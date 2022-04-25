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Азербайджан не розраховується за газ Росії рублями

рубль

Азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR прокоментувала інформацію про те, що країна імпортує російський газ в рублях. Заявила, що це не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Trend.

"У ЗМІ поширилася інформація про те, що Азербайджанська Республіка платить за газ, який імпортується з Російської Федерації, в рублях. Ми заявляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - заявили в компанії.

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Автор: 

Азербайджан (856) газ (10455) рубль (445)


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А зачем Азербайджану, который экспортирует газ покупать газ российский?
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25.04.2022 19:46 Відповісти
Було тут колись,що Азербайджан купляє дешеао у кацапів і перепродує Алієв багато чого виторгував у ботоксного
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25.04.2022 19:59 Відповісти
Так у Азербайджану є свого газу повно, чи нє?
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25.04.2022 19:49 Відповісти
позорные азики покупают газ за далляры,ты смотри какие принципиальные помощники украины,за далляры не грех,это ведь не за рубли!!! а нахер рашке рубли из-за границы,они сами их напечатают в любом количестве!!! большой стратегический партнёр украины и параллельно духовно братский народ - позорные азики,продают российский газ в европу,как свой и этим помогают обходить рашке санкции.маршрут через азиков,турцию и в германию. так что какая разница в рублях они платят или в долларах? они выступают,как страна реэкспортёр руского газа в европу.
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25.04.2022 20:33 Відповісти
Тварь армянская!
Позорные, это твой подлое племя пошей. Жертва инцеста! У тЕБЯ даже нет мужества, выставить свою тряпку вместо флага.
Пуканподгорает?!
Готовься к 2025 году. Этот год, будет последним годом твоего табора.
Тушки армгутанов, не дадут соврать
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25.04.2022 22:13 Відповісти
 
 