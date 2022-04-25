Путин осуществляет в Украине спецоперацию геноцида, - Моравецкий

Российская вооруженная агрессия против Украины привела к изменению нынешних геополитических реалий. Сейчас невозможно представить возвращение к отношениям с Россией, которые были до агрессии. Путин совершает в Украине "специальную операцию геноцида".

Об этом во время 14-го Европейского Экономического Конгресса в Катовице сказал в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Польский премьер отметил необходимость сохранения суверенитета Украины, чтобы все российские солдаты покинули территорию Украины.

По его убеждению, сейчас настало "особое время", когда нужно выйти за пределы существующих схем и подумать о решениях, которые до недавнего времени даже не приходили в голову.

"Мы (Польша – ред.) предлагаем такие решения, предлагаем план восстановления Украины, план надежды для Украины, но также и для всего ЕС. Это план, опирающийся на новые геополитические основания", - подчеркнул глава польского правительства.

Он отметил, что поляки до недавнего времени обвинялись в русофобских взглядах. Однако сегодня хорошо видно, что все больше стран Запада видят большую угрозу со стороны РФ.

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"Я сегодня опасаюсь не столько сорванных торговых цепей с Россией, сколько того, что скоро найдутся те, кто будет хотеть восстановить такие цепи экономических контактов с РФ", - отметил Моравецкий.

Следовательно, он отметил необходимость решительно противодействовать российской агрессии, и делать это "здесь и сейчас".

"Это то, что мы делаем благодаря санкциям. Мы также должны не допустить возвращения того, что было раньше (в отношениях с РФ. – Ред.)", - отметил председатель Совета министров РП.

Он добавил, что сознание западных лидеров меняется, а значит, уже не будет возвращения к нормальным отношениям с Россией, как это было раньше.

"Это очень важно, поскольку мы строим новый геополитический порядок, на наших глазах создается новый геополитический порядок", - констатировал Моравецкий.

Глава правительства РП отметил, что Путин ударил не только по Украине, он также нанес удары по энергетической безопасности Европы, продовольственной безопасности в мире и создал инфляцию, которую польский премьер назвал "путинофляцией".

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"Готовя свои так называемые специальные операции, Путин и Кремль уже несколько месяцев назад начали соответствующие действия, чтобы цены на газ, на энергоносители были высокими, чтобы дестабилизировать экономический рост в Европе после пандемии коронавируса. После этого состоялась очередная специальная операция: так называемый миграционный кризис (на белорусско-польской границе) - ред., а затем еще одна, уже имеющая характер военного преступления - специальная операция геноцида (в Украине. - Ред.)", - подчеркнул премьер-министр РП.