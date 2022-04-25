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З полону російських окупантів звільнено українського льотчика Романа Василюка, - ГУР

Зусиллями Головного управління розвідки Міністерства оборони звільнено з ворожого полону українського льотчика Романа Василюка.

Про це повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня під час виконаннябойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися, але зазнав поранення і потрапив у полон до окупантів. Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька", - зазначається в повідомленні.

24 квітня Роман повернувся на підконтрольну Україні територію. Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Зараз Роман Василюк отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Він певен, що за місяць зможе повністю відновитись: "Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись до повного звільнення нашої країни від окупантів".

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З полону російських окупантів звільнено українського льотчика Романа Василюка, - ГУР 01

Автор: 

полон (1568) розвідка (3866) звільнення (2678)


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Топ коментарі
+22
ну слава богу. я весь час думала про нього. не знала, хто він, але добре запам'ятала, що нашого льотчика захопили в полон. добре, що живий і більш-менш здоровий. а то сволота ж катує людей((
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25.04.2022 18:24
+18
Гарна новина...
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25.04.2022 18:21
+11
Слава Богу, що наш льотчик вдома.
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25.04.2022 18:54
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Лікуючий лікар виписав Василюка до дому? як через лінію фронту добирався? чи може його викрала наша розвівдка? чи може обміняли?
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25.04.2022 18:20 Відповісти
ты реально такой тупой?
обменяли конечно.
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25.04.2022 19:27 Відповісти
тупіше тебе тільки свинособаки з рубцовська.... куда мені до тебе?
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25.04.2022 20:23 Відповісти
Гарна новина...
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25.04.2022 18:21 Відповісти
Та хто ж тут пілот?
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25.04.2022 18:21 Відповісти
Слева начальник Главного Управления Разведки Кирилл Буданов, справа летчик.
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25.04.2022 18:35 Відповісти
ну слава богу. я весь час думала про нього. не знала, хто він, але добре запам'ятала, що нашого льотчика захопили в полон. добре, що живий і більш-менш здоровий. а то сволота ж катує людей((
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25.04.2022 18:24 Відповісти
Молодці і не піаряця як дивано бункерні ослойоби Подоляк та кусок Арестович, а роблять справно свою справу
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25.04.2022 18:29 Відповісти
це Буданофф, на ліхом скакунє правьол разведку боєм і звільнив пілота, чи як????
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25.04.2022 18:37 Відповісти
Буданов сам из диверсантов и принимал участие в рейде на Крым, где жмуронули кацапского полковника, гамнороя раиссии из Вымпела. Ну в ваших методичках про это не пишут.
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25.04.2022 19:48 Відповісти
Якого касапського літуна віддали взамін?
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25.04.2022 18:42 Відповісти
ну а як інакше?
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25.04.2022 18:48 Відповісти
ну, так повідомили би... Чого приховувати?
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25.04.2022 18:57 Відповісти
Скажи Пригожину - на Цензоре советовали у Басурина уточнить.
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25.04.2022 19:28 Відповісти
приємна новина!!!
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25.04.2022 18:42 Відповісти
здоров'я та довгих літ! ворогам - на страх і погибель, нам - на радість))
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25.04.2022 18:44 Відповісти
обміняли, чи Буданов таки на щось здатен?
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25.04.2022 18:45 Відповісти
Слава Богу, що наш льотчик вдома.
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25.04.2022 18:54 Відповісти
поправляйся, соколик
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25.04.2022 19:08 Відповісти
На кого обміняли?
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25.04.2022 19:58 Відповісти
 
 