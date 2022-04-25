Количество оружия постоянно растет, но нужно еще больше, - Ермак

США и лично президент Байден делают многое для Украины и нашей победы над Россией.

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Джо Байден много раз посещал нашу страну, он хорошо ее знает и очередной визит в Украину уже в качестве президента США был бы очень важен для нас.

Оружие. Достаточно ли его сейчас? Сказать, что его достаточно, я не могу, но его количество постоянно увеличивается и мы будем нуждаться больше до завершения войны. США увеличивают помощь, и мы это ценим", - говорится в сообщении.

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