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Кількість зброї постійно зростає, але потрібно ще більше, - Єрмак
США та особисто президент Байден роблять багато для України і нашої перемоги над Росією.
Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Джо Байден багато разів відвідував нашу країну, він добре її знає і черговий візит до України вже як президента США був би дуже важливим для нас.
Зброя. Чи достатньо її зараз? Сказати, що її достатньо, я не можу, але її кількість постійно збільшується і ми потребуватимемо більше до завершення війни. США збільшують допомогу і ми це цінуємо", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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Юрій Каракай:
Сьогоднішня заява Зел: «Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Росія, ми б уже завершили цю війну».
Якби ми не розкрадали бюджет на «Великому крадівництві», якби підтримували власну армію, розробляли нові види озброєння, підтримували нормальні стосунки з НАТО, якби не завели зрадників і українофобів в усі владні кабінети, зрештою, якби не обрали манкурта президентом - війни взагалі би не було.
Усі були б живі.Це факт!Живіть надалі з цим!
25 січня 2022 року
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60124258 "Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і синці наб'є. Купіть йому йоду, не більше того", - зазначив Олексій Резніков журналістам.
Глава администрации бодро отчитался в интернете, что жд "восстановили в течение 4х часов". И указал конкретное место.
И опять полетели ракеты...
був час, було натхнення...
@ZampolitGistapo
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1 год
Намагаюся згадати - хто знищив українську красуню САУ 2С22 "Богдана" на шасі КрАЗ-63221 під "натівський" калибр 155-мм?