Необходимо организовать эвакуацию гражданских из Мариуполя, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что нужно организовать эвакуацию мирного населения из блокадного Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Во время телефонного разговора с президентом Зеленским Эрдоган сказал, что "нужно организовать эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация с каждым днем ​​становится все более печальной".

Ранее Турция предложила эвакуировать находящихся в Мариуполе людей на лодках. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам в начале апреля, что страна может "оказать поддержку судам для эвакуации из Мариуполя".

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