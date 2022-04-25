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Кількість зброї постійно зростає, але потрібно ще більше, - Єрмак

андрій,єрмак

США та особисто президент Байден роблять багато для України і нашої перемоги над Росією.

Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Джо Байден багато разів відвідував нашу країну, він добре її знає і черговий візит до України вже як президента США був би дуже важливим для нас.

Зброя. Чи достатньо її зараз? Сказати, що її достатньо, я не можу, але її кількість постійно збільшується і ми потребуватимемо більше до завершення війни. США збільшують допомогу і ми це цінуємо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Боротьба за Маріуполь не закінчується. Це українське місто. І воно буде таким завжди, - Єрмак

Автор: 

зброя (7477) допомога (8375) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+38
Иди карандаши точи, Елдак!!!
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25.04.2022 18:09
+32
Секретар замовляє зброю, хто ще з господарської частини офіса щось не замовив, друкарка переговори веде,цей рахунок зброї....де ще і в якій країні є таке
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25.04.2022 18:10
+31
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25.04.2022 18:13
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А може дороги?
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25.04.2022 18:08 Відповісти
тільки дороги, бо виробництво ракет налякає кацапів нападати. Так єлдак? Як там батя-ГРУшник? Пам'ятаю, як нарід кожну хвилину їв Порошенка без солі за Семочку, а у Володі, що не помічник, то з російським паспортом, або донецький чи абхазький малорос.
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25.04.2022 18:53 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/410626569718611/user/100003066125997/?__cft__[0]=AZU7kTT_4-1KrGvgFgqu49lXezQ8ChmClmzwPz1HyJyjs6mOQBYlBSehq0_IlS7HnzKLj8hPwnLAtQKtHe08LlN4JMPyw3NSkxL81JP6Ep6DnrYh0iXINay-HSdxT5oSeBCxZdoF_c_aDzrpGRXjzJss86o6be10AbUhJgWd2g82VaZh1TOgdZGmfY8MH5yHfYqhS2n1OSDCt2Zc8j4Le06y&__tn__=-UC%2CP-y-y-R Ievgenii Kuzo

https://www.facebook.com/groups/13Veritas/posts/1136189077162353/?__cft__[0]=AZU7kTT_4-1KrGvgFgqu49lXezQ8ChmClmzwPz1HyJyjs6mOQBYlBSehq0_IlS7HnzKLj8hPwnLAtQKtHe08LlN4JMPyw3NSkxL81JP6Ep6DnrYh0iXINay-HSdxT5oSeBCxZdoF_c_aDzrpGRXjzJss86o6be10AbUhJgWd2g82VaZh1TOgdZGmfY8MH5yHfYqhS2n1OSDCt2Zc8j4Le06y&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R 20 April, 11:26 ·

Юрій Каракай:

Сьогоднішня заява Зел: «Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Росія, ми б уже завершили цю війну».

Якби ми не розкрадали бюджет на «Великому крадівництві», якби підтримували власну армію, розробляли нові види озброєння, підтримували нормальні стосунки з НАТО, якби не завели зрадників і українофобів в усі владні кабінети, зрештою, якби не обрали манкурта президентом - війни взагалі би не було.

Усі були б живі.Це факт!Живіть надалі з цим!

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25.04.2022 23:37 Відповісти
Иди карандаши точи, Елдак!!!
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25.04.2022 18:09 Відповісти
єлдак і такі як він, прийшли точити бюджет і українську оборону!
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25.04.2022 19:12 Відповісти
Секретар замовляє зброю, хто ще з господарської частини офіса щось не замовив, друкарка переговори веде,цей рахунок зброї....де ще і в якій країні є таке
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25.04.2022 18:10 Відповісти
сегодня он призвал киевлян отдать орудие, которое им выдали в начале войны. типа теперь вам не надо. ну конечно итог понятен.
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25.04.2022 18:24 Відповісти
бо ж ти хочешь продати і наварити.. *****
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25.04.2022 18:51 Відповісти
Как тот корабль.
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25.04.2022 18:56 Відповісти
більше зброї більше контролю ОПУбаригам-це Серьожа Лещенко спалив , захищаючи бариг,,,
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25.04.2022 18:10 Відповісти
Оружия бывает совсем мало,мало и недостаточно..
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25.04.2022 18:11 Відповісти
Бывает еще "маловато,конечно, но больше не унесешь".
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25.04.2022 18:29 Відповісти
"Морально-психологічний стан чудовий, озброєння достатньо. ", - сказав міністр Резніков.

