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ФСБ: СБУ готувала замах на Соловйова

соловйов

Росіяни твердять, що українські спецслужбовці нібито хотіли вбити пропагандиста Володимира Соловйова. Та звітують про затримання членів "неонацистської терористичної організації", які начебто готували вбивство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

У ФСБ стверджують, що затримали групу членів "неонацистської терористичної організації". Вони нібито планували вбити Володимира Соловйова на замовлення СБУ.

Також у ФСБ твердять, що вилучили під час обшуків саморобний вибуховий пристрій, 8 саморобних "коктейлів Молотова", 6 пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад тисячу патронів, наркотики, підроблені українські паспорти, націоналістичну літературу й атрибутику.

Затримані дають свідчення.

Дивіться: "Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлівські пропагандисти в студії шоу Соловйова. ВIДЕО

Автор: 

замах (553) пропаганда (2810) ФСБ (1454) Соловйов Володимир (140)


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Топ коментарі
+56
Ой,не смешите ради бога. Я паски наелся))
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25.04.2022 14:57
+36
Ржач. Звичайно, жоден український диверсант не виходить з дому без націоналістичної літератури. Вона в нас замість паспорта. Зупиняє тебе патруль, а ти їм тиць під ніс "червону книжечку" про те, як топити і вішати москалів - зразу видно, що свій.
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25.04.2022 15:00
+31
В Брянске дожди...

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25.04.2022 15:35
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Да кому этот антихрист с больной головой нужен, опять фэйк.
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25.04.2022 15:20 Відповісти
На одного старого жирного ублюдка 7 стволов, граната... Не дохрена ли?
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25.04.2022 15:20 Відповісти
Очередная сакральная жертва Болезного. Помёту приготовиться!
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25.04.2022 15:20 Відповісти
все патрони були з срібними кулями?
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25.04.2022 15:21 Відповісти
хм. українські паспорти чому підроблені?! та, ще й націоналістична література - без неї ніяк мудозвона не завалити?! але вата кацапська сховає і це. "Дебилы, млять!" (с)
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25.04.2022 15:23 Відповісти
)) А паспорта украинские зачем они подделывали?
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25.04.2022 15:24 Відповісти
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25.04.2022 15:40 Відповісти
А может нужно было взять одну снайперскую винтовку -- и все окей
А главное не обращайте на них Соловьёва и скабееву
Никакого внимания -- они за месяц вздуются
А то какую страницу не откроешь //соловьёв скабеева //
Им это лестно
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25.04.2022 15:24 Відповісти
А зачем украинские паспорта подделывать? Чтобы след СБУ обозначить? дешево!
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25.04.2022 15:28 Відповісти
Достатньо відрізати язика цій путірастіні.
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25.04.2022 15:33 Відповісти
лучше яйца...будет врать с акцентом
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25.04.2022 16:37 Відповісти
В Брянске дожди...

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25.04.2022 15:35 Відповісти
Не треба вводити людей в оману. Паровозік втомився, приліг відпочіти
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25.04.2022 15:37 Відповісти
якого калібру були краплі дощу?)
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25.04.2022 16:26 Відповісти
Рукожопи будували, там тупо насип підмило, справа-болото, води вдосталь, що таке меліорація в церковній школі не вчать, тому і чмухи догори дригом, ну то й добре, нових не буде, на горбі тягати будуть.
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25.04.2022 18:02 Відповісти
Та кому те солов*їне дупло сдалося! Хіба кадирівець з горя скористується. Але світ став би кращим, як би це лайно скоропостіжно здохло.
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25.04.2022 15:35 Відповісти
кацапский цирк
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25.04.2022 15:37 Відповісти
Анало говнєт
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25.04.2022 15:40 Відповісти
Оу, їхнім говнетам нема рівних факт)
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25.04.2022 16:25 Відповісти
Ця потвора сама здохне в своєму лайні , завелика честь для нього - робити замах . Та і поки що ця мавпа корисна для того щоб весь Світ бачив яка перекручена та гидотна пропоганда в кацапстані
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25.04.2022 15:41 Відповісти
Прям таки цель. Да за пару флакончиков Бояры, можно нанять алкашей, они его топа в очко побалуют.
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25.04.2022 15:42 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста!!!!
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25.04.2022 15:43 Відповісти
Соловьёву пора вернуться к прежнему весу и габаритам.
Работа нервная, стресс приходится заедать.
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25.04.2022 15:44 Відповісти
Когда в 2015 году в россии в Питере проводился всемирный съезд нацистов, то полиция почему-то арестовывала и запихивала в автозаки вышедших протестовать против этого коричневого шабаша. Соловьев с Киселевым даже словом не обмолвились.
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25.04.2022 15:45 Відповісти
Найбільш приємне в цій новині те, що раз уже "розкрили замах", то комусь з кацапських пропагандонів, точно капець.
Чи солов'йов, чи ще якась медіашльондра - різниці немає.
В любому випадку, у цієї істоти шансів вижити не більше ніж хворого на рак головного мозку в останій стадії...
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25.04.2022 15:47 Відповісти
А зачем диверсантам поддельные украинские паспорта??? Кто-то может объяснить логику убогих
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25.04.2022 15:50 Відповісти
Покушение на бочку с дерьмом и то выглядело бы правдоподобнее.
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25.04.2022 15:54 Відповісти
Давно пора це чорнороте падло задвухсотити, і зовсім неважливо яким чином
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25.04.2022 15:58 Відповісти
воно min полковник ФСБ
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25.04.2022 17:17 Відповісти
У задержанных нашли препараты для анестизии, хирургические инструменты и поддельные паспорта на имена Преображенского и Борменталя.

