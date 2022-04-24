Потрібно організувати евакуацію цивільних з Маріуполя, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Зеленському, що потрібно організувати евакуацію мирного населення з блокадного Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Під час телефонної розмови з президентом Зеленським Ердоган сказав, що "потрібно організувати евакуацію поранених і мирних жителів з Маріуполя, де ситуація з кожним днем стає все сумнішою".
Раніше Туреччина запропонувала евакуювати людей, які перебувають у Маріуполі, на човнах. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив журналістам на початку квітня, що країна може "надати підтримку суднам для евакуації з Маріуполя".
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Зеленському, що потрібно організувати евакуацію мирного населення з блокадного Маріуполя.
Іди заявляй це своєму дружку х**лу, підх*вник.
Але сміливих на жаль нема
Повій, вітре, на Вкраїну,
навій їй достатку.
Поверни в нашу державу
рід, честь і славу.
Повій, вітре, розвій горе,
принеси нам літо,
Щоб заграли по Вкраїні
веселі трембіти.
Повій, вітре, в тобі сила,
колихни ті пута,
Що опутали Вкраїну
і зав'яла рута.
Повій, вітре, з того боку,
де тебе чекали.
Незалежність України
разом відстояли.
Віє вітер від Тараса,
століття минули.
Україна, рідна Мати,
Сина не забула.
Л. Тарарака(рік невідомий)
Ой, надож шото делать...