Потрібно організувати евакуацію цивільних з Маріуполя, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Зеленському, що потрібно організувати евакуацію мирного населення з блокадного Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Під час телефонної розмови з президентом Зеленським Ердоган сказав, що "потрібно організувати евакуацію поранених і мирних жителів з Маріуполя, де ситуація з кожним днем ​​стає все сумнішою".

Раніше Туреччина запропонувала евакуювати людей, які перебувають у Маріуполі, на човнах. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив журналістам на початку квітня, що країна може "надати підтримку суднам для евакуації з Маріуполя".

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