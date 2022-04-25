Россияне создали подделку под чат-бот СБУ для сообщений о врагах. СКРИНШОТ
Российские оккупанты распространили в сети фейковый чат-бот, название которого лишь на несколько букв отличается от названия бота для сообщений о захватчиках.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. На этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальный названием, которое отличается лишь на несколько букв", - говорится в сообщении.
В спецслужбе напомнили, что их официальный чат-бот @stop_russian_war_bot. Через него спецслужбы получают тысячи сообщений о дислокации и перемещении врага. А затем благодаря полученной информации методично уничтожают оккупантов.
"Обязательно проверяйте, куда отправляете информацию! Доверяйте только официальным страницам государственных органов и структур и не давайте врагу получить преимущество на информационном фронте! Держим строй и защищаем Украину вместе!" – призывали в СБУ.
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Внимание автору контента "ОПК Украина" !
Русские свинособаки создали точно такой же канал (Дата регистрации: 31 мар. 2022 г.)
и плодят фэйковое видео в огромном количестве , вот этот контент :
https://youtu.be/roYfw2ujvUc
Чтобы их заблокировать : https://youtu.be/afuw1NryxIM
(нарушение авторских прав....заполнить форму)
Этот кацапский фэйкомётный контент имеет 4 млн. просмотров и его надо обязательно завалить.
Сделайте это.