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Новости Война
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Эрдоган завтра проведет телефонный разговор с Путиным

путин,эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом страны-агрессора Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Президент Эрдоган заявил, что завтра проведет телефонный разговор с президентом России Путиным", – сообщает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо организовать эвакуацию гражданских из Мариуполя, - Эрдоган

путин владимир (31325) Эрдоган Реджеп Тайип (895)


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Топ комментарии
+7
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25.04.2022 19:29
+5
Пусть даст йому пызды!!!
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25.04.2022 19:29
+5
Чьот Ердоган допомагає раісі обходити санкції.
Не можна довіряти диктаторам..
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25.04.2022 19:30
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25.04.2022 19:29 Ответить
Не погано, але два роки забагато.
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25.04.2022 19:47 Ответить
Пусть даст йому пызды!!!
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25.04.2022 19:29 Ответить
Чьот Ердоган допомагає раісі обходити санкції.
Не можна довіряти диктаторам..
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25.04.2022 19:30 Ответить
Ой що завтра буде .. тікайте, ховайтеся ..
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25.04.2022 19:41 Ответить
не помаю, о чем говорить с патологическим лжецом и сумасшедшим? прямой в челюсть и ногой на горло. может дойдет. но не факт.
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25.04.2022 19:42 Ответить
Какие уже там переговоры, намечается новая сакральная дата 30 апреля. С Евой Браун, алиной кабаевой, недофюрер уже расписался, войну прос*ал и теперь как истинный ариец, сцыкливое пуйло приняв дозу новичка впярод на концерт кабздоха, ну и кабаевиху можешь с собой забрать.
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25.04.2022 19:42 Ответить
Президент ердоган вже втратив українського туриста, заохочуючи кацапського. Ну удачі президенту ердогану, хай добряче слідкує за рушниками і склянками в готелях))
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25.04.2022 19:44 Ответить
А потом даст интервью, где скажет:

- Не, ну он просто с ума сошёл. Он мне рассказывал про каких-то нацистов, которые устроили геноцид народу Донбасса. А теперь он (Путин) должен всех освободить...
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25.04.2022 19:46 Ответить
Лавры макрона не дают покоя ?
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25.04.2022 19:47 Ответить
Уверен, Ердогану зараз соромно за цей знімок з кремлівським нерукоподаваемим вором та серійнии вбивцею.
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25.04.2022 19:51 Ответить
Будет выменивать Сирию на какую-то помощь
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25.04.2022 20:02 Ответить
Цензор, а може досить писати прізвище ***** з великої літери!
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25.04.2022 20:11 Ответить
Надіюсь, пошле :уйла на йух.
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25.04.2022 20:12 Ответить
Хочу Крым под совместным трёхсторонним управлением - Украины, Турции и крымских татар. Татары - слабы, но настрадались. Наши - инициативны, но распи#дяи. Турки не допустят рюзге-управления, учитывая их членство в нате. Была бы козацко-янычарская автономия.
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25.04.2022 22:47 Ответить
 
 