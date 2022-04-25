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Новини Війна
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Моравецький зустрінеться із Шольцом: Обговорюватимуть відбудову України

шольц,моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький здійснить у вівторок візит до Берліна, де зустрінеться з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що головною темою переговорів буде ситуація в Україні, зокрема, план відбудови України після припинення російської збройної агресії.

"Сьогодні ми, насамперед, зосереджуємося на тому, як можемо допомогти воюючій Україні зберегти свій суверенітет, адже давайте пам’ятати, що вони на своїх шанцях, на своїх барикадах, на своїх укріпленнях, а такі я бачив у Києві, воюють за нашу свободу, нашу безпеку, за мир у Європі. Саме тому я збираюся завтра відвідати Німеччину і там також говоритиму про зміну багатьох політик, аби разом можна було швидко відбудувати Україну", - пояснив Моравецький.

Він зазначив, що Росія зараз частково окуповує чорноморського узбережжя України, частково блокує його. Відтак Польща допомагає Україні експортувати продукцію, одночасно стаючи посередником.

Читайте: Путін здійснює в Україні спецоперацію геноциду, - Моравецький

Автор: 

Німеччина (7386) Польща (8534) Моравецький Матеуш (371) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+8
Дістали вже ці розмови про відбудову, якими нам влади забиває мізки щодня на своєму єдиному каналі. Треба спочатку звільнити країну від окупанта. а потім думати про відбудову. кожен день нові населені пункти втрачаємо, а зебіли не дочекаються розпилу грошей на відбудову.
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25.04.2022 18:43
+5
зброю шольц вже дав, так само і відбудує
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25.04.2022 18:42
+2
Голубем мира шольц покурлыкать всегда горазд. А вот когда надо яйца иметь - у него только голубиные.
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25.04.2022 18:44
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Шольц, Щтирлец, помоему один хер два руских *******
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25.04.2022 18:42 Відповісти
зброю шольц вже дав, так само і відбудує
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25.04.2022 18:42 Відповісти
Дістали вже ці розмови про відбудову, якими нам влади забиває мізки щодня на своєму єдиному каналі. Треба спочатку звільнити країну від окупанта. а потім думати про відбудову. кожен день нові населені пункти втрачаємо, а зебіли не дочекаються розпилу грошей на відбудову.
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25.04.2022 18:43 Відповісти
Голубем мира шольц покурлыкать всегда горазд. А вот когда надо яйца иметь - у него только голубиные.
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25.04.2022 18:44 Відповісти
а може з початку про зброю з ним говорити?
може ще рано про відбудову???.
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25.04.2022 18:45 Відповісти
***** сидить на хімічній та ядерній ракетах і бавиться пусковою кнопкою
хлопці, Ви, млять, про що???
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25.04.2022 18:47 Відповісти
кацапи обстріляли Тираспіль знову скажуть що це бендерівці
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25.04.2022 18:48 Відповісти
краще перднути в мікрофон рт чім балакати з шольцем
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25.04.2022 18:49 Відповісти
Це німецька версія французького Оланда: сіре, безлике, безініціативне ніщо. Докотились тевтони до Шольців.
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25.04.2022 19:17 Відповісти
Сначала они дороги строят, вместо того, чтобы готовиться к войне, теперь, когда идет горячая фаза вовсю, они уже отстраивать собрались что то там.
Ум есть в голове, или совесть? Время идет, украсть возможностей все меньше и меньше?
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25.04.2022 19:18 Відповісти
 
 