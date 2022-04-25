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Новости Война
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Путин осуществляет в Украине спецоперацию геноцида, - Моравецкий

буча

Российская вооруженная агрессия против Украины привела к изменению нынешних геополитических реалий. Сейчас невозможно представить возвращение к отношениям с Россией, которые были до агрессии. Путин совершает в Украине "специальную операцию геноцида".

Об этом во время 14-го Европейского Экономического Конгресса в Катовице сказал в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Польский премьер отметил необходимость сохранения суверенитета Украины, чтобы все российские солдаты покинули территорию Украины.

По его убеждению, сейчас настало "особое время", когда нужно выйти за пределы существующих схем и подумать о решениях, которые до недавнего времени даже не приходили в голову.

"Мы (Польша – ред.) предлагаем такие решения, предлагаем план восстановления Украины, план надежды для Украины, но также и для всего ЕС. Это план, опирающийся на новые геополитические основания", - подчеркнул глава польского правительства.

Он отметил, что поляки до недавнего времени обвинялись в русофобских взглядах. Однако сегодня хорошо видно, что все больше стран Запада видят большую угрозу со стороны РФ.

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"Я сегодня опасаюсь не столько сорванных торговых цепей с Россией, сколько того, что скоро найдутся те, кто будет хотеть восстановить такие цепи экономических контактов с РФ", - отметил Моравецкий.

Следовательно, он отметил необходимость решительно противодействовать российской агрессии, и делать это "здесь и сейчас".

"Это то, что мы делаем благодаря санкциям. Мы также должны не допустить возвращения того, что было раньше (в отношениях с РФ. – Ред.)", - отметил председатель Совета министров РП.

Он добавил, что сознание западных лидеров меняется, а значит, уже не будет возвращения к нормальным отношениям с Россией, как это было раньше.

"Это очень важно, поскольку мы строим новый геополитический порядок, на наших глазах создается новый геополитический порядок", - констатировал Моравецкий.

Глава правительства РП отметил, что Путин ударил не только по Украине, он также нанес удары по энергетической безопасности Европы, продовольственной безопасности в мире и создал инфляцию, которую польский премьер назвал "путинофляцией".

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"Готовя свои так называемые специальные операции, Путин и Кремль уже несколько месяцев назад начали соответствующие действия, чтобы цены на газ, на энергоносители были высокими, чтобы дестабилизировать экономический рост в Европе после пандемии коронавируса. После этого состоялась очередная специальная операция: так называемый миграционный кризис (на белорусско-польской границе) - ред., а затем еще одна, уже имеющая характер военного преступления - специальная операция геноцида (в Украине. - Ред.)", - подчеркнул премьер-министр РП.

геноцид (416) путин владимир (31325) россия (95683) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+10
З Брянського чату...)
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25.04.2022 17:20
+9
Страна-помойка 404 должна быть уничтожена полностью и со всем населением. Не сделаете- рано или поздно весь мир сгорит в термоядерном огне. Куйлу уже терять нечего.
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25.04.2022 17:20
+7
все вірно він говорить - час настав знищити кацапо-орду..... вони самі вибрали свое ....це не народ - це не нація - це виродки людського роду...
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25.04.2022 17:25
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жжот напалмом
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25.04.2022 17:17 Ответить
яку польський прем'єр назвав "путінофляцією". Джерело:

Розумний дядько, однако.
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25.04.2022 18:56 Ответить
Та пєтух он. ) иво прагнення нездійсненні.
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25.04.2022 17:17 Ответить
***** намагається знищити Україну.
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25.04.2022 17:20 Ответить
Страна-помойка 404 должна быть уничтожена полностью и со всем населением. Не сделаете- рано или поздно весь мир сгорит в термоядерном огне. Куйлу уже терять нечего.
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25.04.2022 17:20 Ответить
где обещанный переворт? неужели генаралам покайфу дохнуть самим и гнать на убой тысячи молодых баранов.
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25.04.2022 17:34 Ответить
Переворот обещан не мной. Я лично в него не верю.
Сдохнет Куйло-1, покажут двойников №№ 2, 3, 4, ...
Вспомните, что дохлый Жирик с 25.03 под аппаратом лежал.
А сколько Куйло-1 так держать будут?

Так что только полное уничтожение всей Параши поможет.
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25.04.2022 17:45 Ответить
З Брянського чату...)
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25.04.2022 17:20 Ответить
На кацапи і ''даром''не потрібні!! хАроший руцкій=мертвий руцкій!))І без варіантів!
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25.04.2022 18:00 Ответить
Це донедавна була територія України, відгризена більшовиками у 1924
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25.04.2022 18:23 Ответить
А найвеличніший продовжує спроби зазирнути йому вглаз.
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25.04.2022 17:22 Ответить
молодець, все правильно каже потрібні нові рішення відповідно нових ситуацій

всі чомусь згадують русофобство, бо так пропагандони скаржаться,
варто таким нагадати хто почав війну і далі чинить звірства
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25.04.2022 17:24 Ответить
все вірно він говорить - час настав знищити кацапо-орду..... вони самі вибрали свое ....це не народ - це не нація - це виродки людського роду...
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25.04.2022 17:25 Ответить
 
 