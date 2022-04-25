До розслідування воєнних злочинів РФ в Україні долучився Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд (МКС) приєднався до спільної слідчої групи з розслідування воєнних злочинів в Україні через вторгнення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на European Union Agency for Criminal Justice Cooperation, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан та генеральні прокурори Литви, Польщі та України підписали угоду про першу в історії участь та приєднання Офісу прокурора МКС до спільної слідчої групи.

"Прокурор МКС Карім Хан і генеральні прокурори трьох залучених країн сьогодні підписали угоду про першу в історії участь Офісу прокурора МКС у спільній групі з розслідування. Цією угодою сторони спільної групи з розслідування та Офіс прокурора МКС дають чіткий сигнал, що будуть докладені всі зусилля для ефективного збору доказів щодо основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні, та притягнення винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Генпрокурори України, Литви та Польщі і прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан розширили спільну слідчу групу (ССГ) щодо основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні, залученням Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як учасника ССГ. Також учасником групи наразі є Євроюст, де представлені 27 країн - членів ЄС та 10 інших держав.

"Переконана, що приєднання ще одного потужного учасника зробить розслідування та судове переслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності більш ефективним та скоординованим. Справедливість для жертв і покарання для винних – виклик для всього світового юридичного фронту, і наша спільна слідча група стала в його авангарді", - прокоментувала генпрокурор України Ірина Венедіктова.

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Зазначається, що у кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії РФ в Україні. Також повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Сторони та учасники ССГ координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами.

Як повідомлялося, Єврокомісія пропонує розширити мандат Євроюсту із розслідування воєнних злочинів в Україні. Це дозволить європейським фахівцям брати активну участь у розслідування воєнних злочинів, скоєних на території України під час повномасштабного російського вторгнення, а також у накопиченні доказової бази.

Передбачається, що агентство матиме право обробляти бази даних, включаючи відео- й аудіозаписи, супутникові знімки, та обмінюватися цими даними з національними та міжнародними органами, а також органами влади України із суворим дотриманням заходів захисту даних.

Від початку березня Євроюст активно підтримував зусилля спільної команди розслідувачів ЄС, яка вивчає злочини, скоєні російською армією на території України.