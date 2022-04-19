Кремль поширює фейки, щоб приховати воєнні злочини, - посольство США

Влада РФ поширює дезінформацію заради приховування скоєних російською армією в Україні воєнних злочинів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило у Твіттері посольство США в Україні.

"Кремль поширює брехню, щоб приховати воєнні злочини. Будьте уважні. Не давайте ввести себе в оману", - написали американські дипломати.

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На тлі фотографій спричинених російськими військами руйнувань вони також навели твердження росіян, що вони не бомбардують житлові будинки, церкви, школи, музеї, магазини, шляхи евакуації.

"Дезінформація приховує злочини. Записуйте. Запам’ятовуйте. Будьте в курсі", - закликали у посольстві США.