕО+ФОТО

Щоб показати, що Путін "зі своїм народом", пропагандисти змонтували відео про його участь у великодній службі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Повну ізоляцію Путіна від усього цивілізованого світу та його патологічну боязнь замахів у кремлі всіляко приховують. За допомогою старих фотографій чи непрофесійно змонтованих відео пропагандисти хочуть показати, буцімто їхній ватажок "зі своїм народом".

Так сталося й на Великдень, коли російські медіа оприлюднили відео та фото, на яких нібито президент РФ у православному храмі у Москві взяв участь у службі. Але схоже пропагандисти не знають, що кам’яний вік давно минув і в наш час таку брехню можна швидко викрити.

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Путін на великодній службі у Москві виявився вмонтованим 01

Про те, що на відео Путіна "вмонтували", можуть свідчити очевидні невідповідності.

Зокрема користувачі соціальних мереж помітили, що Путін відсутній на кадрах дальнього плану на місці, де він нібито секунду тому стояв на кадрах переднього плану. На загальних же кадрах з висоти на вказаному місці нібито стоять дві фігури, проте ідентифікувати їх неможливо.

Так, одна з підписниць у Facebook-групі "Кровожерний Кремль" опублікувала уривок із "прямого ефіру", на якому були помітні дивацтва. Так, на 00:35 секунді відео видно, як Путіна показують біля червоного полотна, біля корони. І вже за 4 секунди (00:39) біля полотна з короною його немає. На 01:12 російського президента показали біля мера Москви Сергія Собяніна на досить великій відстані, щоб була можливість підкласти два відео.

"Може, він не пішов у церкву, бо як будь-яка погань ризикував у ній відразу ж згоріти?" – припустила підписниця групи.

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Щодо поширюваного фото — воно точно торішнє. Адже обидва посадовці вбрані так само, як 2021 року, мають такі самі зачіски і тримають червоні свічки.

Путін на великодній службі у Москві виявився вмонтованим 02

Як бачимо, брехливу новину швидко спростували пересічні люди й "бути зі своїм народом" у Путіна не вийшло.

Автор: 

пропаганда (2810) путін володимир (23873) фейк (744)


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Топ коментарі
+39
вот вообще пох
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25.04.2022 13:55
+28
Звичайно,бо воно сидить обісране в обісраному ним самим бункері і вже не вистачає ні памперсів ні калготок...
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25.04.2022 13:57
+25
лучше всего его вмонтировать в кремлёвскую стену - это будет самая красивая в мире инкрустация.
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25.04.2022 13:58
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вот вообще пох
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25.04.2022 13:55 Відповісти
Та ні,Зе так хоче з ним зустрітися, то повинен знати,що також царь буде не настоящий
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25.04.2022 14:33 Відповісти
Все прекрасно знают, что путлер не хочет встречаться с Зеленским. Зеленский тупо тролит путлера готовностью встретиться в любое время. Выставляя путлера на весь мир как бункерного сцыкуна.
По твоему, Зеленский зря это делает?
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25.04.2022 15:00 Відповісти
все всё знают.
Но мы воюем именно с ними. И любой конец войны придется закреплять на бумаге. ЛЮБОЙ. Даже очень хороший для Украины.
Только во то бла-бла - бумага подписанная .... не стоит бумаги и тд - до сраки дверця.
Придется что-то подписывать. Как после 2 мировой подписывали и с Германией.
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25.04.2022 15:09 Відповісти
Якби ви краще вивчали історію, то знали б, що капітуляцію Німеччини у 2й світовій війні підписували 2 рази. І кожного разу - НЕ політичне керівництво Німеччини, а:
1 раз акт про капітуляцію підписував 7 травня в 2:40 - начальник штабу оперативного керівництва Верховного командування вермахту генерал-полковник Альфред Йодль.
2 раз акт про капітуляцію підписували 8 травня десь біля 22:00 - начальник штабу Верховного командування вермахту Вільгельм Кейтель, представник люфтваффе - генерал-полковник Штумпф та кригсмарине - адмірал фон Фрідебург.

На обидві дати - гітлер був метртвий вже більше тижня.

Тобто, для підписання акту про капітуляцію рашки - не обов'язково аби був живий путлєр, були живі члени уряди, "сенатори" чи "депутати". Достатньо тих, хто залишиться живий з військового командування. Будь-якого рангу. Головне - аби представляли 3 рода військ і були "старшими офіцерами".
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25.04.2022 19:16 Відповісти
Кацапы ни на что не способны. Только убивать,уничтожать,бухать и воровать.🤦
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25.04.2022 13:55 Відповісти
на жаль, брешуть вони теж як дихають. І для багатьох - дуже переконливо.
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25.04.2022 19:17 Відповісти
Путин ***** ,поймаем его ,первым делом на бутылку и кожу сдерём а дальше будем посмотреть ...
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25.04.2022 13:56 Відповісти
и что это даст? хоть на кусочки его живым порежь - меня это не удовлетворит. Этого недостаточно за все зверства что по его приказу натворили.
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25.04.2022 15:10 Відповісти
аххаха. какие русские лохи! как же их дурят!
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25.04.2022 13:56 Відповісти
Звичайно,бо воно сидить обісране в обісраному ним самим бункері і вже не вистачає ні памперсів ні калготок...
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25.04.2022 13:57 Відповісти
моль никуда не выползет. так и сдохнет в бункере. от тоски.
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25.04.2022 13:57 Відповісти
лучше всего его вмонтировать в кремлёвскую стену - это будет самая красивая в мире инкрустация.
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25.04.2022 13:58 Відповісти
Нікуя. Я буду плевать и стругать. Спаліть, пепел развеять над мацквой и ядерним пеплом присипать.
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25.04.2022 15:40 Відповісти
Может уже сдох?
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25.04.2022 13:58 Відповісти
А вонО хоч з бунера виходить взагалі?
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25.04.2022 13:58 Відповісти
плювати треба на путіна і на руSSкіх терористів!