25 січня 2022 року

https://www.bbc.com/ukrainian/news-60124258 "Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і синці наб'є. Купіть йому йоду, не більше того", - зазначив Олексій Резніков журналістам.
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25.04.2022 18:31 Відповісти
Більше зброї - більше контролю ОПУбариг - це Сірожа Лещенко їх попалив, захищаючи за принципом на ворюзі шапка горить
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25.04.2022 18:11 Відповісти
Ну это писец!!!
Глава администрации бодро отчитался в интернете, что жд "восстановили в течение 4х часов". И указал конкретное место.
И опять полетели ракеты...
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25.04.2022 18:12 Відповісти
И указал конкретное место

був час, було натхнення...
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25.04.2022 18:41 Відповісти
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25.04.2022 18:13 Відповісти
Красіво. Може. І в нас може бути.
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25.04.2022 18:33 Відповісти
Тоді там нікого не залишиться. А "не лоху" таке треба?
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25.04.2022 23:40 Відповісти
Ви нє панімаєтє - ето другоє
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25.04.2022 18:33 Відповісти
половину служниц прийдется вставить в жопу металлическую пробку, дадь наркомоскую дозу коксу и расстрелять, нахер, два раза
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25.04.2022 18:39 Відповісти
вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пулю в лоб
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25.04.2022 18:42 Відповісти
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25.04.2022 18:14 Відповісти
А оця особа має якусь причетність до оборони України ?
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25.04.2022 18:14 Відповісти
Он ( без права допуска к государственной тайне) имеет отношение ко всему, будь то дипломатия, экономика, нейрохирургия, квантовая механика или оборона.

