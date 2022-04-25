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Эстония запретила въезд Киркорову на 5 лет

киркоров

Эстония на 5 лет запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонский вещатель ERR.

Запрет вступил в силу 22 апреля и будет действовать до этой даты в 2027 году. Кроме него, запретили въезд также певице Полине Гагариной.

Ближайший концерт Киркорова в Эстонии должен был пройти 27 мая в Таллинне, против него собрали более 6600 подписей.

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На прошлой неделе вицемер Таллинна на фоне возмущения предстоящим концертом певца предложил МИД ввести санкции в отношении артистов, оправдывающих российскую агрессию в Украине. Министерство иностранных дел Эстонии тогда не поддержало идею "черного списка" артистов, поддерживающих Путина.

Перед этим Киркорову в январе 2021 запретила въезд Литва - за гастроли в оккупированном Крыму. Он попытался оспорить решение в суде, но проиграл.

Киркоров Филипп (67) Эстония (1430)


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Топ комментарии
+25
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25.04.2022 17:11
+15
Я вважаю, що для всіх представників роіські має бути ізоляція.
Вони ж несуть руцкій ізик, ту грьобану культуру, а потім припхаються орки на танках.
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25.04.2022 17:07
+13
Сподіваюсь, взагалі до ЄС ця мразота не поїде.

Треба, щоб наші люди з діаспори йому повідомлення надіслали: навіть не обмірковуй - тільки Сизрань, Челябінськ та Барнаул.
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25.04.2022 17:05
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Вот они рашисты...
https://www.youtube.com/watch?v=lXREqt3Q3rM
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25.04.2022 17:05 Ответить
кликабельная ссылка...
https://www.youtube.com/watch?v=lXREqt3Q3rM
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25.04.2022 17:41 Ответить
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25.04.2022 18:44 Ответить
Сподіваюсь, взагалі до ЄС ця мразота не поїде.

Треба, щоб наші люди з діаспори йому повідомлення надіслали: навіть не обмірковуй - тільки Сизрань, Челябінськ та Барнаул.
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25.04.2022 17:05 Ответить
Щас Брянськ популярний.
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25.04.2022 17:39 Ответить
ну это победа. лучше б его на границе на бутылку посадили...
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25.04.2022 17:05 Ответить
болгари в ах#ї
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25.04.2022 17:06 Ответить
Я вважаю, що для всіх представників роіські має бути ізоляція.
Вони ж несуть руцкій ізик, ту грьобану культуру, а потім припхаються орки на танках.
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25.04.2022 17:07 Ответить
Как это??? Это же народный артист Украины!!!
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25.04.2022 17:08 Ответить
Сработала "Служба контроля бешеных животных"?
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25.04.2022 17:09 Ответить
Вилупок недорозвинений
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25.04.2022 17:09 Ответить
Ничего страшного, двухметровый тридварас протиснется в ЕС через задний проход...
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25.04.2022 17:11 Ответить
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25.04.2022 17:11 Ответить
І так, Квартал розраховує на поновлення гастролей на паРаші. Очільники Кварталу ніколи цього не приховували: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется." (Борис Нахманович Шефір, https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studyy-kvartal-95-borys-shefyr-kvoty-y-zaprety-jeto-plokho інтерв'ю 30.05.2019 )
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25.04.2022 17:31 Ответить
"міністерка" .... це фейспалм! напишіть вже міністерша і міністересса!
Буде ще сішніше!
Слів нема...
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25.04.2022 17:11 Ответить
Вчи українську, недоумок!
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25.04.2022 17:24 Ответить
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25.04.2022 17:38 Ответить
Пора би вже звикнути до новітніх трендів у гендерно-феміністичному словотворенні.
Найбільш кумедні, - бойчиня, босса, офіцерка, гідеса, свідка.... Капець...
А, іще, - пілотеса. Блін, я думав, шо треба казати пілотка, або пілотикиня.

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25.04.2022 17:30 Ответить
А пилотка и чота там ещё забыл, норм?
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25.04.2022 19:28 Ответить

мiнiстр- міністерка, лiтак- летовище, лiкар-лiкарка - це нормально, так i у чехiв, якi вiдродили

свою мову майже з нуля, та й у iниших словян.

не пишiть дурниць та не розповсюджуйте маячню.
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25.04.2022 18:21 Ответить
Яким має бути фемінітив слова "кат" ("палач")?

а) катка
б) катиня
в) катеса

слова "відчайдух"

а) відчайдушка
б) відчайдухиня
в) відчайдухеса

слова "м'ясник"

а) м'ясниця
б) м'ясникиня
в) м'ясникеса

слова "поц"

а) поцка
б) поциня
в) поцеса

Ваші варіанти?
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25.04.2022 19:19 Ответить
Голубь сизокрылый не споет в Эстонии свои песни устаревшие )))
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25.04.2022 17:11 Ответить
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25.04.2022 17:12 Ответить
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25.04.2022 17:13 Ответить
Хай співає у своїх ****** по курниках.За досвідом звертатися до лорачки.
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25.04.2022 17:23 Ответить
Хай гастролює по болотах мокшанських, там і дух сруський і срусью пахне.
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25.04.2022 17:24 Ответить
кіркоров? чекайте-чекайте....кіркоров...ммм....кіркоров....ні! не пам"ятаю, хто то.
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25.04.2022 17:25 Ответить
"На Буншу нашего похож"...
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25.04.2022 17:40 Ответить
А я бы заменил на ВЫВАЛЯТЬ В СМОЛЕ И ПЕРЬЯХ!
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25.04.2022 18:00 Ответить
Этот жирный петушара - шизоид должен жить только в Расеюшке.
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25.04.2022 18:01 Ответить
две чмошные ********* )) одна, которая карла, еще и педофилка...путятишна ёпта...



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25.04.2022 18:13 Ответить
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25.04.2022 18:14 Ответить
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25.04.2022 19:57 Ответить
цьому передасту заборонити в,їзд і в Україну... бажано на 50 років.
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25.04.2022 18:24 Ответить
Зря. Надо было впустить и посадить за отрицание рашизма. 💯
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25.04.2022 18:45 Ответить

что за напомаженная женШчина с бородкой и усами ?
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25.04.2022 19:12 Ответить
Правильно, идарасам вход запрещён.
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25.04.2022 21:37 Ответить
********** мразь!
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26.04.2022 18:10 Ответить
Скажи яку музику ти слухаєш, і я скажу хто ти.
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18.06.2022 16:13 Ответить
 
 