Ердоган завтра проведе телефонну розмову з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонну розмову з президентом країни-агресора Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Президент Ердоган заявив, що завтра проведе телефонну розмову з президентом Росії Путіним", - повідомляє видання.
Топ коментарі
+7 ahuhu
показати весь коментар25.04.2022 19:29
+5 maximus #452494
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+5 Ksenia VB
показати весь коментар25.04.2022 19:30
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Не можна довіряти диктаторам..
Евой Браун,алиной кабаевой, недофюрер уже расписался, войну прос*ал и теперь как истинный ариец,сцыкливое пуйло приняв дозу новичка впярод на концерт кабздоха, ну и кабаевиху можешь с собой забрать.
- Не, ну он просто с ума сошёл. Он мне рассказывал про каких-то нацистов, которые устроили геноцид народу Донбасса. А теперь он (Путин) должен всех освободить...