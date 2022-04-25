Эстония запретила въезд Киркорову на 5 лет
Эстония на 5 лет запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонский вещатель ERR.
Запрет вступил в силу 22 апреля и будет действовать до этой даты в 2027 году. Кроме него, запретили въезд также певице Полине Гагариной.
Ближайший концерт Киркорова в Эстонии должен был пройти 27 мая в Таллинне, против него собрали более 6600 подписей.
На прошлой неделе вицемер Таллинна на фоне возмущения предстоящим концертом певца предложил МИД ввести санкции в отношении артистов, оправдывающих российскую агрессию в Украине. Министерство иностранных дел Эстонии тогда не поддержало идею "черного списка" артистов, поддерживающих Путина.
Перед этим Киркорову в январе 2021 запретила въезд Литва - за гастроли в оккупированном Крыму. Он попытался оспорить решение в суде, но проиграл.
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Треба, щоб наші люди з діаспори йому повідомлення надіслали: навіть не обмірковуй - тільки Сизрань, Челябінськ та Барнаул.
Вони ж несуть руцкій ізик, ту грьобану культуру, а потім припхаються орки на танках.
Буде ще сішніше!
Слів нема...
Найбільш кумедні, - бойчиня, босса, офіцерка, гідеса, свідка.... Капець...
А, іще, - пілотеса. Блін, я думав, шо треба казати пілотка, або пілотикиня.
мiнiстр- міністерка, лiтак- летовище, лiкар-лiкарка - це нормально, так i у чехiв, якi вiдродили
свою мову майже з нуля, та й у iниших словян.
не пишiть дурниць та не розповсюджуйте маячню.
а) катка
б) катиня
в) катеса
слова "відчайдух"
а) відчайдушка
б) відчайдухиня
в) відчайдухеса
слова "м'ясник"
а) м'ясниця
б) м'ясникиня
в) м'ясникеса
слова "поц"
а) поцка
б) поциня
в) поцеса
Ваші варіанти?
что за напомаженная женШчина с бородкой и усами ?