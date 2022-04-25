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Новости Война
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Моравецкий встретится с Шольцем: Обсудят восстановление Украины

шольц,моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий совершит во вторник визит в Берлин, где встретится с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Главной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности, план восстановления Украины после прекращения российской вооруженной агрессии.

"Сегодня мы, прежде всего, сосредотачиваемся на том, как можем помочь воюющей Украине сохранить свой суверенитет, ведь давайте помнить, что они в своих окопах, на своих баррикадах, на своих укреплениях, а такие я видел в Киеве, воюют за нашу свободу, нашу безопасность, за мир в Европе. Именно поэтому я собираюсь завтра посетить Германию и там также буду говорить об изменении многих политик, чтобы вместе можно было быстро отстроить Украину", - объяснил Моравецкий.

Он отметил, что Россия сейчас частично оккупирует черноморское побережье Украины, частично блокирует его. Польша помогает Украине экспортировать продукцию, одновременно становясь посредником.

Также читайте: Путин осуществляет в Украине спецоперацию геноцида, - Моравецкий

Германия (6987) Польша (8435) Моравецкий Матеуш (287) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+8
Дістали вже ці розмови про відбудову, якими нам влади забиває мізки щодня на своєму єдиному каналі. Треба спочатку звільнити країну від окупанта. а потім думати про відбудову. кожен день нові населені пункти втрачаємо, а зебіли не дочекаються розпилу грошей на відбудову.
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25.04.2022 18:43
+5
зброю шольц вже дав, так само і відбудує
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25.04.2022 18:42
+2
Голубем мира шольц покурлыкать всегда горазд. А вот когда надо яйца иметь - у него только голубиные.
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25.04.2022 18:44
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Шольц, Щтирлец, помоему один хер два руских *******
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25.04.2022 18:42 Ответить
зброю шольц вже дав, так само і відбудує
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25.04.2022 18:42 Ответить
Дістали вже ці розмови про відбудову, якими нам влади забиває мізки щодня на своєму єдиному каналі. Треба спочатку звільнити країну від окупанта. а потім думати про відбудову. кожен день нові населені пункти втрачаємо, а зебіли не дочекаються розпилу грошей на відбудову.
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25.04.2022 18:43 Ответить
Голубем мира шольц покурлыкать всегда горазд. А вот когда надо яйца иметь - у него только голубиные.
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25.04.2022 18:44 Ответить
а може з початку про зброю з ним говорити?
може ще рано про відбудову???.
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25.04.2022 18:45 Ответить
***** сидить на хімічній та ядерній ракетах і бавиться пусковою кнопкою
хлопці, Ви, млять, про що???
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25.04.2022 18:47 Ответить
кацапи обстріляли Тираспіль знову скажуть що це бендерівці
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25.04.2022 18:48 Ответить
краще перднути в мікрофон рт чім балакати з шольцем
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25.04.2022 18:49 Ответить
Це німецька версія французького Оланда: сіре, безлике, безініціативне ніщо. Докотились тевтони до Шольців.
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25.04.2022 19:17 Ответить
Сначала они дороги строят, вместо того, чтобы готовиться к войне, теперь, когда идет горячая фаза вовсю, они уже отстраивать собрались что то там.
Ум есть в голове, или совесть? Время идет, украсть возможностей все меньше и меньше?
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25.04.2022 19:18 Ответить
 
 