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Потрібно організувати евакуацію цивільних з Маріуполя, - Ердоган

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Зеленському, що потрібно організувати евакуацію мирного населення з блокадного Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Під час телефонної розмови з президентом Зеленським Ердоган сказав, що "потрібно організувати евакуацію поранених і мирних жителів з Маріуполя, де ситуація з кожним днем ​​стає все сумнішою".

Раніше Туреччина запропонувала евакуювати людей, які перебувають у Маріуполі, на човнах. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив журналістам на початку квітня, що країна може "надати підтримку суднам для евакуації з Маріуполя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Ердоганом евакуацію із Маріуполя та гарантії безпеки для України

Автор: 

Маріуполь (3235) евакуація (2320) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+17
Знову воно вилізло.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Зеленському, що потрібно організувати евакуацію мирного населення з блокадного Маріуполя.

Іди заявляй це своєму дружку х**лу, підх*вник.
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24.04.2022 21:33
+12
Ну давай попробу. Кацапских фашистов ты же спасал с тонущей масквы. Мог бы хоть на граждан Мариуполя обменять
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24.04.2022 21:33
+7
Я не понял, Зеленский просит Турцию в содействии эвакуации из Мариуполя, Эрдоган заявил Зеленскому, что нужно провести эвакуацию из Мариуполя, он там ***** адекватен вообще
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24.04.2022 21:49
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Ну давай попробу. Кацапских фашистов ты же спасал с тонущей масквы. Мог бы хоть на граждан Мариуполя обменять
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24.04.2022 21:33 Відповісти
Знову воно вилізло.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Зеленському, що потрібно організувати евакуацію мирного населення з блокадного Маріуполя.

Іди заявляй це своєму дружку х**лу, підх*вник.
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24.04.2022 21:33 Відповісти
Він сам по собі хлопчик, задача - видоїти всіх собі чи країні на користь. За рік сподіваюсь побачити, шо з цього вийшло. Але наразі і від нас залежить, як в них поверне.
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24.04.2022 22:06 Відповісти
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24.04.2022 21:36 Відповісти
та невже...
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24.04.2022 21:37 Відповісти
Геніально!
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24.04.2022 21:37 Відповісти
так договорись со своим дружком, что заберешь их кораблем
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24.04.2022 21:40 Відповісти
Конченне!!!
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24.04.2022 21:47 Відповісти
Я не понял, Зеленский просит Турцию в содействии эвакуации из Мариуполя, Эрдоган заявил Зеленскому, что нужно провести эвакуацию из Мариуполя, он там ***** адекватен вообще
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24.04.2022 21:49 Відповісти
Та вже давно...
Але сміливих на жаль нема
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24.04.2022 21:50 Відповісти
Повій, вітре

Повій, вітре, на Вкраїну,

навій їй достатку.

Поверни в нашу державу

рід, честь і славу.

Повій, вітре, розвій горе,

принеси нам літо,

Щоб заграли по Вкраїні

веселі трембіти.

Повій, вітре, в тобі сила,

колихни ті пута,

Що опутали Вкраїну

і зав'яла рута.

Повій, вітре, з того боку,

де тебе чекали.

Незалежність України

разом відстояли.

Віє вітер від Тараса,

століття минули.

Україна, рідна Мати,

Сина не забула.

Л. Тарарака(рік невідомий)
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24.04.2022 21:54 Відповісти
та ты шо !!!!! ****** !!!! теперь все побегут туда
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24.04.2022 21:54 Відповісти
Гарант наказує гаранту
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24.04.2022 21:57 Відповісти
Зеленский, организуй наконец евакуацию! Тебя уже сам Ердоган просит!
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24.04.2022 21:59 Відповісти
Необходимо тебя дедиктаторизировать для начала такого хитро вы-го нейтрального дружка типа таракана из белки
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24.04.2022 22:02 Відповісти
Пиар! А то че то про него подзабыли. Еще тот козел пропутинская шлюха. ему ж счас прям медом намазано. на курорт русня к нему попрется. уже на лето открыты продажи. куча дополнительных рейсов. Кстати о НАТО... И турция и Греция - страны НАТО. 22 года живу в Греции. и .только и слышно в новостях каждый день- провокации со стороны турции. по 20 раз в день могут нарушать воздушное пространство Греции. Закупали. вопреки запретам НАТО у росии S-300. чуть их там пожурили. пальчиком ай-я-яй . Провокации и эммигрантами постоянно. И это между двумя странами НАТО.
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24.04.2022 22:03 Відповісти
Раніше б трохи зібралися б ці всі підари на мацквє: ердоган, орбан, шольц, макарон…
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24.04.2022 22:03 Відповісти
эрдоган, кончай *******, открой Босфор для кораблей\тральщиков НАТО, а то сам будешь летом кормить бедуинов, а возле Синопа ловить на берегу кацапские МЯМы.
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24.04.2022 22:04 Відповісти
ну так возьми и сделай...или засцал...?!
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24.04.2022 22:28 Відповісти
Шо, да?!
Ой, надож шото делать...
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24.04.2022 22:33 Відповісти
А кто ворованную херсонскую пшеницу из Севастополя гребёт ?
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24.04.2022 23:09 Відповісти
а может хватит крымских татар, которых поддерживала турция и которые творили в крыму не совсем приятные вещи, в том числе с землей... как они не довели себя до отдельного государства - вопрос... но... 100% турция поддерживает татар с целью последующего создания отдельного крымско-татарского государства, независимого от Украины... Это можно допускать? НЕТ! гнать надо турков пока не поздно...
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25.04.2022 05:08 Відповісти
Откуда гнать придурок, где турки в украине живуть?
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25.04.2022 06:14 Відповісти
Эрдогана иногда проходить короткое замыкание, он этим должен обратится путлеру, а не зеле..
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25.04.2022 06:13 Відповісти
Потрібно зупинити відкриту торгівлю з кримнашем, припинити притуляти кацапських туристів, та поновити постачання зброї ЗСУ
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25.04.2022 11:59 Відповісти
 
 