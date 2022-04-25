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Новости Война
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Россия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет, - Минобороны

мотузяник

По данным украинской разведки, в Черном море находятся 8 российских носителей крылатых ракет.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТhttps://censor.net/ru со ссылкой на Укринформ.

Мотузяник отметил, что корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район ведения боевых действий, проводят разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

Читайте: Над Хмельницкой АЭС зафиксированы крылатые ракеты – это акт ядерного терроризма со стороны РФ, - Денисова

"Отмечу, что по данным нашей разведки, в настоящее время в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет", - сказал спикер МОУ.

крылатые ракеты (881) Минобороны (9365) Черноморский флот РФ (1561) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+21
куЧмо передавав руSSкім українськi балістичні та крилаті ракети за "знижку" на газ...

тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
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25.04.2022 16:09
+19
Нема чим ті корита потопити?
Нема Нептунів?
Зате асвальт ... ні, був; бо й того нема.
А всілякі дмитрики-зедебоби не хочуть, щоб їм нагадували.... Хоча, нам нагадують оті касапські ракети, по десятку за день...
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25.04.2022 16:10
+11
По-перше, якщо ще залишилось пару ракет (яких бережуть "на крайній випадок") - то це ще не означає, що вони є.
По-друге - дороги потріьні. Але не за рахунок безпеки. Краще менше доріг - але з можливістю захищатися від орків.
По-третє - як не знали, що моль піде знову нападати? Ну, хіба що - якщо на великому крадівництві шаурму та шашлики жерти і не слухати попереджень, не те що Порошенка, чи навіть розвідника Бурби; а навіть директора ЦРУ У.Бернса...
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25.04.2022 16:57
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журналісте, ти ніколи не станеш людиної, йди вчись знову!
потужність залпу! я не військовий, але маю більше тями ніж журналіст, що пише на військову тему. вільше не пиши!
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25.04.2022 16:06 Ответить
Зміст ви же зрозуміли?
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25.04.2022 16:29 Ответить
Якби ще пару носіїв згоріли, та затонули при буксируванні у шторм...
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25.04.2022 16:08 Ответить
куЧмо передавав руSSкім українськi балістичні та крилаті ракети за "знижку" на газ...

тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
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25.04.2022 16:09 Ответить
Кравчук
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25.04.2022 16:55 Ответить
Ну так надо равнять козыри.Подлодки и сами утонут.А с надводными опыт есть...
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25.04.2022 16:09 Ответить
Нема чим ті корита потопити?
Нема Нептунів?
Зате асвальт ... ні, був; бо й того нема.
А всілякі дмитрики-зедебоби не хочуть, щоб їм нагадували.... Хоча, нам нагадують оті касапські ракети, по десятку за день...
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25.04.2022 16:10 Ответить
А кто сказал что Нептунов нет? Лишь бы ляпнуть?

По вашим словам, дороги в Украине не нужны? все на военку нужно было? Как в срассии? дорог нет в радиусе дальше 100 километров от Москвы,но зато ракет полно...
Кто знал и расчитывал что моль решила воевать?
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25.04.2022 16:25 Ответить
Ніхто не міг передбачити що вони через кордон Беларусі зайдуть. Хоча це було передбачуваного.
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25.04.2022 16:31 Ответить
Після 2014 року не передбачати цього міг тільки повний ідіот.
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25.04.2022 16:49 Ответить
По-перше, якщо ще залишилось пару ракет (яких бережуть "на крайній випадок") - то це ще не означає, що вони є.
По-друге - дороги потріьні. Але не за рахунок безпеки. Краще менше доріг - але з можливістю захищатися від орків.
По-третє - як не знали, що моль піде знову нападати? Ну, хіба що - якщо на великому крадівництві шаурму та шашлики жерти і не слухати попереджень, не те що Порошенка, чи навіть розвідника Бурби; а навіть директора ЦРУ У.Бернса...
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25.04.2022 16:57 Ответить
А шугануть по ним никак?
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25.04.2022 16:13 Ответить
8 носіїв - це двічі по два Нептуна... чи Гарпуна.
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25.04.2022 16:16 Ответить
это не крейсера - там и одного Нептуна хватит...
А то что Нептуном МацКву потопили это за гранью фантастики...!
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25.04.2022 16:43 Ответить
Найбільш цікаво, чому не нищать всі ці корита в бухтах Севастополя? Там навіть від Одеси лише 300 км по прямій, від Очакова - ще ближче.
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25.04.2022 16:53 Ответить
Всі хто думає, що у росії скоро закінчаться ракети чи танки чи літаки чи м*ясо...мушу вас розчарувати.

Запасів у них на роки. Тому морально готуйтесь до марафону і до ракетних обстрілів як до буденних речей на найближчі роки.
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25.04.2022 16:32 Ответить
Если наступать и владеть инициативой то стрелять будут уже по Смоленску, Воронежу, Ростову и нижнему Новгороду. Надо не ждать а бить
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25.04.2022 17:49 Ответить
Чому не довбанути по стоянці кацапокорит в Севастополі? Мацкву ж змогли. ТТХ частини ракет дозволяють бити з того ж Очакова (ті ж Нептуни, Гарпуни - наче добивають нормально) - можливо, просто не вистачає, не знаю... Але якщо вони є, то навіщо чекати ударів по нашим містам, а не знищити частину того лайна прямо в лігві превентивно?
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25.04.2022 16:48 Ответить
де взяти ті нептуни якщо по приходу зелені, їх перестали випускати, РАКЕТНУ ПРОГРАМУ заморозили
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25.04.2022 17:05 Ответить
Здається, дальності Нептунів та Гарпунів достатньо, що запускати з-під Очакова і топити те лайно безпосередньо в бухтах Севастополя. Чому чекають ударів по нашим містам - ХЗ, можливо недостатня кількість ракет?
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25.04.2022 16:52 Ответить
ну, что касается RGM-84 (именно в береговом исполнении), то его нам никто дать не может, потому что ни у кого его нет ).
А для потопления носителей КР чф на сегодня нужно минимум 12 нептунов. В составе чф рф есть три ракетных корвета проекта 21631 "Буян-М", которые могут нести до 8 КР - "Грайворон", "Орехово-зуево" и "Вышний Волочек". Ну, и три фрегата проекта 11356, которые также могут нести 8 КР "Калибр" - "адмирал эссен", "адмирал григорович" и "адмирал макаров". Это если не считать ПЛ, которые тоже могут нести КР.

Что бы их потопить гарантированно, нужно в каждый борт выпустить по два нептуна одновременно. В МКР было бы достаточно и одной, но из-за наличия установки "Дуэт" есть небольшая вероятность повреждения/уничтожения одного нептуна на конечной стадии полёта.
Может есть еще четвёртый МКР "Ингушетия", но я не знаю, что с ним, и где находится. Не интересовался.
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25.04.2022 18:41 Ответить
Нужно их всех послать за русским военным кораблем !
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25.04.2022 17:07 Ответить
а можно под покровом ночи ударить "нептуном" по "кунникову" или "григоровичу" там какому-нибудь? а то я неспокойно сплю.
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25.04.2022 18:07 Ответить
Чому дозволяють рашистському катамарану порпатись на потопленій Москві Москалі піднімуть ракети, які в герметичних тубусах. Нептуни всьо чи договорнячок?
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26.04.2022 00:44 Ответить
 
 