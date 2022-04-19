Кремль распространяет фейки, чтобы скрыть военные преступления, - посольство США

Власти РФ распространяют дезинформацию ради скрытия военных преступлений, совершаемых российской армией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило в Твиттере посольство США в Украине.

"Кремль распространяет ложь, чтобы скрыть военные преступления. Будьте внимательны. Не давайте обмануть себя", - написали американские дипломаты.

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На фоне фотографий, вызванных разрушений российскими войсками, они также привели утверждение россиян, что они не бомбят жилые дома, церкви, школы, музеи, магазины, пути эвакуации.

"Дезинформация скрывает преступления. Записывайте. Запоминайте. Будьте в курсе", - призвали в посольстве США.

Кремль розповсюджує брехню, щоб приховати воєнні злочини. Будьте уважні. Не давайте ввести себе в оману. #DontBeDeceived https://t.co/prVEs8zPJP https://t.co/aVd0Iqj88H