Ердоган завтра проведе телефонну розмову з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонну розмову з президентом країни-агресора Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Президент Ердоган заявив, що завтра проведе телефонну розмову з президентом Росії Путіним", - повідомляє видання.

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