Окупанти вбивали мешканців Київщини снарядами з металевими дротиками, - The Guardian. ФОТО

Судові медичні експерти знайшли в багатьох тілах людей, убитих окупантами на Київщині, рештки флешет - металевих дротиків, які використовують у спеціальних артилерійських снарядах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Медики розповіли виданню, що більшість тіл з рештками флешет знайшли в братських могилах у Бучі та Ірпені.

Журналісти показали фото незалежним експертам з озброєння, які і встановили, що вилучене з тіл - флешети.

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Під час Першої світової війни літаки скидували снаряди з флешетами в траншеї противника, де ті пробивали навіть металеві шоломи.

Флешета може бути завдовжки від 2,5 до 4 сантиметрів. Вона має гострий наконечник і дрібні крильця біля закінчення. Один снаряд містить до 8 тисяч флешет.

Запускає снаряд танк чи ствольна артилерія. Він вибухає в повітрі після спалення запалу всередині, і флешети розлітаються навсібіч.

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Після того, як флешета потрапляє в тіло, вона зазвичай розламується на дві частини, утворюючи дві глибокі, вузькі рани.

За словами судмедекспертів, у більшості жертв уламки знаходили в черепі й грудях.

Експерт зі зброї Ніл Ґібсон припустив, що росіяни застосували боєприпаси 3Ш1 калібру 122 мм.

Ці снаряди не заборонені міжнародними конвенціями, але їхнє застосування в населеному пункті з щільною житловою забудовою є порушенням міжнародного гуманітарного права.

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