Дания стала первым донором созданного Энергетическим сообществом Фонда восстановления энергоинфраструктуры Украины, - Галущенко

Дания стала первым донором Фонда, созданного Энергетическим сообществом по восстановлению в Украине разрушенной войной энергетической инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Искренне спасибо первому донору, Дании, за то, что она ответила на призыв Украины оказать неотложную поддержку энергетическому сектору в эти трудные времена войны", – говорится в сообщении.

Объем отправленных Данией средств в уведомлении не указан.

При этом министр призвал другие страны и международных партнеров становиться донорами Фонда, отметив, что украинские энергетики каждый день, несмотря на вражеские обстрелы, снова и снова возобновляют электросети и газоснабжение.

Директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковски со своей стороны заверил, что соответствующие средства будут быстрее направлены Украине.

"Секретариат вместе с Минэнерго Украины будут работать быстро, чтобы все уплаченные взносы направлялись на удовлетворение важнейших потребностей украинского энергетического сектора", – отметил Лорковски, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Как сообщалось, в начале апреля 2022 года Энергетическое сообщество создало Фонд для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры, донорами которой должны стать преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.

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