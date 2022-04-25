Путін наказав прокуратурі збирати доказову базу "злочинів нацбатальйонів" України

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про порушення міжнародного права з боку, нібито, "націоналістичних й іноземних найманців" на території України. Наказав збирати базу доказів для міжнародного суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Lenta.ru.

Як зазначив Путін, під час війни в Україні, наші захисники, нібито, "вбивали мирних жителів й використовували дітей, як живий щит".

Він наказав співробітникам слідчих органів і прокуратури детально фіксувати "злочини українських націоналістів", щоб підготувати доказову базу для суду. Також він заявив про важливість проведення розглядів навколо провокацій проти російських військових, зокрема з використанням іноземних ЗМІ та соціальних мереж.

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