Азербайджан не рассчитывается за газ России рублями
Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR прокомментировала информацию, что страна импортирует российский газ в рублях. Заявила, что это не соответствует действительности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Trend.
"В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили в компании.
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Позорные, это твой подлое племя пошей. Жертва инцеста! У тЕБЯ даже нет мужества, выставить свою тряпку вместо флага.
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Готовься к 2025 году. Этот год, будет последним годом твоего табора.
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