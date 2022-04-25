Моравецький зустрінеться із Шольцом: Обговорюватимуть відбудову України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький здійснить у вівторок візит до Берліна, де зустрінеться з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що головною темою переговорів буде ситуація в Україні, зокрема, план відбудови України після припинення російської збройної агресії.

"Сьогодні ми, насамперед, зосереджуємося на тому, як можемо допомогти воюючій Україні зберегти свій суверенітет, адже давайте пам’ятати, що вони на своїх шанцях, на своїх барикадах, на своїх укріпленнях, а такі я бачив у Києві, воюють за нашу свободу, нашу безпеку, за мир у Європі. Саме тому я збираюся завтра відвідати Німеччину і там також говоритиму про зміну багатьох політик, аби разом можна було швидко відбудувати Україну", - пояснив Моравецький.

Він зазначив, що Росія зараз частково окуповує чорноморського узбережжя України, частково блокує його. Відтак Польща допомагає Україні експортувати продукцію, одночасно стаючи посередником.

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