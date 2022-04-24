Необходимо организовать эвакуацию гражданских из Мариуполя, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что нужно организовать эвакуацию мирного населения из блокадного Мариуполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Во время телефонного разговора с президентом Зеленским Эрдоган сказал, что "нужно организовать эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация с каждым днем становится все более печальной".
Ранее Турция предложила эвакуировать находящихся в Мариуполе людей на лодках. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам в начале апреля, что страна может "оказать поддержку судам для эвакуации из Мариуполя".
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Зеленському, що потрібно організувати евакуацію мирного населення з блокадного Маріуполя.
Іди заявляй це своєму дружку х**лу, підх*вник.
Але сміливих на жаль нема
Повій, вітре, на Вкраїну,
навій їй достатку.
Поверни в нашу державу
рід, честь і славу.
Повій, вітре, розвій горе,
принеси нам літо,
Щоб заграли по Вкраїні
веселі трембіти.
Повій, вітре, в тобі сила,
колихни ті пута,
Що опутали Вкраїну
і зав'яла рута.
Повій, вітре, з того боку,
де тебе чекали.
Незалежність України
разом відстояли.
Віє вітер від Тараса,
століття минули.
Україна, рідна Мати,
Сина не забула.
Л. Тарарака(рік невідомий)
Ой, надож шото делать...