Путін здійснює в Україні спецоперацію геноциду, - Моравецький

Російська збройна агресія проти України призвела до зміни нинішніх геополітичних реалій. Зараз неможливо собі уявити повернення до відносин з Росією, які були до агресії. Путін здійснює в Україні "спеціальну операцію геноциду".

Про це під час 14-го Європейського Економічного Конгресу в місті Катовіце сказав у понеділок прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Польський прем’єр наголосив на потребі збереження суверенітету України, щоб усі російські солдати залишили територію України.

На його переконання, зараз настав "особливий час", коли потрібно вийти за межі існуючих схем і подумати про рішення, які донедавна навіть не спадали на думку.

"Ми (Польща, – ред.) пропонуємо такі рішення, пропонуємо план відбудови України, план надії для України, але також і для всього ЄС. Це план, який спиратиметься на нові геополітичні підстави", - підкреслив глава польського уряду.

Він зауважив, що поляків донедавно звинувачували у русофобських поглядах. Однак, сьогодні добре видно, що все більше країн Заходу бачать велику загрозу з боку РФ.

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"Я сьогодні побоююся не стільки зірваних торговельних ланцюгів з Росією, скільки того, що швидко знайдуться ті, хто хотітиме відновити такі ланцюги економічних контактів з РФ", - зазначив Моравецький.

Відтак він наголосив на потребі рішуче протидіяти російській агресії, і робити це "тут і зараз".

"Це те, що ми робимо завдяки санкціям. Ми також маємо не допустити до повернення того, що було раніше (у відносинах з РФ. – Ред.)", - зазначив голова Ради міністрів РП.

Він додав, що свідомість західних лідерів змінюється, а відтак вже не буде повернення до нормальних відносин з Росією, як це було раніше.

"Це дуже важливо, оскільки ми будуємо новий геополітичний лад, на наших очах створюється новий геополітичний порядок", - констатував Моравецький.

Глава уряду РП зауважив, що путін вдарив не лише по Україні, він також завдав ударів по енергетичній безпеці Європи, продовольчій безпеці у світі і створив інфляцію, яку польський прем’єр назвав "путінофляцією".

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"Готуючи свої так звані спеціальні операції, Путін і Кремль вже кілька-кільканадцять місяців тому розпочали відповідні дії, щоб ціни на газ, на енергоносії були високими, щоб дестабілізувати економічне зростання в Європі після пандемії коронавірусу. Після цього відбулася чергова спеціальна операція: так звана міграційна криза (на білорусько-польському кордоні, - ред.), а потім ще одна, яка вже має характер воєнного злочину – спеціальна операція геноциду (в Україні. - Ред.)", - наголосив прем’єр-міністр РП.