З полону російських окупантів звільнено українського льотчика Романа Василюка, - ГУР

Зусиллями Головного управління розвідки Міністерства оборони звільнено з ворожого полону українського льотчика Романа Василюка.

Про це повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня під час виконаннябойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися, але зазнав поранення і потрапив у полон до окупантів. Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька", - зазначається в повідомленні.

24 квітня Роман повернувся на підконтрольну Україні територію. Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Зараз Роман Василюк отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Він певен, що за місяць зможе повністю відновитись: "Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись до повного звільнення нашої країни від окупантів".

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