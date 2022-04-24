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Новости Война
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Необходимо организовать эвакуацию гражданских из Мариуполя, - Эрдоган

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что нужно организовать эвакуацию мирного населения из блокадного Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Во время телефонного разговора с президентом Зеленским Эрдоган сказал, что "нужно организовать эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация с каждым днем ​​становится все более печальной".

Ранее Турция предложила эвакуировать находящихся в Мариуполе людей на лодках. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам в начале апреля, что страна может "оказать поддержку судам для эвакуации из Мариуполя".

Читайте также: Зеленский обсудил с Эрдоганом эвакуацию из Мариуполя и гарантии безопасности Украины

Автор: 

Мариуполь (5717) эвакуация (2080) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+17
Знову воно вилізло.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Зеленському, що потрібно організувати евакуацію мирного населення з блокадного Маріуполя.

Іди заявляй це своєму дружку х**лу, підх*вник.
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24.04.2022 21:33
+12
Ну давай попробу. Кацапских фашистов ты же спасал с тонущей масквы. Мог бы хоть на граждан Мариуполя обменять
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24.04.2022 21:33
+7
Я не понял, Зеленский просит Турцию в содействии эвакуации из Мариуполя, Эрдоган заявил Зеленскому, что нужно провести эвакуацию из Мариуполя, он там ***** адекватен вообще
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24.04.2022 21:49
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Ну давай попробу. Кацапских фашистов ты же спасал с тонущей масквы. Мог бы хоть на граждан Мариуполя обменять
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24.04.2022 21:33 Ответить
Знову воно вилізло.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Зеленському, що потрібно організувати евакуацію мирного населення з блокадного Маріуполя.

Іди заявляй це своєму дружку х**лу, підх*вник.
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24.04.2022 21:33 Ответить
Він сам по собі хлопчик, задача - видоїти всіх собі чи країні на користь. За рік сподіваюсь побачити, шо з цього вийшло. Але наразі і від нас залежить, як в них поверне.
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24.04.2022 22:06 Ответить
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24.04.2022 21:36 Ответить
та невже...
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24.04.2022 21:37 Ответить
Геніально!
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24.04.2022 21:37 Ответить
так договорись со своим дружком, что заберешь их кораблем
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24.04.2022 21:40 Ответить
Конченне!!!
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24.04.2022 21:47 Ответить
Я не понял, Зеленский просит Турцию в содействии эвакуации из Мариуполя, Эрдоган заявил Зеленскому, что нужно провести эвакуацию из Мариуполя, он там ***** адекватен вообще
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24.04.2022 21:49 Ответить
Та вже давно...
Але сміливих на жаль нема
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24.04.2022 21:50 Ответить
Повій, вітре

Повій, вітре, на Вкраїну,

навій їй достатку.

Поверни в нашу державу

рід, честь і славу.

Повій, вітре, розвій горе,

принеси нам літо,

Щоб заграли по Вкраїні

веселі трембіти.

Повій, вітре, в тобі сила,

колихни ті пута,

Що опутали Вкраїну

і зав'яла рута.

Повій, вітре, з того боку,

де тебе чекали.

Незалежність України

разом відстояли.

Віє вітер від Тараса,

століття минули.

Україна, рідна Мати,

Сина не забула.

Л. Тарарака(рік невідомий)
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24.04.2022 21:54 Ответить
та ты шо !!!!! ****** !!!! теперь все побегут туда
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24.04.2022 21:54 Ответить
Гарант наказує гаранту
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24.04.2022 21:57 Ответить
Зеленский, организуй наконец евакуацию! Тебя уже сам Ердоган просит!
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24.04.2022 21:59 Ответить
Необходимо тебя дедиктаторизировать для начала такого хитро вы-го нейтрального дружка типа таракана из белки
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24.04.2022 22:02 Ответить
Пиар! А то че то про него подзабыли. Еще тот козел пропутинская шлюха. ему ж счас прям медом намазано. на курорт русня к нему попрется. уже на лето открыты продажи. куча дополнительных рейсов. Кстати о НАТО... И турция и Греция - страны НАТО. 22 года живу в Греции. и .только и слышно в новостях каждый день- провокации со стороны турции. по 20 раз в день могут нарушать воздушное пространство Греции. Закупали. вопреки запретам НАТО у росии S-300. чуть их там пожурили. пальчиком ай-я-яй . Провокации и эммигрантами постоянно. И это между двумя странами НАТО.
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24.04.2022 22:03 Ответить
Раніше б трохи зібралися б ці всі підари на мацквє: ердоган, орбан, шольц, макарон…
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24.04.2022 22:03 Ответить
эрдоган, кончай *******, открой Босфор для кораблей\тральщиков НАТО, а то сам будешь летом кормить бедуинов, а возле Синопа ловить на берегу кацапские МЯМы.
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24.04.2022 22:04 Ответить
ну так возьми и сделай...или засцал...?!
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24.04.2022 22:28 Ответить
Шо, да?!
Ой, надож шото делать...
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24.04.2022 22:33 Ответить
А кто ворованную херсонскую пшеницу из Севастополя гребёт ?
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24.04.2022 23:09 Ответить
а может хватит крымских татар, которых поддерживала турция и которые творили в крыму не совсем приятные вещи, в том числе с землей... как они не довели себя до отдельного государства - вопрос... но... 100% турция поддерживает татар с целью последующего создания отдельного крымско-татарского государства, независимого от Украины... Это можно допускать? НЕТ! гнать надо турков пока не поздно...
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25.04.2022 05:08 Ответить
Откуда гнать придурок, где турки в украине живуть?
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25.04.2022 06:14 Ответить
Эрдогана иногда проходить короткое замыкание, он этим должен обратится путлеру, а не зеле..
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25.04.2022 06:13 Ответить
Потрібно зупинити відкриту торгівлю з кримнашем, припинити притуляти кацапських туристів, та поновити постачання зброї ЗСУ
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25.04.2022 11:59 Ответить
 
 