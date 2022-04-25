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Новости Война
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Из плена российских оккупантов освобожден украинский летчик Роман Василюк, - ГУР

Усилиями Главного управления разведки Министерства обороны освобожден из вражеского плена украинский летчик Роман Василюк.

Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Подполковник Роман Василюк, украинский пилот Су-25, который 14 марта при выполнении боевого задания был сбит вражеским ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До своего освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка", - отмечается в сообщении.

24 апреля Роман вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сразу после освобождения украинский пилот встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Сейчас Роман Василюк получает необходимую медицинскую помощь и встретился со своей семьей. Он уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться: "Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться  до полного освобождения нашей страны от оккупантов".

Также читайте: В Запорожской области освободили из плена глав двух громад - Новоуспеновской и Кирилловской, - Кличко

Из плена российских оккупантов освобожден украинский летчик Роман Василюк, - ГУР 01

Автор: 

плен (2616) разведка (4179) увольнение (2679)


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Топ комментарии
+22
ну слава богу. я весь час думала про нього. не знала, хто він, але добре запам'ятала, що нашого льотчика захопили в полон. добре, що живий і більш-менш здоровий. а то сволота ж катує людей((
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25.04.2022 18:24
+18
Гарна новина...
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25.04.2022 18:21
+11
Слава Богу, що наш льотчик вдома.
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25.04.2022 18:54
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Лікуючий лікар виписав Василюка до дому? як через лінію фронту добирався? чи може його викрала наша розвівдка? чи може обміняли?
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25.04.2022 18:20 Ответить
ты реально такой тупой?
обменяли конечно.
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25.04.2022 19:27 Ответить
тупіше тебе тільки свинособаки з рубцовська.... куда мені до тебе?
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25.04.2022 20:23 Ответить
Гарна новина...
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25.04.2022 18:21 Ответить
Та хто ж тут пілот?
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25.04.2022 18:21 Ответить
Слева начальник Главного Управления Разведки Кирилл Буданов, справа летчик.
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25.04.2022 18:35 Ответить
ну слава богу. я весь час думала про нього. не знала, хто він, але добре запам'ятала, що нашого льотчика захопили в полон. добре, що живий і більш-менш здоровий. а то сволота ж катує людей((
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25.04.2022 18:24 Ответить
Молодці і не піаряця як дивано бункерні ослойоби Подоляк та кусок Арестович, а роблять справно свою справу
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25.04.2022 18:29 Ответить
це Буданофф, на ліхом скакунє правьол разведку боєм і звільнив пілота, чи як????
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25.04.2022 18:37 Ответить
Буданов сам из диверсантов и принимал участие в рейде на Крым, где жмуронули кацапского полковника, гамнороя раиссии из Вымпела. Ну в ваших методичках про это не пишут.
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25.04.2022 19:48 Ответить
Якого касапського літуна віддали взамін?
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25.04.2022 18:42 Ответить
ну а як інакше?
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25.04.2022 18:48 Ответить
ну, так повідомили би... Чого приховувати?
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25.04.2022 18:57 Ответить
Скажи Пригожину - на Цензоре советовали у Басурина уточнить.
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25.04.2022 19:28 Ответить
приємна новина!!!
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25.04.2022 18:42 Ответить
здоров'я та довгих літ! ворогам - на страх і погибель, нам - на радість))
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25.04.2022 18:44 Ответить
обміняли, чи Буданов таки на щось здатен?
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25.04.2022 18:45 Ответить
Слава Богу, що наш льотчик вдома.
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25.04.2022 18:54 Ответить
поправляйся, соколик
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25.04.2022 19:08 Ответить
На кого обміняли?
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25.04.2022 19:58 Ответить
 
 