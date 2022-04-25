Путін на великодній службі у Москві виявився вмонтованим. ВІДЕО+ФОТО

Щоб показати, що Путін "зі своїм народом", пропагандисти змонтували відео про його участь у великодній службі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Повну ізоляцію Путіна від усього цивілізованого світу та його патологічну боязнь замахів у кремлі всіляко приховують. За допомогою старих фотографій чи непрофесійно змонтованих відео пропагандисти хочуть показати, буцімто їхній ватажок "зі своїм народом".

Так сталося й на Великдень, коли російські медіа оприлюднили відео та фото, на яких нібито президент РФ у православному храмі у Москві взяв участь у службі. Але схоже пропагандисти не знають, що кам’яний вік давно минув і в наш час таку брехню можна швидко викрити.

Також читайте: Кремль поширює фейки, щоб приховати воєнні злочини, - посольство США

Про те, що на відео Путіна "вмонтували", можуть свідчити очевидні невідповідності.

Зокрема користувачі соціальних мереж помітили, що Путін відсутній на кадрах дальнього плану на місці, де він нібито секунду тому стояв на кадрах переднього плану. На загальних же кадрах з висоти на вказаному місці нібито стоять дві фігури, проте ідентифікувати їх неможливо.

Так, одна з підписниць у Facebook-групі "Кровожерний Кремль" опублікувала уривок із "прямого ефіру", на якому були помітні дивацтва. Так, на 00:35 секунді відео видно, як Путіна показують біля червоного полотна, біля корони. І вже за 4 секунди (00:39) біля полотна з короною його немає. На 01:12 російського президента показали біля мера Москви Сергія Собяніна на досить великій відстані, щоб була можливість підкласти два відео.

"Може, він не пішов у церкву, бо як будь-яка погань ризикував у ній відразу ж згоріти?" – припустила підписниця групи.

Дивіться також: На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників". ФОТО

Щодо поширюваного фото — воно точно торішнє. Адже обидва посадовці вбрані так само, як 2021 року, мають такі самі зачіски і тримають червоні свічки.

Як бачимо, брехливу новину швидко спростували пересічні люди й "бути зі своїм народом" у Путіна не вийшло.