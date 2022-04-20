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Кремль збирається вводити на тимчасово окупованих територіях України уроки "просвітництва" з виправдання війни, – правозахисник Лисянський

школа

Окупаційні адміністрації РФ на окупованих частинах Луганської і Донецької областей збираються вводити у школах уроки з історичного "просвітництва", метою яких є пояснення та виправдання дій військової агресії РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський.

У травні цього року планується вивезення вчителів із окупованих територій України, які погодилися працювати з окупантами. Викладачів вивозитимуть до Криму для проведення тренінгів та інструктажу з викладання даного предмета.

"Наразі РФ програє ідеологічний фронт. Підростаюче покоління та молодь на окупованій території України називає дії РФ воєнною агресією, а не т.зв. спеціальною військовою операцією. Існує безліч підтверджених фактів, коли російські окупанти вбивали батьків на очах дітей, вбивали дітей. У вбитих батьків залишилися діти, у них залишилися їхні друзі та родичі, які знають правду та вголос говорять про неї. У Кремлі розуміють цю проблему і намагаються атакувати на ідеологічному фронті", – каже Лисянський.

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Так само діють і в РФ. Так з 1 вересня у російських школах проводитимуть пропагандистські уроки, де дітям роз'яснюватимуть "цілі та завдання" війни Росії проти України.
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Топ коментарі
+11
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20.04.2022 17:43
+5
Воєнні злочини нацистів=злочини рашистів

Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.

Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.

Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
.
Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188

Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.

Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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20.04.2022 17:38
+5
В 30-х годах прошлого века ватников еще можно было понять. Ни ТВ ни интернета небыло и все что говорит с рупора считалось правдой. Но чтобы в 21 веке во время развитых технологий и обширных источников информации ватники верили такой топорной и ничем неподтвержденной пропаганде, ето нужно ампутировать голову. Лечить бесполезно
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20.04.2022 18:08
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Воєнні злочини нацистів=злочини рашистів

Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.

Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.

Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
.
Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188

Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.

Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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20.04.2022 17:38 Відповісти
Цыган ещё корову не купил а уже бил детей чтобы молоко не разливали. Ну ну.
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20.04.2022 17:41 Відповісти
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!
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20.04.2022 17:42 Відповісти
Да, нас же всех в детстве кормили манной Кафкой! А теперь это быль...
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20.04.2022 17:58 Відповісти
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20.04.2022 17:43 Відповісти
жизненный пример для ваты...\ваты - это мягко сказано...\
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20.04.2022 17:47 Відповісти
Российских теннисистов не допустят к участию в Уимблдоне. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен стать первой организацией, которая откажет в допуске спортсменам из РФ, сообщает Sportico.

Федерация тенниса России заявила, что никак не может повлиять на решение организаторов.
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20.04.2022 17:49 Відповісти
Ху#ло бажає більше zомбаків.... не дивно. Тому й звільняти треба теріторії, затягування = втрата населення, раша пропогандаТВ промиє мізкі повністю й то вже не лікується потім.
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20.04.2022 17:57 Відповісти
Цьому можно запобiгти знищуючi кацапiв.
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20.04.2022 17:59 Відповісти
По типу - "ми, мокшанці, говнолюди приперлися на вашу землю??"
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20.04.2022 18:04 Відповісти
Геббельс с Гитлером на том свете рыдают и кусают локти. Ученик превзошел учителя.
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20.04.2022 18:05 Відповісти
В 30-х годах прошлого века ватников еще можно было понять. Ни ТВ ни интернета небыло и все что говорит с рупора считалось правдой. Но чтобы в 21 веке во время развитых технологий и обширных источников информации ватники верили такой топорной и ничем неподтвержденной пропаганде, ето нужно ампутировать голову. Лечить бесполезно
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20.04.2022 18:08 Відповісти
ну як би так, ватанів, українських малоросів часів УНР можно було ще зрозуміти чого велика частина купилася на закликі більшовиків, обіцяли то непогані речі... обіцянки-цяцянки
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20.04.2022 18:29 Відповісти
это просто ********* и это только почти 2 месяца если не декупировать то ******
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20.04.2022 18:35 Відповісти
Придурки неизлечимые
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20.04.2022 19:40 Відповісти
 
 