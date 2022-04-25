Моравецкий встретится с Шольцем: Обсудят восстановление Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий совершит во вторник визит в Берлин, где встретится с немецким канцлером Олафом Шольцом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Главной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности, план восстановления Украины после прекращения российской вооруженной агрессии.
"Сегодня мы, прежде всего, сосредотачиваемся на том, как можем помочь воюющей Украине сохранить свой суверенитет, ведь давайте помнить, что они в своих окопах, на своих баррикадах, на своих укреплениях, а такие я видел в Киеве, воюют за нашу свободу, нашу безопасность, за мир в Европе. Именно поэтому я собираюсь завтра посетить Германию и там также буду говорить об изменении многих политик, чтобы вместе можно было быстро отстроить Украину", - объяснил Моравецкий.
Он отметил, что Россия сейчас частично оккупирует черноморское побережье Украины, частично блокирует его. Польша помогает Украине экспортировать продукцию, одновременно становясь посредником.
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може ще рано про відбудову???.
хлопці, Ви, млять, про що???
Ум есть в голове, или совесть? Время идет, украсть возможностей все меньше и меньше?