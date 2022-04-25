Из плена российских оккупантов освобожден украинский летчик Роман Василюк, - ГУР

Усилиями Главного управления разведки Министерства обороны освобожден из вражеского плена украинский летчик Роман Василюк.

Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Подполковник Роман Василюк, украинский пилот Су-25, который 14 марта при выполнении боевого задания был сбит вражеским ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До своего освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка", - отмечается в сообщении.

24 апреля Роман вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сразу после освобождения украинский пилот встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Сейчас Роман Василюк получает необходимую медицинскую помощь и встретился со своей семьей. Он уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться: "Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов".

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