Эрдоган завтра проведет телефонный разговор с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом страны-агрессора Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"Президент Эрдоган заявил, что завтра проведет телефонный разговор с президентом России Путиным", – сообщает издание.
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+7 ahuhu
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+5 maximus #452494
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+5 Ksenia VB
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Не можна довіряти диктаторам..
Евой Браун,алиной кабаевой, недофюрер уже расписался, войну прос*ал и теперь как истинный ариец,сцыкливое пуйло приняв дозу новичка впярод на концерт кабздоха, ну и кабаевиху можешь с собой забрать.
- Не, ну он просто с ума сошёл. Он мне рассказывал про каких-то нацистов, которые устроили геноцид народу Донбасса. А теперь он (Путин) должен всех освободить...