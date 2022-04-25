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Ердоган завтра проведе телефонну розмову з Путіним

путин,эрдоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонну розмову з президентом країни-агресора Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Президент Ердоган заявив, що завтра проведе телефонну розмову з президентом Росії Путіним", - повідомляє видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно організувати евакуацію цивільних з Маріуполя, - Ердоган

Автор: 

путін володимир (23878) Ердоган Реджеп Таїп (929)


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Топ коментарі
+7
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25.04.2022 19:29
+5
Пусть даст йому пызды!!!
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25.04.2022 19:29
+5
Чьот Ердоган допомагає раісі обходити санкції.
Не можна довіряти диктаторам..
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25.04.2022 19:30
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25.04.2022 19:29 Відповісти
Не погано, але два роки забагато.
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25.04.2022 19:47 Відповісти
Пусть даст йому пызды!!!
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25.04.2022 19:29 Відповісти
Чьот Ердоган допомагає раісі обходити санкції.
Не можна довіряти диктаторам..
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25.04.2022 19:30 Відповісти
Ой що завтра буде .. тікайте, ховайтеся ..
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25.04.2022 19:41 Відповісти
не помаю, о чем говорить с патологическим лжецом и сумасшедшим? прямой в челюсть и ногой на горло. может дойдет. но не факт.
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25.04.2022 19:42 Відповісти
Какие уже там переговоры, намечается новая сакральная дата 30 апреля. С Евой Браун, алиной кабаевой, недофюрер уже расписался, войну прос*ал и теперь как истинный ариец, сцыкливое пуйло приняв дозу новичка впярод на концерт кабздоха, ну и кабаевиху можешь с собой забрать.
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25.04.2022 19:42 Відповісти
Президент ердоган вже втратив українського туриста, заохочуючи кацапського. Ну удачі президенту ердогану, хай добряче слідкує за рушниками і склянками в готелях))
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25.04.2022 19:44 Відповісти
А потом даст интервью, где скажет:

- Не, ну он просто с ума сошёл. Он мне рассказывал про каких-то нацистов, которые устроили геноцид народу Донбасса. А теперь он (Путин) должен всех освободить...
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25.04.2022 19:46 Відповісти
Лавры макрона не дают покоя ?
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25.04.2022 19:47 Відповісти
Уверен, Ердогану зараз соромно за цей знімок з кремлівським нерукоподаваемим вором та серійнии вбивцею.
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25.04.2022 19:51 Відповісти
Будет выменивать Сирию на какую-то помощь
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25.04.2022 20:02 Відповісти
Цензор, а може досить писати прізвище ***** з великої літери!
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25.04.2022 20:11 Відповісти
Надіюсь, пошле :уйла на йух.
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25.04.2022 20:12 Відповісти
Хочу Крым под совместным трёхсторонним управлением - Украины, Турции и крымских татар. Татары - слабы, но настрадались. Наши - инициативны, но распи#дяи. Турки не допустят рюзге-управления, учитывая их членство в нате. Была бы козацко-янычарская автономия.
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25.04.2022 22:47 Відповісти
 
 