Українців має цікавити, коли путіна і покажуть в Гаазі...
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25.04.2022 14:00 Відповісти
Прошлогоднее видео с другого ракурса...
И костюмчик тот же...и свечка...
Судя по всему ***** уже еле передвигает копыта...
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25.04.2022 14:00 Відповісти
на недавньому відео, де начебто ***** виступав на стадіоні в лужніках, був присутній Меньшов, котрий помер ще рік тому
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25.04.2022 14:13 Відповісти
- впилили?
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25.04.2022 14:01 Відповісти
- выпилите! ))
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25.04.2022 14:03 Відповісти
А он вообще ещё живой? Когда он появлялся налюдях в реале в последний раз?
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25.04.2022 14:01 Відповісти
Вроде на zомби-шабаше в лужниках
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25.04.2022 15:22 Відповісти
Коли вже його "вмонтують" в доломину?
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25.04.2022 14:01 Відповісти
Може воно вже здохло?
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25.04.2022 14:04 Відповісти
Фейкове *****, фейкова країна, фейкові скреп
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25.04.2022 14:05 Відповісти
жалкая нация лжецов, трусов, мародеров и убийц.....
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25.04.2022 14:05 Відповісти
а намісника диявола кирила супроводжували амбали охоронці,які йшли збоку від тієї процесії попів.
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25.04.2022 14:06 Відповісти
А я все задавался вопросом, вылез таки или не вылез, не вылез ).
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25.04.2022 14:08 Відповісти
цифрова держава у сматфонє, ****
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25.04.2022 14:08 Відповісти
Щоб воно це ***** здохло разом з гундяєм
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25.04.2022 14:09 Відповісти
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25.04.2022 14:10 Відповісти
***** вмонтированное))
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25.04.2022 14:13 Відповісти
***** вмонтированное))
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25.04.2022 14:13 Відповісти
Країна 404
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25.04.2022 14:17 Відповісти
ахахаха, кацапами править голограма *****
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25.04.2022 14:20 Відповісти
Ну, видимо, путлеру мало быть бункерфюрером... Оно теперь Zеркальфюрер и Zомбифюрер. В общем везде буква нацистских зондеркоманд...
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25.04.2022 14:20 Відповісти
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25.04.2022 14:20 Відповісти
Сатаністи
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25.04.2022 14:21 Відповісти
Есть мнение, что он и в зеркале не отражается.
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25.04.2022 14:28 Відповісти
Ну в эту чушь, что он там был, только лапти поверят! После последнего более-менее правдивого видео с Шойгу( хотя не факт, что оленевод тоже там был) этот чмошник так клешнями в стол вцепился, что мне кажется там и санитары его в церковь не затянули бы..плохой дед, очень плохой...
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25.04.2022 14:37 Відповісти
Так здесь на видео и кирил (или как там его) тоже кадилом невпопад машет... скоро тавой... пора...
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25.04.2022 14:41 Відповісти
В начале этой недели ***** сообщили, что с тремя шаманами, друзьями и протеже шойгу, которые проводили обряд перед войной и напророчили ***** удачу и власть над миром, если тот начнёт войну, благословив таким образом президента на "спецоперацию", приключилась неудача. Шаманов по приказу ***** отправили к духам предков, причём головы отдельно от тел. шойгу был неприятно удивлён и подавлен узнав об этом. Это о перспективе для министра который активно симулируя проблемы с сердцем, может дождаться проблем реальных и тогда никто уже не удивится очередному, но уже не выдуманному инфаркту. Увольнять ***** не любит, а вот инфаркты или суициды это другое дело.
https://t.me/generalsvr/817
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25.04.2022 14:43 Відповісти
Хотел показать, что х*йло с народом убил младенца и пошёл молиться сатане.
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25.04.2022 14:50 Відповісти
Демон в "церкве"?
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25.04.2022 14:56 Відповісти
там голограмма 10 го двойника гнома пынина
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25.04.2022 14:58 Відповісти
Обосранное ничтожество сидит в бункере под землёй и не успевает менять памперсы... Оно настолько обоссаное от страха, что завонял все леса в радиусе десяти километров...
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25.04.2022 14:58 Відповісти
Пуйло оно и в церкви Пуйло.
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25.04.2022 15:07 Відповісти
Щодо поширюваного фото - воно точно торішнє. Джерело:

Вряд ли



просто видео смонтировано.
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25.04.2022 15:26 Відповісти
РПЦ-секта сатанистов.
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25.04.2022 16:31 Відповісти
Дістали з під ліжка, соплі й кози з носу повидовбували, сраку обісрану підмили, вділи в чистеньке, сфоткали п'ять разів, воно з рук видерлося та чкурнуло назад під ліжко на людьські ноги гарчати та тяфкати - справжній "диктатор"...
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25.04.2022 16:34 Відповісти
Мабуть багато хто бачив як куйло сиділо вчепившись руками за стіл навпроти вмонтованого Шойгу.. на відео там де з Шойгу в куйла морда опухша, шия в складках, а на відео де він в церкві, то там він набагато молодшим і здоровішим виглядає. і складок на шиї нема.
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25.04.2022 17:54 Відповісти
Да пошёл он нахрен этот ху#ло, и чем быстрее, тем лучше будет для нас.
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25.04.2022 20:49 Відповісти
 
 