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Новости Фото Война
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Оккупанты убивали жителей Киевщины снарядами с металлическими дротиками, - The Guardian. ФОТО

Судебные медицинские эксперты нашли во многих телах людей, убитых оккупантами Киевской области, остатки флешет - металлических проволочек, которые используют в специальных артиллерийских снарядах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой The Guardian.

Медики рассказали, что большинство тел с остатками флешет нашли в братских могилах в Буче и Ирпене.

Журналисты показали фото независимым экспертам по вооружению, которые и установили, что изъято из тел – флешеты.

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Оккупанты убивали жителей Киевщины снарядами с металлическими дротиками, - The Guardian 01

Во время Первой мировой войны самолеты сбрасывали снаряды с флешетами в траншеи противника, где те пробивали даже металлические шлемы.

Флешета может быть длиной от 2,5 до 4 сантиметров. Она имеет острый наконечник и мелкие крылышки у окончания. Один снаряд содержит до 8 тысяч флешет.

Оккупанты убивали жителей Киевщины снарядами с металлическими дротиками, - The Guardian 02

Запускает снаряд танк или ствольная артиллерия. Он взрывается в воздухе после сожжения запала внутри, и флешеты разлетаются по сторонам.

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После того как флешета попадает в тело, она обычно разламывается на две части, образуя две глубокие, узкие раны.

По словам судмедэкспертов, у большинства жертв обломки находили в черепе и груди.

Эксперт из оружия Нил Гибсон предположил, что россияне применили боеприпасы 3Ш1 калибра 122 мм.

Эти снаряды не запрещены международными конвенциями, но применение в населенном пункте с плотной жилой застройкой является нарушением международного гуманитарного права.

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Автор: 

Ирпень (370) Киевская область (4151) оружие (10223) массовое убийство (71) Буча (460) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+13
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1518325520882089990 4 мин

Когда Арестович, который - дырявый рот власти, сообщает по ТВ, что возле Киева скоро откроется завод по производству беспилотников, его *****, можно уже расстрелять?
Или подождем, когда по заводу и области ракеты шарахнут?
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24.04.2022 23:32
+10
Ці снаряди не заборонені міжнародними конвенціями, але їхнє застосування в населеному пункті з щільною житловою забудовою є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Ні, шановний експерт. Це - не порушення міжнародного гуманітарного права, а військовий злочин.
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24.04.2022 23:21
+10
А чем мы, по-твоему, русню мочим? И этими снарядами в том числе. Просто мы ипашим окопы с орками, а орки - в мирных стреляют. Вот, и вся разница.
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24.04.2022 23:22
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Почему Украина такие боеприпасы не применяет? Как и других которые применяет Пидоросия? Почему нас все держат за терпил?
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24.04.2022 23:14 Ответить
А чем мы, по-твоему, русню мочим? И этими снарядами в том числе. Просто мы ипашим окопы с орками, а орки - в мирных стреляют. Вот, и вся разница.
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24.04.2022 23:22 Ответить
Весь пар ушёл в гудок "велике будівництво"
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24.04.2022 23:33 Ответить
Не надо было арсеналы взрывать.
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25.04.2022 12:08 Ответить
Тому, що такі снаряди неефективні проти військ, лише проти незахищених мирних
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25.04.2022 12:09 Ответить
Так это в градах такие поражающие элементы
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24.04.2022 23:16 Ответить
Ці снаряди не заборонені міжнародними конвенціями, але їхнє застосування в населеному пункті з щільною житловою забудовою є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Ні, шановний експерт. Це - не порушення міжнародного гуманітарного права, а військовий злочин.
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24.04.2022 23:21 Ответить
А війна взагалі це не злочин?
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25.04.2022 00:32 Ответить
Асвабадітєлі хєрови!
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24.04.2022 23:26 Ответить
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1518325520882089990 4 мин

Когда Арестович, который - дырявый рот власти, сообщает по ТВ, что возле Киева скоро откроется завод по производству беспилотников, его *****, можно уже расстрелять?
Или подождем, когда по заводу и области ракеты шарахнут?
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24.04.2022 23:32 Ответить
Арестович предатель и вор вместе с Ермаком
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25.04.2022 00:02 Ответить
И что он украл?
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25.04.2022 00:42 Ответить
Липецкую фабрику и при этом в 80 раз разбогател.
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25.04.2022 00:51 Ответить
Арестович украл у Порошенко Липецкую фабрику? Как интересно...
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25.04.2022 11:27 Ответить
Украл этот деятель веру в моральные устои людей при власти 😡
Надеюсь никому не надо напоминать этот артист переобувался?!
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25.04.2022 11:15 Ответить
А "возле Киева" - это где именно ? А когда откроется ? А то зрада неполная , рахитичная какая-то ...
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25.04.2022 00:06 Ответить
Це снаряди 3Ш1 для 122 мм та 3Ш2 для 152 мм. Ствольна артиллерія.
Для людей на відкритій місцевості - гарантована смерть.
Підрив снаряда - у повітрі.
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25.04.2022 01:09 Ответить
это снаряды 3ш1 или 3ш2. 3ш1 используется 122 мм артиллерия- самоходная гаубица 2с1 " гвоздика". 3ш2 соответственно 152 мм-2с3 "акация",2с5 "геоцинт с"или буксируемыйй вариант. как бы ничего нового: все это наследие из ссср. устанавливается на взрывателе положение, в котором снаряд взрывается в воздухе над живой силой (так называемая "трубка"). окопы не спасают.
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25.04.2022 04:09 Ответить
Обычный типовой советский шрапнельный снаряд. Я такой видел еще в 74 году.
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25.04.2022 12:12 Ответить
Ттповой советский шрапнельный снаряд. Видел такой еще в 1974 году. Для 122 мм орудия ЕМНИП Ш1 назывался
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25.04.2022 12:17 Ответить
Держал в руках такую стрелочку еще в советской армии. От 152 мм снаряда 3Ш12.
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25.04.2022 17:13 Ответить
 
 