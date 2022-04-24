Окупанти вбивали мешканців Київщини снарядами з металевими дротиками, - The Guardian. ФОТО
Судові медичні експерти знайшли в багатьох тілах людей, убитих окупантами на Київщині, рештки флешет - металевих дротиків, які використовують у спеціальних артилерійських снарядах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Медики розповіли виданню, що більшість тіл з рештками флешет знайшли в братських могилах у Бучі та Ірпені.
Журналісти показали фото незалежним експертам з озброєння, які і встановили, що вилучене з тіл - флешети.
Під час Першої світової війни літаки скидували снаряди з флешетами в траншеї противника, де ті пробивали навіть металеві шоломи.
Флешета може бути завдовжки від 2,5 до 4 сантиметрів. Вона має гострий наконечник і дрібні крильця біля закінчення. Один снаряд містить до 8 тисяч флешет.
Запускає снаряд танк чи ствольна артилерія. Він вибухає в повітрі після спалення запалу всередині, і флешети розлітаються навсібіч.
Після того, як флешета потрапляє в тіло, вона зазвичай розламується на дві частини, утворюючи дві глибокі, вузькі рани.
За словами судмедекспертів, у більшості жертв уламки знаходили в черепі й грудях.
Експерт зі зброї Ніл Ґібсон припустив, що росіяни застосували боєприпаси 3Ш1 калібру 122 мм.
Ці снаряди не заборонені міжнародними конвенціями, але їхнє застосування в населеному пункті з щільною житловою забудовою є порушенням міжнародного гуманітарного права.
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гудок"велике будівництво"
Ні, шановний експерт. Це - не порушення міжнародного гуманітарного права, а військовий злочин.
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1518325520882089990 4 мин
Когда Арестович, который - дырявый рот власти, сообщает по ТВ, что возле Киева скоро откроется завод по производству беспилотников, его *****, можно уже расстрелять?
Или подождем, когда по заводу и области ракеты шарахнут?
Надеюсь никому не надо напоминать этот артист переобувался?!
Для людей на відкритій місцевості - гарантована смерть.
Підрив снаряда - у повітрі.