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Азербайджан не рассчитывается за газ России рублями

рубль

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR прокомментировала информацию, что страна импортирует российский газ в рублях. Заявила, что это не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Trend.

"В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили в компании.

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Азербайджан (792) Газ (10232) рубль (911)


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А зачем Азербайджану, который экспортирует газ покупать газ российский?
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25.04.2022 19:46 Ответить
Було тут колись,що Азербайджан купляє дешеао у кацапів і перепродує Алієв багато чого виторгував у ботоксного
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25.04.2022 19:59 Ответить
Так у Азербайджану є свого газу повно, чи нє?
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25.04.2022 19:49 Ответить
позорные азики покупают газ за далляры,ты смотри какие принципиальные помощники украины,за далляры не грех,это ведь не за рубли!!! а нахер рашке рубли из-за границы,они сами их напечатают в любом количестве!!! большой стратегический партнёр украины и параллельно духовно братский народ - позорные азики,продают российский газ в европу,как свой и этим помогают обходить рашке санкции.маршрут через азиков,турцию и в германию. так что какая разница в рублях они платят или в долларах? они выступают,как страна реэкспортёр руского газа в европу.
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25.04.2022 20:33 Ответить
Тварь армянская!
Позорные, это твой подлое племя пошей. Жертва инцеста! У тЕБЯ даже нет мужества, выставить свою тряпку вместо флага.
Пуканподгорает?!
Готовься к 2025 году. Этот год, будет последним годом твоего табора.
Тушки армгутанов, не дадут соврать
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25.04.2022 22:13 Ответить
 
 