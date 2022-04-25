Путін на великодній службі у Москві виявився вмонтованим. ВІДЕО+ФОТО
Щоб показати, що Путін "зі своїм народом", пропагандисти змонтували відео про його участь у великодній службі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.
Повну ізоляцію Путіна від усього цивілізованого світу та його патологічну боязнь замахів у кремлі всіляко приховують. За допомогою старих фотографій чи непрофесійно змонтованих відео пропагандисти хочуть показати, буцімто їхній ватажок "зі своїм народом".
Так сталося й на Великдень, коли російські медіа оприлюднили відео та фото, на яких нібито президент РФ у православному храмі у Москві взяв участь у службі. Але схоже пропагандисти не знають, що кам’яний вік давно минув і в наш час таку брехню можна швидко викрити.
Про те, що на відео Путіна "вмонтували", можуть свідчити очевидні невідповідності.
Зокрема користувачі соціальних мереж помітили, що Путін відсутній на кадрах дальнього плану на місці, де він нібито секунду тому стояв на кадрах переднього плану. На загальних же кадрах з висоти на вказаному місці нібито стоять дві фігури, проте ідентифікувати їх неможливо.
Так, одна з підписниць у Facebook-групі "Кровожерний Кремль" опублікувала уривок із "прямого ефіру", на якому були помітні дивацтва. Так, на 00:35 секунді відео видно, як Путіна показують біля червоного полотна, біля корони. І вже за 4 секунди (00:39) біля полотна з короною його немає. На 01:12 російського президента показали біля мера Москви Сергія Собяніна на досить великій відстані, щоб була можливість підкласти два відео.
"Може, він не пішов у церкву, бо як будь-яка погань ризикував у ній відразу ж згоріти?" – припустила підписниця групи.
Щодо поширюваного фото — воно точно торішнє. Адже обидва посадовці вбрані так само, як 2021 року, мають такі самі зачіски і тримають червоні свічки.
Як бачимо, брехливу новину швидко спростували пересічні люди й "бути зі своїм народом" у Путіна не вийшло.
Будь ласка, зачекайте...
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По твоему, Зеленский зря это делает?
Но мы воюем именно с ними. И любой конец войны придется закреплять на бумаге. ЛЮБОЙ. Даже очень хороший для Украины.
Только во то бла-бла - бумага подписанная .... не стоит бумаги и тд - до сраки дверця.
Придется что-то подписывать. Как после 2 мировой подписывали и с Германией.
1 раз акт про капітуляцію підписував 7 травня в 2:40 - начальник штабу оперативного керівництва Верховного командування вермахту генерал-полковник Альфред Йодль.
2 раз акт про капітуляцію підписували 8 травня десь біля 22:00 - начальник штабу Верховного командування вермахту Вільгельм Кейтель, представник люфтваффе - генерал-полковник Штумпф та кригсмарине - адмірал фон Фрідебург.
На обидві дати - гітлер був метртвий вже більше тижня.
Тобто, для підписання акту про капітуляцію рашки - не обов'язково аби був живий путлєр, були живі члени уряди, "сенатори" чи "депутати". Достатньо тих, хто залишиться живий з військового командування. Будь-якого рангу. Головне - аби представляли 3 рода військ і були "старшими офіцерами".
Українців має цікавити, коли путіна і покажуть в Гаазі...
И костюмчик тот же...и свечка...
Судя по всему ***** уже еле передвигает копыта...
https://t.me/generalsvr/817
с народомубил младенца и пошёл молиться сатане.
Вряд ли
просто видео смонтировано.