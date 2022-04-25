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ФСБ: СБУ готовила покушение на Соловьева

соловйов

Россияне утверждают, что украинские спецслужбы якобы хотели убить пропагандиста Владимира Соловьева. Также отчитываются о задержании членов "неонацистской террористической организации", которые якобы готовили убийство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

В ФСБ утверждают, что задержали группу членов "неонацистской террористической организации". Они якобы планировали убить Владимира Соловьева по заказу СБУ.

Также в ФСБ утверждают, что изъяли во время обысков самодельное взрывное устройство, 8 самодельных "коктейлей Молотова", 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу.

Задержанные дают показания.

Смотрите также: "Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлевские пропагандисты в студии шоу Соловьева. ВИДЕО

Автор: 

покушение (1040) пропаганда (3683) ФСБ (1939) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+56
Ой,не смешите ради бога. Я паски наелся))
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25.04.2022 14:57
+36
Ржач. Звичайно, жоден український диверсант не виходить з дому без націоналістичної літератури. Вона в нас замість паспорта. Зупиняє тебе патруль, а ти їм тиць під ніс "червону книжечку" про те, як топити і вішати москалів - зразу видно, що свій.
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25.04.2022 15:00
+31
В Брянске дожди...

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25.04.2022 15:35
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Страница 2 из 2
Да кому этот антихрист с больной головой нужен, опять фэйк.
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25.04.2022 15:20 Ответить
На одного старого жирного ублюдка 7 стволов, граната... Не дохрена ли?
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25.04.2022 15:20 Ответить
Очередная сакральная жертва Болезного. Помёту приготовиться!
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25.04.2022 15:20 Ответить
все патрони були з срібними кулями?
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25.04.2022 15:21 Ответить
хм. українські паспорти чому підроблені?! та, ще й націоналістична література - без неї ніяк мудозвона не завалити?! але вата кацапська сховає і це. "Дебилы, млять!" (с)
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25.04.2022 15:23 Ответить
)) А паспорта украинские зачем они подделывали?
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25.04.2022 15:24 Ответить
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25.04.2022 15:40 Ответить
А может нужно было взять одну снайперскую винтовку -- и все окей
А главное не обращайте на них Соловьёва и скабееву
Никакого внимания -- они за месяц вздуются
А то какую страницу не откроешь //соловьёв скабеева //
Им это лестно
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25.04.2022 15:24 Ответить
А зачем украинские паспорта подделывать? Чтобы след СБУ обозначить? дешево!
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25.04.2022 15:28 Ответить
Достатньо відрізати язика цій путірастіні.
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25.04.2022 15:33 Ответить
лучше яйца...будет врать с акцентом
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25.04.2022 16:37 Ответить
В Брянске дожди...

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25.04.2022 15:35 Ответить
Не треба вводити людей в оману. Паровозік втомився, приліг відпочіти
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25.04.2022 15:37 Ответить
якого калібру були краплі дощу?)
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25.04.2022 16:26 Ответить
Рукожопи будували, там тупо насип підмило, справа-болото, води вдосталь, що таке меліорація в церковній школі не вчать, тому і чмухи догори дригом, ну то й добре, нових не буде, на горбі тягати будуть.
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25.04.2022 18:02 Ответить
Та кому те солов*їне дупло сдалося! Хіба кадирівець з горя скористується. Але світ став би кращим, як би це лайно скоропостіжно здохло.
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25.04.2022 15:35 Ответить
кацапский цирк
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25.04.2022 15:37 Ответить
Анало говнєт
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25.04.2022 15:40 Ответить
Оу, їхнім говнетам нема рівних факт)
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25.04.2022 16:25 Ответить
Ця потвора сама здохне в своєму лайні , завелика честь для нього - робити замах . Та і поки що ця мавпа корисна для того щоб весь Світ бачив яка перекручена та гидотна пропоганда в кацапстані
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25.04.2022 15:41 Ответить
Прям таки цель. Да за пару флакончиков Бояры, можно нанять алкашей, они его топа в очко побалуют.
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25.04.2022 15:42 Ответить
Огласите весь список пожалуйста!!!!
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25.04.2022 15:43 Ответить
Соловьёву пора вернуться к прежнему весу и габаритам.
Работа нервная, стресс приходится заедать.
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25.04.2022 15:44 Ответить
Когда в 2015 году в россии в Питере проводился всемирный съезд нацистов, то полиция почему-то арестовывала и запихивала в автозаки вышедших протестовать против этого коричневого шабаша. Соловьев с Киселевым даже словом не обмолвились.
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25.04.2022 15:45 Ответить
Найбільш приємне в цій новині те, що раз уже "розкрили замах", то комусь з кацапських пропагандонів, точно капець.
Чи солов'йов, чи ще якась медіашльондра - різниці немає.
В любому випадку, у цієї істоти шансів вижити не більше ніж хворого на рак головного мозку в останій стадії...
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25.04.2022 15:47 Ответить
А зачем диверсантам поддельные украинские паспорта??? Кто-то может объяснить логику убогих
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25.04.2022 15:50 Ответить
Покушение на бочку с дерьмом и то выглядело бы правдоподобнее.
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25.04.2022 15:54 Ответить
Давно пора це чорнороте падло задвухсотити, і зовсім неважливо яким чином
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25.04.2022 15:58 Ответить
воно min полковник ФСБ
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25.04.2022 17:17 Ответить
У задержанных нашли препараты для анестизии, хирургические инструменты и поддельные паспорта на имена Преображенского и Борменталя.

