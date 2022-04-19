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Новини Війна
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Кремль поширює фейки, щоб приховати воєнні злочини, - посольство США

кремль

Влада РФ поширює дезінформацію заради приховування скоєних російською армією в Україні воєнних злочинів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило у Твіттері посольство США в Україні.

"Кремль поширює брехню, щоб приховати воєнні злочини. Будьте уважні. Не давайте ввести себе в оману", - написали американські дипломати.

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На тлі фотографій спричинених російськими військами руйнувань вони також навели твердження росіян, що вони не бомбардують житлові будинки, церкви, школи, музеї, магазини, шляхи евакуації.

"Дезінформація приховує злочини. Записуйте. Запам’ятовуйте. Будьте в курсі", - закликали у посольстві США.

Кремль розповсюджує брехню, щоб приховати воєнні злочини. Будьте уважні. Не давайте ввести себе в оману. #DontBeDeceived https://t.co/prVEs8zPJP https://t.co/aVd0Iqj88H

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 19, 2022

Автор: 

росія (65191) США (22840) фейк (744) воєнні злочини (1861)


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- цей русскій бреше, он, бачиш, вірна та явна прикмета!
- а яка прикмета?
- ти шо, не бачиш? він свого рота відкрив - значить - бреше.
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19.04.2022 16:04 Відповісти
Тільки той хто несповна розуму може вірити кацапським брехливим свиням, народженим кацапськими брехливими свиннями...
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19.04.2022 16:05 Відповісти
Надновий винищувач покоління 4++ Су-35С, який був збитий нашими (Ізюм, 3 квітня), вже вивчений у Британії, а тепер, після первісної оцінки, відправлений до США)
І це вже другий відомий мені випадок,
коли наші союзники отримують від нас такі подарунки!
Слава Україні!👍🏼✊🙏🏼
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19.04.2022 16:22 Відповісти
Які подарунки? Навіщо США та Британії вивчати той металолом?
Вони купили свого часу Су-27 (який майже нічим не відрізняється від Су-35), подивилися на його можливості, зрозуміли, що випереджають кацапів мінімум на 50 років, зупинили виробництво F-22, подовжили термін служби F-15, який перевершує Су-27/30/35/45/55/65/75/85/95/105 в усьому на порядок і відновили повноцінну космічну програму.
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19.04.2022 17:16 Відповісти
Vi pravi, no vsegda polezno spealistam posmotret na texniku vraga, chto tam zdelali novoe zubilom i malotkom...
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19.04.2022 17:41 Відповісти
Кацапам можуть вірити лише зомбовані кацапи. А їм щось пояснювати без толку.
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19.04.2022 16:29 Відповісти
 
 