Кремль поширює фейки, щоб приховати воєнні злочини, - посольство США
Влада РФ поширює дезінформацію заради приховування скоєних російською армією в Україні воєнних злочинів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило у Твіттері посольство США в Україні.
"Кремль поширює брехню, щоб приховати воєнні злочини. Будьте уважні. Не давайте ввести себе в оману", - написали американські дипломати.
На тлі фотографій спричинених російськими військами руйнувань вони також навели твердження росіян, що вони не бомбардують житлові будинки, церкви, школи, музеї, магазини, шляхи евакуації.
"Дезінформація приховує злочини. Записуйте. Запам’ятовуйте. Будьте в курсі", - закликали у посольстві США.
Кремль розповсюджує брехню, щоб приховати воєнні злочини. Будьте уважні. Не давайте ввести себе в оману. #DontBeDeceived https://t.co/prVEs8zPJP https://t.co/aVd0Iqj88H— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 19, 2022
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- а яка прикмета?
- ти шо, не бачиш? він свого рота відкрив - значить - бреше.
І це вже другий відомий мені випадок,
коли наші союзники отримують від нас такі подарунки!
Слава Україні!👍🏼✊🙏🏼
Вони купили свого часу Су-27 (який майже нічим не відрізняється від Су-35), подивилися на його можливості, зрозуміли, що випереджають кацапів мінімум на 50 років, зупинили виробництво F-22, подовжили термін служби F-15, який перевершує Су-27/30/35/45/55/65/75/85/95/105 в усьому на порядок і відновили повноцінну космічну програму.