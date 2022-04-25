Кількість зброї постійно зростає, але потрібно ще більше, - Єрмак

США та особисто президент Байден роблять багато для України і нашої перемоги над Росією.

Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Джо Байден багато разів відвідував нашу країну, він добре її знає і черговий візит до України вже як президента США був би дуже важливим для нас.



Зброя. Чи достатньо її зараз? Сказати, що її достатньо, я не можу, але її кількість постійно збільшується і ми потребуватимемо більше до завершення війни. США збільшують допомогу і ми це цінуємо", - йдеться в повідомленні.

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