Азербайджан не розраховується за газ Росії рублями
Азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR прокоментувала інформацію про те, що країна імпортує російський газ в рублях. Заявила, що це не відповідає дійсності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Trend.
"У ЗМІ поширилася інформація про те, що Азербайджанська Республіка платить за газ, який імпортується з Російської Федерації, в рублях. Ми заявляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - заявили в компанії.
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Позорные, это твой подлое племя пошей. Жертва инцеста! У тЕБЯ даже нет мужества, выставить свою тряпку вместо флага.
Пуканподгорает?!
Готовься к 2025 году. Этот год, будет последним годом твоего табора.
Тушки армгутанов, не дадут соврать