И книгу Булгакова "Собачье сердце"
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25.04.2022 16:00 Ответить
Для него хватит поместить его бошку в емкость для стока говна (туалет типа сельский сральник)
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25.04.2022 16:05 Ответить
У задержанных нашли препараты для анестизии, хирургические инструменты и поддельные паспорта на имена Преображенского и Борменталя.

И книгу Булгакова "Собачье сердце"
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25.04.2022 16:06 Ответить
І шо, стіки зброї вилучили і ні одної візитки Яроша?!
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25.04.2022 16:08 Ответить
Скрепный Маразм крепчает.... Главное литература и наркота !!!!
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25.04.2022 16:09 Ответить
а підроблені українські паспорти - нахрена отим націоналістам?
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25.04.2022 16:13 Ответить
замах захлебнулся в помёте
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25.04.2022 16:16 Ответить
Доблесными сотрудниками ФСБ в москве была разоблачена глубоко законсперированная якутская мафия! А ведь у чекистов была всего одна маленькая зацепка - бандиты ездили по городу на оленях!
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25.04.2022 16:20 Ответить
Черговий припадок маразму у росіян.Кому потрібна ця смердюча купа лайна під назвою салавйов щоб ще на нього замахи робити?Для замахів є більш важливі мішені
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25.04.2022 16:24 Ответить
Кацапчики, а подумайте собі під вечір, навіщо нам потрібний той смердючий кізяк, на який напялили гарну європейську одежу? Із-за цього кізяка пертися в москву? Краще тут, у нас знищити парочку кізяків, які напялили на себе тіпа мудрири і тіпа генералів.
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25.04.2022 16:26 Ответить
Шлюха салавйоф-шапіро думає шо воно хоч комусь тут треба?
Вибл@дку, нашо Україні когось за тобою посилать - тебе порвуть на вулиці родичи тих 3,14дарасів, яким ти безмозглі голови заморочив і вони побігли здихать на Україну...
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25.04.2022 16:42 Ответить
Багато честі для смердючого, кошерного виродка бути метою справжньої диверсійної групи, а не бездарними акторами, які виконують їхню роль на замовлення фсб.
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25.04.2022 16:42 Ответить
Аби,що нести...
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25.04.2022 16:44 Ответить
А візитку Яроша знайшли?
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25.04.2022 16:49 Ответить
Неа, але "нацистська література" підписана страшним терористом за прізвиськом "Подпись неразборчива"

От так прям двума словами.

https://twitter.com/sumlenny/status/1518624438358626304

Не знаю шо сказати аби не ображати простих дебілів. Бо ФСБ це якийсь особий рівень
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25.04.2022 21:03 Ответить
Похоже скоро Соловьева свои спецслужбы уберут.... Допиз....ся....
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25.04.2022 17:04 Ответить
Кому він потрібний? Не буде його, з'явиться ще якийсь іді'от. Головне мати голову на плечах та вміти фільтрувати, що такі іді'оти розповідають.
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25.04.2022 17:25 Ответить
Следующий Киркоров
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25.04.2022 17:52 Ответить
кому він треба - "говорящий унитаз"? фсб здається зовсім клепки розгубила - нахрєн нашим справжнім "партизанам" оті "підроблені українські паспорти" та інша хрєнотєнь? тіко шоб фсб роботу полегшити
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25.04.2022 17:52 Ответить
ну все! тепер як грім десь гряне - знову візитку яроша знайдуть)))
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25.04.2022 17:55 Ответить
Також у ФСБ твердять, що вилучили під час обшуків саморобний вибуховий пристрій, 8 саморобних "коктейлів Молотова", 6 пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад тисячу патронів, наркотики, підроблені українські паспорти, націоналістичну літературу й атрибутику. НАФІГА- одного приску з балончика діхлофоса вистачить аж занадто!
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25.04.2022 17:58 Ответить
Да кому он нахрен нужен🤣🤣🤣🤣🤣
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25.04.2022 18:02 Ответить
Мда...шутка дня🙃
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25.04.2022 18:08 Ответить
Наоборот, сбу его нужно беречь - шоб , **** жил долго и каждый день видел, как Украина сжигает руских фашистов.
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25.04.2022 18:09 Ответить
Націоналістична література нахіба?
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25.04.2022 18:38 Ответить
2 вопроса.
если они местные.то зачем им украинские паспорта.
если наши.то зачем им неонац литература в командировке

это даже не смешно.просто бред.
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25.04.2022 19:19 Ответить
Наоборот: Соловьёва нужно беречь как отличный образец пропагандиста РФ - чтобы регулярно публично высмеивать - в уроках психиатрии - особенно для россиян.
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25.04.2022 19:43 Ответить
у росії фсб-шники осоромилися зі сфабрикованими доказами (фото)

На світлині - книга, яку за легендою співробітників фсб один із виконавців псевдозамаху на соловйова отримав від іншого українського «неонациста».
У дарчому написі йдеться про те, що потрібно вбивати, щоб жити та жити, щоб убивати. Власника книги нібито звуть Тимофій. А от з прізвищем та іменем людини, яка дарувала цю книгу, працівники фсб допустилися помилки.
Вочевидь, вище керівництво наказало рядовим співробітникам фсб написати під дарчим написом на книзі нерозбірливий підпис. Вони сприйняли цю інструкцію буквально й написали словами «Підпис нерозбірливий».

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25.04.2022 21:41 Ответить
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