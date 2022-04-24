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Новини Фото Війна
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Окупанти вбивали мешканців Київщини снарядами з металевими дротиками, - The Guardian. ФОТО

Судові медичні експерти знайшли в багатьох тілах людей, убитих окупантами на Київщині, рештки флешет - металевих дротиків, які використовують у спеціальних артилерійських снарядах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Медики розповіли виданню, що більшість тіл з рештками флешет знайшли в братських могилах у Бучі та Ірпені.

Журналісти показали фото незалежним експертам з озброєння, які і встановили, що вилучене з тіл - флешети.

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Окупанти вбивали мешканців Київщини снарядами з металевими дротиками, - The Guardian 01

Під час Першої світової війни літаки скидували снаряди з флешетами в траншеї противника, де ті пробивали навіть металеві шоломи.

Флешета може бути завдовжки від 2,5 до 4 сантиметрів. Вона має гострий наконечник і дрібні крильця біля закінчення. Один снаряд містить до 8 тисяч флешет.

Окупанти вбивали мешканців Київщини снарядами з металевими дротиками, - The Guardian 02

Запускає снаряд танк чи ствольна артилерія. Він вибухає в повітрі після спалення запалу всередині, і флешети розлітаються навсібіч.

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Після того, як флешета потрапляє в тіло, вона зазвичай розламується на дві частини, утворюючи дві глибокі, вузькі рани.

За словами судмедекспертів, у більшості жертв уламки знаходили в черепі й грудях.

Експерт зі зброї Ніл Ґібсон припустив, що росіяни застосували боєприпаси 3Ш1 калібру 122 мм.

Ці снаряди не заборонені міжнародними конвенціями, але їхнє застосування в населеному пункті з щільною житловою забудовою є порушенням міжнародного гуманітарного права.

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Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4042) зброя (7475) масове вбивство (74) Буча (542) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+13
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1518325520882089990 4 мин

Когда Арестович, который - дырявый рот власти, сообщает по ТВ, что возле Киева скоро откроется завод по производству беспилотников, его *****, можно уже расстрелять?
Или подождем, когда по заводу и области ракеты шарахнут?
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24.04.2022 23:32
+10
Ці снаряди не заборонені міжнародними конвенціями, але їхнє застосування в населеному пункті з щільною житловою забудовою є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Ні, шановний експерт. Це - не порушення міжнародного гуманітарного права, а військовий злочин.
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24.04.2022 23:21
+10
А чем мы, по-твоему, русню мочим? И этими снарядами в том числе. Просто мы ипашим окопы с орками, а орки - в мирных стреляют. Вот, и вся разница.
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24.04.2022 23:22
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Почему Украина такие боеприпасы не применяет? Как и других которые применяет Пидоросия? Почему нас все держат за терпил?
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24.04.2022 23:14 Відповісти
А чем мы, по-твоему, русню мочим? И этими снарядами в том числе. Просто мы ипашим окопы с орками, а орки - в мирных стреляют. Вот, и вся разница.
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24.04.2022 23:22 Відповісти
Весь пар ушёл в гудок "велике будівництво"
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24.04.2022 23:33 Відповісти
Не надо было арсеналы взрывать.
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25.04.2022 12:08 Відповісти
Тому, що такі снаряди неефективні проти військ, лише проти незахищених мирних
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25.04.2022 12:09 Відповісти
Так это в градах такие поражающие элементы
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24.04.2022 23:16 Відповісти
Ці снаряди не заборонені міжнародними конвенціями, але їхнє застосування в населеному пункті з щільною житловою забудовою є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Ні, шановний експерт. Це - не порушення міжнародного гуманітарного права, а військовий злочин.
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24.04.2022 23:21 Відповісти
А війна взагалі це не злочин?
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25.04.2022 00:32 Відповісти
Асвабадітєлі хєрови!
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24.04.2022 23:26 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1518325520882089990 4 мин

Когда Арестович, который - дырявый рот власти, сообщает по ТВ, что возле Киева скоро откроется завод по производству беспилотников, его *****, можно уже расстрелять?
Или подождем, когда по заводу и области ракеты шарахнут?
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24.04.2022 23:32 Відповісти
Арестович предатель и вор вместе с Ермаком
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25.04.2022 00:02 Відповісти
И что он украл?
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25.04.2022 00:42 Відповісти
Липецкую фабрику и при этом в 80 раз разбогател.
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25.04.2022 00:51 Відповісти
Арестович украл у Порошенко Липецкую фабрику? Как интересно...
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25.04.2022 11:27 Відповісти
Украл этот деятель веру в моральные устои людей при власти 😡
Надеюсь никому не надо напоминать этот артист переобувался?!
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25.04.2022 11:15 Відповісти
А "возле Киева" - это где именно ? А когда откроется ? А то зрада неполная , рахитичная какая-то ...
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25.04.2022 00:06 Відповісти
Це снаряди 3Ш1 для 122 мм та 3Ш2 для 152 мм. Ствольна артиллерія.
Для людей на відкритій місцевості - гарантована смерть.
Підрив снаряда - у повітрі.
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25.04.2022 01:09 Відповісти
это снаряды 3ш1 или 3ш2. 3ш1 используется 122 мм артиллерия- самоходная гаубица 2с1 " гвоздика". 3ш2 соответственно 152 мм-2с3 "акация",2с5 "геоцинт с"или буксируемыйй вариант. как бы ничего нового: все это наследие из ссср. устанавливается на взрывателе положение, в котором снаряд взрывается в воздухе над живой силой (так называемая "трубка"). окопы не спасают.
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25.04.2022 04:09 Відповісти
Обычный типовой советский шрапнельный снаряд. Я такой видел еще в 74 году.
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25.04.2022 12:12 Відповісти
Ттповой советский шрапнельный снаряд. Видел такой еще в 1974 году. Для 122 мм орудия ЕМНИП Ш1 назывался
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25.04.2022 12:17 Відповісти
Держал в руках такую стрелочку еще в советской армии. От 152 мм снаряда 3Ш12.
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25.04.2022 17:13 Відповісти
 
 