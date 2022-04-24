Зеленский обсудил с Эрдоганом эвакуацию из Мариуполя и гарантии безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого главы государств обсудили вопросы эвакуации из Мариуполя.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел важный телефонный разговор с президентом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным я отметил необходимость немедленной эвакуации мирного населения из Мариуполя, в том числе "Азовстали", и немедленного обмена заблокированных военных", - отметил Зеленский.

По его словам, во время телефонного разговора они с Эрдоганом также говорили о ходе переговорного процесса, согласовании с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.

"Поставлены вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью из-за блокирования судоходства в Черном море", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город. И он будет таким всегда, – Ермак