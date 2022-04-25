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Россияне создали подделку под чат-бот СБУ для сообщений о врагах. СКРИНШОТ

телефон,смартфон

Российские оккупанты распространили в сети фейковый чат-бот, название которого лишь на несколько букв отличается от названия бота для сообщений о захватчиках.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. На этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальный названием, которое отличается лишь на несколько букв", - говорится в сообщении.

В спецслужбе напомнили, что их официальный чат-бот @stop_russian_war_bot. Через него спецслужбы получают тысячи сообщений о дислокации и перемещении врага. А затем благодаря полученной информации методично уничтожают оккупантов.

Также смотрите: Задержана агент РФ, которая корректировала обстрелы врага по Харькову, - СБУ. ФОТО

"Обязательно проверяйте, куда отправляете информацию! Доверяйте только официальным страницам государственных органов и структур и не давайте врагу получить преимущество на информационном фронте! Держим строй и защищаем Украину вместе!" – призывали в СБУ.

Россияне создали подделку под чат-бот СБУ для сообщений о врагах 01

СБУ (19928) фейк (679)


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25.04.2022 15:11 Ответить
шойгу ібе путлера, або навпаки. Всьо путем.
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25.04.2022 15:25 Ответить
есть такое дело! ))
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25.04.2022 15:47 Ответить
Таким же образом парашники создали лживый контент новостей.

Внимание автору контента "ОПК Украина" !

Русские свинособаки создали точно такой же канал (Дата регистрации: 31 мар. 2022 г.)

и плодят фэйковое видео в огромном количестве , вот этот контент :

https://youtu.be/roYfw2ujvUc

Чтобы их заблокировать : https://youtu.be/afuw1NryxIM

(нарушение авторских прав....заполнить форму)

Этот кацапский фэйкомётный контент имеет 4 млн. просмотров и его надо обязательно завалить.

Сделайте это.
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25.04.2022 15:53 Ответить
 
 