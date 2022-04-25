К расследованию военных преступлений РФ в Украине присоединился Международный уголовный суд
Международный уголовный суд (МУС) присоединился к общей следственной группе по расследованию военных преступлений в Украине из-за вторжения России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на European Union Agency for Criminal Justice Cooperation, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан и генеральные прокуроры Литвы, Польши и Украины подписали соглашение о первом в истории участии и присоединении Офиса прокурора МУС к общей следственной группе.
"Прокурор МУС Карим Хан и генеральные прокуроры трех привлеченных стран сегодня подписали соглашение о первом в истории участии Офиса прокурора МУС в общей группе по расследованию. Этим соглашением стороны совместной группы по расследованию и Офис прокурора МУС дают четкий сигнал, что будут приложены все усилия для эффективного сбора доказательств об основных международных преступлениях, совершенных в Украине, и привлечении виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
Генпрокуроры Украины, Литвы и Польши и прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан расширили совместную следственную группу (ССГ) по основным международным преступлениям, совершенным в Украине, привлечением Офиса прокурора Международного уголовного суда как участника ССГ. Также участником группы является Евроюст, где представлены 27 стран - членов ЕС и 10 других государств.
"Убеждена, что присоединение еще одного мощного участника произведет расследование и судебное преследование военных преступлений и преступлений против человечности более эффективным и скоординированным. Справедливость для жертв и наказания для виновных – вызов всему мировому юридическому фронту, и наша общая следственная группа стала в его авангарде" , – прокомментировала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Отмечается, что в каждом из государств-сторон идет собственное национальное расследование агрессии РФ в Украине. Полноценное независимое расследование начал Офис прокурора Международного уголовного суда. Стороны и участники ССГ будут координировать свои действия, вместе планировать следственные стратегии, а также оперативно и безопасно обмениваться информацией и доказательствами.
Как сообщалось, Еврокомиссия предлагает расширить мандат Евроюста по расследованию военных преступлений в Украине. Это позволит европейским специалистам активно участвовать в расследовании военных преступлений, совершенных на территории Украины во время полномасштабного российского вторжения, а также в накоплении доказательной базы.
Предполагается, что агентство будет иметь право обрабатывать базы данных, включая видео- и аудиозаписи, спутниковые снимки и обмениваться этими данными с национальными и международными органами, а также органами власти Украины со строгим соблюдением мер защиты данных.
С начала марта Евроюст активно поддерживал усилия совместной команды расследователей ЕС, изучающих преступления, совершенные российской армией на территории Украины.
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а летчики - это хорошо! летчики нам нужны!
Мальтійський Боїнг хто збив вже встановили? А толку?
Вони будуть розслідувати 205 років , й "винесуть вирок" коли не тільки син сатани-***** здохне А його внукам вже буде під 90.... а толку?
Рішення треба приймати ВЧОРА й розблокувати Маріуполь допомогти Україні війсково, армією, авіацією та флотом!!! Але світом керують БОЯГУЗИ.