И книгу Булгакова "Собачье сердце"
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25.04.2022 16:00 Відповісти
Для него хватит поместить его бошку в емкость для стока говна (туалет типа сельский сральник)
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25.04.2022 16:05 Відповісти
У задержанных нашли препараты для анестизии, хирургические инструменты и поддельные паспорта на имена Преображенского и Борменталя.

И книгу Булгакова "Собачье сердце"
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25.04.2022 16:06 Відповісти
І шо, стіки зброї вилучили і ні одної візитки Яроша?!
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25.04.2022 16:08 Відповісти
Скрепный Маразм крепчает.... Главное литература и наркота !!!!
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25.04.2022 16:09 Відповісти
а підроблені українські паспорти - нахрена отим націоналістам?
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25.04.2022 16:13 Відповісти
замах захлебнулся в помёте
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25.04.2022 16:16 Відповісти
Доблесными сотрудниками ФСБ в москве была разоблачена глубоко законсперированная якутская мафия! А ведь у чекистов была всего одна маленькая зацепка - бандиты ездили по городу на оленях!
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25.04.2022 16:20 Відповісти
Черговий припадок маразму у росіян.Кому потрібна ця смердюча купа лайна під назвою салавйов щоб ще на нього замахи робити?Для замахів є більш важливі мішені
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25.04.2022 16:24 Відповісти
Кацапчики, а подумайте собі під вечір, навіщо нам потрібний той смердючий кізяк, на який напялили гарну європейську одежу? Із-за цього кізяка пертися в москву? Краще тут, у нас знищити парочку кізяків, які напялили на себе тіпа мудрири і тіпа генералів.
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25.04.2022 16:26 Відповісти
Шлюха салавйоф-шапіро думає шо воно хоч комусь тут треба?
Вибл@дку, нашо Україні когось за тобою посилать - тебе порвуть на вулиці родичи тих 3,14дарасів, яким ти безмозглі голови заморочив і вони побігли здихать на Україну...
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25.04.2022 16:42 Відповісти
Багато честі для смердючого, кошерного виродка бути метою справжньої диверсійної групи, а не бездарними акторами, які виконують їхню роль на замовлення фсб.
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25.04.2022 16:42 Відповісти
Аби,що нести...
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25.04.2022 16:44 Відповісти
А візитку Яроша знайшли?
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25.04.2022 16:49 Відповісти
Неа, але "нацистська література" підписана страшним терористом за прізвиськом "Подпись неразборчива"

От так прям двума словами.

https://twitter.com/sumlenny/status/1518624438358626304

Не знаю шо сказати аби не ображати простих дебілів. Бо ФСБ це якийсь особий рівень
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25.04.2022 21:03 Відповісти
Похоже скоро Соловьева свои спецслужбы уберут.... Допиз....ся....
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25.04.2022 17:04 Відповісти
Кому він потрібний? Не буде його, з'явиться ще якийсь іді'от. Головне мати голову на плечах та вміти фільтрувати, що такі іді'оти розповідають.
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25.04.2022 17:25 Відповісти
Следующий Киркоров
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25.04.2022 17:52 Відповісти
кому він треба - "говорящий унитаз"? фсб здається зовсім клепки розгубила - нахрєн нашим справжнім "партизанам" оті "підроблені українські паспорти" та інша хрєнотєнь? тіко шоб фсб роботу полегшити
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25.04.2022 17:52 Відповісти
ну все! тепер як грім десь гряне - знову візитку яроша знайдуть)))
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25.04.2022 17:55 Відповісти
Також у ФСБ твердять, що вилучили під час обшуків саморобний вибуховий пристрій, 8 саморобних "коктейлів Молотова", 6 пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад тисячу патронів, наркотики, підроблені українські паспорти, націоналістичну літературу й атрибутику. НАФІГА- одного приску з балончика діхлофоса вистачить аж занадто!
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25.04.2022 17:58 Відповісти
Да кому он нахрен нужен🤣🤣🤣🤣🤣
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25.04.2022 18:02 Відповісти
Мда...шутка дня🙃
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25.04.2022 18:08 Відповісти
Наоборот, сбу его нужно беречь - шоб , **** жил долго и каждый день видел, как Украина сжигает руских фашистов.
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25.04.2022 18:09 Відповісти
Націоналістична література нахіба?
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25.04.2022 18:38 Відповісти
2 вопроса.
если они местные.то зачем им украинские паспорта.
если наши.то зачем им неонац литература в командировке

это даже не смешно.просто бред.
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25.04.2022 19:19 Відповісти
Наоборот: Соловьёва нужно беречь как отличный образец пропагандиста РФ - чтобы регулярно публично высмеивать - в уроках психиатрии - особенно для россиян.
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25.04.2022 19:43 Відповісти
у росії фсб-шники осоромилися зі сфабрикованими доказами (фото)

На світлині - книга, яку за легендою співробітників фсб один із виконавців псевдозамаху на соловйова отримав від іншого українського «неонациста».
У дарчому написі йдеться про те, що потрібно вбивати, щоб жити та жити, щоб убивати. Власника книги нібито звуть Тимофій. А от з прізвищем та іменем людини, яка дарувала цю книгу, працівники фсб допустилися помилки.
Вочевидь, вище керівництво наказало рядовим співробітникам фсб написати під дарчим написом на книзі нерозбірливий підпис. Вони сприйняли цю інструкцію буквально й написали словами «Підпис нерозбірливий».

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25.04.2022 21:41 Відповісти
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