Естонія заборонила в’їзд Кіркорову на 5 років
Естонія на 5 років заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на естонський мовник ERR.
Заборона набула чинності з 22 квітня і діятиме до цієї дати у 2027 році. Окрім нього, заборонили в’їзд також співачці Поліні Гагаріній.
Найближчий концерт Кіркорова в Естонії мав бути 27 травня у Таллінні, проти нього зібрали понад 6600 підписів.
Минулого тижня віцемер Таллінна на тлі обурення майбутнім концертом співака запропонував МЗС запровадити санкції щодо артистів, які виправдовують російську агресію в Україні. Міністерка закордонних справ Естонії тоді не підтримала ідею "чорного списку" артистів, які підтримують Путіна.
Перед цим Кіркорову в січні 2021 року заборонила в’їзд Литва - за гастролі в окупованому Криму. Він спробував оскаржити рішення у суді, але програв.
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Треба, щоб наші люди з діаспори йому повідомлення надіслали: навіть не обмірковуй - тільки Сизрань, Челябінськ та Барнаул.
Вони ж несуть руцкій ізик, ту грьобану культуру, а потім припхаються орки на танках.
Буде ще сішніше!
Слів нема...
Найбільш кумедні, - бойчиня, босса, офіцерка, гідеса, свідка.... Капець...
А, іще, - пілотеса. Блін, я думав, шо треба казати пілотка, або пілотикиня.
мiнiстр- міністерка, лiтак- летовище, лiкар-лiкарка - це нормально, так i у чехiв, якi вiдродили
свою мову майже з нуля, та й у iниших словян.
не пишiть дурниць та не розповсюджуйте маячню.
а) катка
б) катиня
в) катеса
слова "відчайдух"
а) відчайдушка
б) відчайдухиня
в) відчайдухеса
слова "м'ясник"
а) м'ясниця
б) м'ясникиня
в) м'ясникеса
слова "поц"
а) поцка
б) поциня
в) поцеса
Ваші варіанти?
что за напомаженная женШчина с бородкой и усами ?