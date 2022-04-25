Россияне создали подделку под чат-бот СБУ для сообщений о врагах. СКРИНШОТ

Российские оккупанты распространили в сети фейковый чат-бот, название которого лишь на несколько букв отличается от названия бота для сообщений о захватчиках.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. На этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальный названием, которое отличается лишь на несколько букв", - говорится в сообщении.

В спецслужбе напомнили, что их официальный чат-бот @stop_russian_war_bot. Через него спецслужбы получают тысячи сообщений о дислокации и перемещении врага. А затем благодаря полученной информации методично уничтожают оккупантов.

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"Обязательно проверяйте, куда отправляете информацию! Доверяйте только официальным страницам государственных органов и структур и не давайте врагу получить преимущество на информационном фронте! Держим строй и защищаем Украину вместе!" – призывали в СБУ.