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Естонія заборонила в’їзд Кіркорову на 5 років

киркоров

Естонія на 5 років заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на естонський мовник ERR.

Заборона набула чинності з 22 квітня і діятиме до цієї дати у 2027 році. Окрім нього, заборонили в’їзд також співачці Поліні Гагаріній.

Найближчий концерт Кіркорова в Естонії мав бути 27 травня у Таллінні, проти нього зібрали понад 6600 підписів.

Читайте також: Депутати хочуть позбавити Кіркорова, Баскова, Повалій, Лорак звання "народних артистів України"

Минулого тижня віцемер Таллінна на тлі обурення майбутнім концертом співака запропонував МЗС запровадити санкції щодо артистів, які виправдовують російську агресію в Україні. Міністерка закордонних справ Естонії тоді не підтримала ідею "чорного списку" артистів, які підтримують Путіна.

Перед цим Кіркорову в січні 2021 року заборонила в’їзд Литва - за гастролі в окупованому Криму. Він спробував оскаржити рішення у суді, але програв.

Автор: 

Кіркоров Філіп (34) Естонія (1620)


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Топ коментарі
+25
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25.04.2022 17:11
+15
Я вважаю, що для всіх представників роіські має бути ізоляція.
Вони ж несуть руцкій ізик, ту грьобану культуру, а потім припхаються орки на танках.
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25.04.2022 17:07
+13
Сподіваюсь, взагалі до ЄС ця мразота не поїде.

Треба, щоб наші люди з діаспори йому повідомлення надіслали: навіть не обмірковуй - тільки Сизрань, Челябінськ та Барнаул.
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25.04.2022 17:05
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Вот они рашисты...
https://www.youtube.com/watch?v=lXREqt3Q3rM
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25.04.2022 17:05 Відповісти
кликабельная ссылка...
https://www.youtube.com/watch?v=lXREqt3Q3rM
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25.04.2022 17:41 Відповісти
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25.04.2022 18:44 Відповісти
Сподіваюсь, взагалі до ЄС ця мразота не поїде.

Треба, щоб наші люди з діаспори йому повідомлення надіслали: навіть не обмірковуй - тільки Сизрань, Челябінськ та Барнаул.
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25.04.2022 17:05 Відповісти
Щас Брянськ популярний.
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25.04.2022 17:39 Відповісти
ну это победа. лучше б его на границе на бутылку посадили...
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25.04.2022 17:05 Відповісти
болгари в ах#ї
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25.04.2022 17:06 Відповісти
Я вважаю, що для всіх представників роіські має бути ізоляція.
Вони ж несуть руцкій ізик, ту грьобану культуру, а потім припхаються орки на танках.
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25.04.2022 17:07 Відповісти
Как это??? Это же народный артист Украины!!!
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25.04.2022 17:08 Відповісти
Сработала "Служба контроля бешеных животных"?
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25.04.2022 17:09 Відповісти
Вилупок недорозвинений
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25.04.2022 17:09 Відповісти
Ничего страшного, двухметровый тридварас протиснется в ЕС через задний проход...
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25.04.2022 17:11 Відповісти
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25.04.2022 17:11 Відповісти
І так, Квартал розраховує на поновлення гастролей на паРаші. Очільники Кварталу ніколи цього не приховували: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется." (Борис Нахманович Шефір, https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studyy-kvartal-95-borys-shefyr-kvoty-y-zaprety-jeto-plokho інтерв'ю 30.05.2019 )
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25.04.2022 17:31 Відповісти
"міністерка" .... це фейспалм! напишіть вже міністерша і міністересса!
Буде ще сішніше!
Слів нема...
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25.04.2022 17:11 Відповісти
Вчи українську, недоумок!
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25.04.2022 17:24 Відповісти
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25.04.2022 17:38 Відповісти
Пора би вже звикнути до новітніх трендів у гендерно-феміністичному словотворенні.
Найбільш кумедні, - бойчиня, босса, офіцерка, гідеса, свідка.... Капець...
А, іще, - пілотеса. Блін, я думав, шо треба казати пілотка, або пілотикиня.

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25.04.2022 17:30 Відповісти
А пилотка и чота там ещё забыл, норм?
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25.04.2022 19:28 Відповісти

мiнiстр- міністерка, лiтак- летовище, лiкар-лiкарка - це нормально, так i у чехiв, якi вiдродили

свою мову майже з нуля, та й у iниших словян.

не пишiть дурниць та не розповсюджуйте маячню.
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25.04.2022 18:21 Відповісти
Яким має бути фемінітив слова "кат" ("палач")?

а) катка
б) катиня
в) катеса

слова "відчайдух"

а) відчайдушка
б) відчайдухиня
в) відчайдухеса

слова "м'ясник"

а) м'ясниця
б) м'ясникиня
в) м'ясникеса

слова "поц"

а) поцка
б) поциня
в) поцеса

Ваші варіанти?
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25.04.2022 19:19 Відповісти
Голубь сизокрылый не споет в Эстонии свои песни устаревшие )))
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25.04.2022 17:11 Відповісти
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25.04.2022 17:12 Відповісти
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25.04.2022 17:13 Відповісти
Хай співає у своїх ****** по курниках.За досвідом звертатися до лорачки.
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25.04.2022 17:23 Відповісти
Хай гастролює по болотах мокшанських, там і дух сруський і срусью пахне.
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25.04.2022 17:24 Відповісти
кіркоров? чекайте-чекайте....кіркоров...ммм....кіркоров....ні! не пам"ятаю, хто то.
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25.04.2022 17:25 Відповісти
"На Буншу нашего похож"...
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25.04.2022 17:40 Відповісти
А я бы заменил на ВЫВАЛЯТЬ В СМОЛЕ И ПЕРЬЯХ!
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25.04.2022 18:00 Відповісти
Этот жирный петушара - шизоид должен жить только в Расеюшке.
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25.04.2022 18:01 Відповісти
две чмошные ********* )) одна, которая карла, еще и педофилка...путятишна ёпта...



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25.04.2022 18:13 Відповісти
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25.04.2022 18:14 Відповісти
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25.04.2022 19:57 Відповісти
цьому передасту заборонити в,їзд і в Україну... бажано на 50 років.
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25.04.2022 18:24 Відповісти
Зря. Надо было впустить и посадить за отрицание рашизма. 💯
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25.04.2022 18:45 Відповісти

что за напомаженная женШчина с бородкой и усами ?
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25.04.2022 19:12 Відповісти
Правильно, идарасам вход запрещён.
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25.04.2022 21:37 Відповісти
********** мразь!
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26.04.2022 18:10 Відповісти
Скажи яку музику ти слухаєш, і я скажу хто ти.
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18.06.2022 16:13 Відповісти
 
 