Путін наказав прокуратурі збирати доказову базу "злочинів нацбатальйонів" України
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про порушення міжнародного права з боку, нібито, "націоналістичних й іноземних найманців" на території України. Наказав збирати базу доказів для міжнародного суду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Lenta.ru.
Як зазначив Путін, під час війни в Україні, наші захисники, нібито, "вбивали мирних жителів й використовували дітей, як живий щит".
Він наказав співробітникам слідчих органів і прокуратури детально фіксувати "злочини українських націоналістів", щоб підготувати доказову базу для суду. Також він заявив про важливість проведення розглядів навколо провокацій проти російських військових, зокрема з використанням іноземних ЗМІ та соціальних мереж.
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и тебе украинский БУК
и тебе украинский штурмовик
и лётчик Волошин
и диспетчер Карлос
и несвежие трупы
тут будет та же фигня.
Вас ждёт швабра в жопе! Всех
Скоро! Готовтесь!
Тільки кордон перейдемо...
Ми і так знаємо що ***** довбайобище😕
Українців має цікавити, коли путіна і покажуть в Гаазі...
Знищення потвор: за дітей замордованих, згвалтованих, вбитих, залишених без батьків й домівки, без дитинства.
знищити ***** й його кремлівськіх ублюдків.
знищення усіх чортів які вбивали.
Звільнення України від нечисті, зрозуміло з кримом та донбасом.
Жодних перемовин мирних, тільки тотальна капітуляція московії.
Слава Націі. піZзда фашистській *********.
бо світ ситий і меркантильний
ще після Грузїї ******** потрібно було відгородити але ніт корупція це ж так приємно дп Євросоюз?
Впрочем, как и каждый из нас..
Тільки щоб передали в Гаагу. Буде зайвим доказом проти них самих. Просто нагадаю, що пару гітлерівських пропагандонів (які нікого не вбивали, лише брехали) Нюрбергський трибунал засудив до страти (Геббельс сам собі вкоротив віку); іншим дав десятки років відсидки в тюрмах. То Гаага за аналогією не обійде увагою і цих брехунів.