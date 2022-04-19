Кремль распространяет фейки, чтобы скрыть военные преступления, - посольство США
Власти РФ распространяют дезинформацию ради скрытия военных преступлений, совершаемых российской армией в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило в Твиттере посольство США в Украине.
"Кремль распространяет ложь, чтобы скрыть военные преступления. Будьте внимательны. Не давайте обмануть себя", - написали американские дипломаты.
На фоне фотографий, вызванных разрушений российскими войсками, они также привели утверждение россиян, что они не бомбят жилые дома, церкви, школы, музеи, магазины, пути эвакуации.
"Дезинформация скрывает преступления. Записывайте. Запоминайте. Будьте в курсе", - призвали в посольстве США.
Кремль розповсюджує брехню, щоб приховати воєнні злочини. Будьте уважні. Не давайте ввести себе в оману. #DontBeDeceived https://t.co/prVEs8zPJP https://t.co/aVd0Iqj88H— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 19, 2022
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- а яка прикмета?
- ти шо, не бачиш? він свого рота відкрив - значить - бреше.
І це вже другий відомий мені випадок,
коли наші союзники отримують від нас такі подарунки!
Слава Україні!👍🏼✊🙏🏼
Вони купили свого часу Су-27 (який майже нічим не відрізняється від Су-35), подивилися на його можливості, зрозуміли, що випереджають кацапів мінімум на 50 років, зупинили виробництво F-22, подовжили термін служби F-15, який перевершує Су-27/30/35/45/55/65/75/85/95/105 в усьому на порядок і відновили повноцінну космічну програму.