ФСБ: СБУ готувала замах на Соловйова
Росіяни твердять, що українські спецслужбовці нібито хотіли вбити пропагандиста Володимира Соловйова. Та звітують про затримання членів "неонацистської терористичної організації", які начебто готували вбивство.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.
У ФСБ стверджують, що затримали групу членів "неонацистської терористичної організації". Вони нібито планували вбити Володимира Соловйова на замовлення СБУ.
Також у ФСБ твердять, що вилучили під час обшуків саморобний вибуховий пристрій, 8 саморобних "коктейлів Молотова", 6 пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад тисячу патронів, наркотики, підроблені українські паспорти, націоналістичну літературу й атрибутику.
Затримані дають свідчення.
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А главное не обращайте на них Соловьёва и скабееву
Никакого внимания -- они за месяц вздуются
А то какую страницу не откроешь //соловьёв скабеева //
Им это лестно
Работа нервная, стресс приходится заедать.
Чи солов'йов, чи ще якась медіашльондра - різниці немає.
В любому випадку, у цієї істоти шансів вижити не більше ніж хворого на рак головного мозку в останій стадії...
И книгу Булгакова "Собачье сердце"
И книгу Булгакова "Собачье сердце"
Вибл@дку, нашо Україні когось за тобою посилать - тебе порвуть на вулиці родичи тих 3,14дарасів, яким ти безмозглі голови заморочив і вони побігли здихать на Україну...
От так прям двума словами.
https://twitter.com/sumlenny/status/1518624438358626304
Не знаю шо сказати аби не ображати простих дебілів. Бо ФСБ це якийсь особий рівень
если они местные.то зачем им украинские паспорта.
если наши.то зачем им неонац литература в командировке
это даже не смешно.просто бред.
На світлині - книга, яку за легендою співробітників фсб один із виконавців псевдозамаху на соловйова отримав від іншого українського «неонациста».
У дарчому написі йдеться про те, що потрібно вбивати, щоб жити та жити, щоб убивати. Власника книги нібито звуть Тимофій. А от з прізвищем та іменем людини, яка дарувала цю книгу, працівники фсб допустилися помилки.
Вочевидь, вище керівництво наказало рядовим співробітникам фсб написати під дарчим написом на книзі нерозбірливий підпис. Вони сприйняли цю інструкцію буквально й написали словами «Підпис нерозбірливий».