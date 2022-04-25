Эрдоган завтра проведет телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом страны-агрессора Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Президент Эрдоган заявил, что завтра проведет телефонный разговор с президентом России Путиным", – сообщает издание.

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