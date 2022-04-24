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Новости Война
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Зеленский обсудил с Эрдоганом эвакуацию из Мариуполя и гарантии безопасности Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого главы государств обсудили вопросы эвакуации из Мариуполя.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел важный телефонный разговор с президентом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным я отметил необходимость немедленной эвакуации мирного населения из Мариуполя, в том числе "Азовстали", и немедленного обмена заблокированных военных", - отметил Зеленский.

По его словам, во время телефонного разговора они с Эрдоганом также говорили о ходе переговорного процесса, согласовании с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.

"Поставлены вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью из-за блокирования судоходства в Черном море", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город. И он будет таким всегда, – Ермак

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Топ комментарии
+19
Ніхто їх не врятує крім ЗСУ
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24.04.2022 15:12
+15
ЗСУ !!!!- едина гарантія...- наші ЗСУ які ми всі будем "спонсорувати"....- і тільки так !!!
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24.04.2022 15:10
+15
зато дороги, построенные и разминированные вавой и Ко позволили оркам за 2 часа неспешно доехать из Крыма до Херсона и Мариуполя....не, неправ?
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24.04.2022 15:17
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ЗСУ !!!!- едина гарантія...- наші ЗСУ які ми всі будем "спонсорувати"....- і тільки так !!!
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24.04.2022 15:10 Ответить
Ніхто їх не врятує крім ЗСУ
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24.04.2022 15:12 Ответить
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24.04.2022 15:13 Ответить
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24.04.2022 15:14 Ответить
зато дороги, построенные и разминированные вавой и Ко позволили оркам за 2 часа неспешно доехать из Крыма до Херсона и Мариуполя....не, неправ?
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24.04.2022 15:17 Ответить
Гарантии безопасности для Украины это ВСУ ,мощная ,модерновая армия ,вооружённая до зубов и НАРОД УКРАИНЫ у которого тоже должно быть дома оружие от пистолетов до гранатомётов ,всё остальное это ЕРЕСЬ !
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24.04.2022 15:17 Ответить
+ НАТО
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24.04.2022 15:34 Ответить
Коли буде обговорено питання ув'язнення зрадників Херсону - губернатора, голови сбу області та інших? Чи питання не на часі? Нехай країна бачить, що трагедія в Маріуполі - це саме те, до чого привела їх бездіяльність та зрада.
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24.04.2022 15:19 Ответить
Там же и министерство Верещук замешано.Своих людей нельзя трогать и Баканов вродь же свой
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24.04.2022 15:55 Ответить
бачите в чому велика проблема?
ВСУ ,мощная ,модерновая армия ,вооружённая до зубов и НАРОД УКРАИНЫ у которого тоже должно быть дома оружие от пистолетов до гранатомётов , просто не дадуть таким уродам як слуги робити те що ім заманеться..
от вам і біном ньютона
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24.04.2022 15:25 Ответить
опять вава перекладывает на кого-то ответственность за страну, которую возглавляет. развитие зсу и вооружение до зубов - вот нши гаранты
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24.04.2022 15:27 Ответить
АЗ окопів пишеш !?
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24.04.2022 15:45 Ответить
когда ты дымытрык подякуешь своему Боневтику...?
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24.04.2022 16:59 Ответить

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24.04.2022 15:38 Ответить
А можно по переговорному процессу поподробнее?
За что такое Украине в лице Зенелоха?
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24.04.2022 15:39 Ответить
А "павлікі " були всі запроданці.Батька навіть здавали.
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24.04.2022 15:47 Ответить
нечего написать по теме-можешь пойти накуй
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24.04.2022 16:00 Ответить
гарантії? ВСУ і люди, які живуть і хочуть жити в Незалежній Україні під блакиттю мирного неба !!!

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24.04.2022 15:40 Ответить
https://www.facebook.com/100047035571388/videos/366066082241710/ Як Ердоган допомагає кацапам
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24.04.2022 15:46 Ответить
А как же Абрамович?Ведь он обещал порешать вопрос Мариуполя,Зеля просил за него санкции не вводить.Может Абрамовича взять в ОП,он же свой офигенный чувак
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24.04.2022 15:52 Ответить
Як мене це зЕлене гівно бісить. 😡😡😡
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24.04.2022 16:07 Ответить
Какие гарантии , если Турция барыжит украденным в Украине зерном
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24.04.2022 16:12 Ответить
Зеля собирає по всьому світу покидьків та вимагає від них гарантії безпеки.
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24.04.2022 17:05 Ответить
 
 