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25.04.2022 18:37 Відповісти
Даже к очку найвеличнішого.
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25.04.2022 18:42 Відповісти
Ви ще не зрозуміли? - Він і є президент. Якого ніхто не обирав, а призначили олігархи, начхав на суспільство.
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25.04.2022 23:42 Відповісти
Та вже б заткнули пельки за зброю! ******** залізничні колії.по всій Україні лунають день-ніч сірени. Кому це треба?
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25.04.2022 18:14 Відповісти
там бовдури сидять, що навіть в стратегії не грали, фільми про другу світову і шпигунів не дивились, не те що вчились держуправлінню
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25.04.2022 19:01 Відповісти
Будет оружие, будет славная победа. А оружие будет. Много. Очень много.
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25.04.2022 18:15 Відповісти
Здуй в рабссею, Дерьмак. Украина без тебя справлялась и справится. Нашелся отец украинской нации. Путлер тебе расскажет что не так, но проживешь очень ярко и очень мало.
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25.04.2022 18:15 Відповісти
Разве в должностных обязанностях Ермака есть пункты об обеспечении Украины вооружением и участии в международных отношениях государства?...
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25.04.2022 18:19 Відповісти
шиптун Єрмак завжди хоче показати свою значимость , тому так багато коментує і робить багато заяв, хотя це справа Президента, МОУ ,ГШУ та РНБО
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25.04.2022 18:19 Відповісти
пля, да уберите же это гавно из эфира...
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25.04.2022 18:20 Відповісти
Він міг би бути радником в адміністрації Путлера, але його послали працювати сюди.
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25.04.2022 18:21 Відповісти
Якийсь завгосп секретуток "рамси попутав". Справа єрмака слідкувати за миттям підлоги і вчасною заправкою прінтерів.
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25.04.2022 18:21 Відповісти
#more weapons for Ukraine
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25.04.2022 18:26 Відповісти
коли вже ми цю пику морду побачимо на лаві підсудних?
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25.04.2022 18:27 Відповісти
Було б на часі та на пульсі, якби-то замати гідну зброю в українському війську, що б оперативною та могутньою "отвєткою" надсилала свої привіти тим й туди, звідкіля ракетами довбаються й руйнуються наші міста, особливо житлові будинки, лікарні, дитсадочки, сховища від бомбардувань тощо. Господь все бачить. Нема прощення нелюдям! СЛАВА УКРАЇНІ та її ГЕРОЯМ!!!
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25.04.2022 18:27 Відповісти
То хто ж розмінував Чонгар?
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25.04.2022 18:28 Відповісти
Заткніть йому ротяку
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25.04.2022 18:28 Відповісти
Украине нужно вооружений на сотни миллиардов долларов, а не по чуть чуть. Чем больше вооружений и чем больше Армия, тем будет меньше потерь в ВСУ и тем больше будет потерь у врага! Таковы законы войны!
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25.04.2022 18:37 Відповісти
Забув, а де працює цей завгосп?
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25.04.2022 18:39 Відповісти
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25.04.2022 18:41 Відповісти
Замполіт гістапо
@ZampolitGistapo
·
1 год
Намагаюся згадати - хто знищив українську красуню САУ 2С22 "Богдана" на шасі КрАЗ-63221 під "натівський" калибр 155-мм?
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25.04.2022 18:42 Відповісти
То чому ця зброя досі не на фронті? Чому сраку чухають і не везуть її на передову? Чому наші артилеристи змушені экономити, бо нічим стріляти. Тому і доводиться відступати. От сьогодні Новотошківське.
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25.04.2022 18:49 Відповісти
а її немає, Володя і єлдак цю САУ забракували. А ви бачили САУ "95 квартал" чи "Беня"? Ні, то і не побачите. Була задача знищити армію, а не укріпити, чи якась інша думка приходить в голову, коли прикидаєш, скільки збитків обороні зробили ці "маладіє і нє варуєщіє мальчікі".
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25.04.2022 18:58 Відповісти
Я мав на увазі західне озброєння що нам постачають. Воно повинно одразу їхати під Ізюм а не стирчати у Львові на полігоні, який потім обстріляють як завжди.
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25.04.2022 19:04 Відповісти
Так, але єлдак не поспішає захищати українські позиції, йому напевно дано завдання як можна довше тримати це озброєння подалі від передової і бажано зібрати в одне місце, щоб знищити однією ракетою.
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25.04.2022 19:36 Відповісти
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25.04.2022 23:45 Відповісти
У нас в Україні,дуже різко почало зростання привида Єрмака.Він усюди,де тільки малійший запах бабала. І голова ОП. І очолює раду по відбудові України(правда війна ще незакінчилась.І контролює гуманітарку від союзників(тільки вона чомусь,в магазинах і в аптеках).І т.д.
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25.04.2022 19:14 Відповісти
Що вже коментарі цензурять і банять???
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25.04.2022 19:15 Відповісти
Якого біса ця кремлівська тварюка-Єрмак займається озброєннчм і допущений дотдержавної таємниці !!????
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25.04.2022 19:20 Відповісти
Бо він опікун Боневтіка, все за нього вирішує.
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25.04.2022 19:54 Відповісти
Єрмак - збирач зброї
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25.04.2022 19:59 Відповісти
Потрібно вже замовляти крилаті ракети, та відправляти "подарунки " в кацапляндію..
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25.04.2022 20:15 Відповісти
Могу подсказать дерьмаку, где можно нарыть ахххренительные залежи вооружения - но надо много копать.
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25.04.2022 20:34 Відповісти
 
 