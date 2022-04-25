Оккупанты убивали жителей Киевщины снарядами с металлическими дротиками, - The Guardian. ФОТО

Судебные медицинские эксперты нашли во многих телах людей, убитых оккупантами Киевской области, остатки флешет - металлических проволочек, которые используют в специальных артиллерийских снарядах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой The Guardian.

Медики рассказали, что большинство тел с остатками флешет нашли в братских могилах в Буче и Ирпене.

Журналисты показали фото независимым экспертам по вооружению, которые и установили, что изъято из тел – флешеты.

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Во время Первой мировой войны самолеты сбрасывали снаряды с флешетами в траншеи противника, где те пробивали даже металлические шлемы.

Флешета может быть длиной от 2,5 до 4 сантиметров. Она имеет острый наконечник и мелкие крылышки у окончания. Один снаряд содержит до 8 тысяч флешет.

Запускает снаряд танк или ствольная артиллерия. Он взрывается в воздухе после сожжения запала внутри, и флешеты разлетаются по сторонам.

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После того как флешета попадает в тело, она обычно разламывается на две части, образуя две глубокие, узкие раны.

По словам судмедэкспертов, у большинства жертв обломки находили в черепе и груди.

Эксперт из оружия Нил Гибсон предположил, что россияне применили боеприпасы 3Ш1 калибра 122 мм.

Эти снаряды не запрещены международными конвенциями, но применение в населенном пункте с плотной жилой застройкой является нарушением международного гуманитарного права.

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