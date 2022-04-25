ФСБ: СБУ готувала замах на Соловйова

Росіяни твердять, що українські спецслужбовці нібито хотіли вбити пропагандиста Володимира Соловйова. Та звітують про затримання членів "неонацистської терористичної організації", які начебто готували вбивство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

У ФСБ стверджують, що затримали групу членів "неонацистської терористичної організації". Вони нібито планували вбити Володимира Соловйова на замовлення СБУ.

Також у ФСБ твердять, що вилучили під час обшуків саморобний вибуховий пристрій, 8 саморобних "коктейлів Молотова", 6 пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад тисячу патронів, наркотики, підроблені українські паспорти, націоналістичну літературу й атрибутику.

Затримані дають свідчення.

Дивіться: "Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлівські пропагандисти в студії шоу Соловйова. ВIДЕО