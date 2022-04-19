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Новости Война
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Кремль распространяет фейки, чтобы скрыть военные преступления, - посольство США

кремль

Власти РФ распространяют дезинформацию ради скрытия военных преступлений, совершаемых российской армией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило в Твиттере посольство США в Украине.

"Кремль распространяет ложь, чтобы скрыть военные преступления. Будьте внимательны. Не давайте обмануть себя", - написали американские дипломаты.

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На фоне фотографий, вызванных разрушений российскими войсками, они также привели утверждение россиян, что они не бомбят жилые дома, церкви, школы, музеи, магазины, пути эвакуации.

"Дезинформация скрывает преступления. Записывайте. Запоминайте. Будьте в курсе", - призвали в посольстве США.

Кремль розповсюджує брехню, щоб приховати воєнні злочини. Будьте уважні. Не давайте ввести себе в оману. #DontBeDeceived https://t.co/prVEs8zPJP https://t.co/aVd0Iqj88H

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 19, 2022

россия (95546) США (26672) фейк (679) военные преступления (1436)


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- цей русскій бреше, он, бачиш, вірна та явна прикмета!
- а яка прикмета?
- ти шо, не бачиш? він свого рота відкрив - значить - бреше.
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19.04.2022 16:04 Ответить
Тільки той хто несповна розуму може вірити кацапським брехливим свиням, народженим кацапськими брехливими свиннями...
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19.04.2022 16:05 Ответить
Надновий винищувач покоління 4++ Су-35С, який був збитий нашими (Ізюм, 3 квітня), вже вивчений у Британії, а тепер, після первісної оцінки, відправлений до США)
І це вже другий відомий мені випадок,
коли наші союзники отримують від нас такі подарунки!
Слава Україні!👍🏼✊🙏🏼
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19.04.2022 16:22 Ответить
Які подарунки? Навіщо США та Британії вивчати той металолом?
Вони купили свого часу Су-27 (який майже нічим не відрізняється від Су-35), подивилися на його можливості, зрозуміли, що випереджають кацапів мінімум на 50 років, зупинили виробництво F-22, подовжили термін служби F-15, який перевершує Су-27/30/35/45/55/65/75/85/95/105 в усьому на порядок і відновили повноцінну космічну програму.
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19.04.2022 17:16 Ответить
Vi pravi, no vsegda polezno spealistam posmotret na texniku vraga, chto tam zdelali novoe zubilom i malotkom...
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19.04.2022 17:41 Ответить
Кацапам можуть вірити лише зомбовані кацапи. А їм щось пояснювати без толку.
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19.04.2022 16:29 Ответить
 
 