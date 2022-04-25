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Благодаря системам искусственного интеллекта задержаны около 200 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, - Енин

єнін

Украинские правоохранители усиливают работу на блокпостах использованием систем искусственного интеллекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона в понедельник.

"В частности, в базы данных, которые используют полицейские, уже внесено более 2 млн человек. Все они принадлежат либо к незаконным вооруженным формированиям, преступным формированиям, дезертирам и т.д. Именно благодаря этой базе за две недели было задержано около 200 человек, переданных органам СБУ" , – рассказал Енин.

Читайте: Россия активизировала заброску в Украину диверсантов из членов ЧВК, - Енин

искусственный интеллект (37) Енин Евгений (328)


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Те що 2 міліони патріотів внесли до списку незаконних формувань можна легко повірити враховуючи репутацію цього діяча, як і всіх інших прокурорських
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25.04.2022 20:44 Ответить
Українські правоохоронці посилюють роботу на блокпостах використанням систем штучного інтелекту Джерело:
...ти всіх розчесав одною гребінкою, може ти теж у базі?
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25.04.2022 21:13 Ответить
Щось незрозуміло... Семенченка та торнадівців теж записали до НЗФ! Торнадівці, яких випустили вправно валять московитів!
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25.04.2022 20:52 Ответить
Цікаво, а Єнін взагалі знає що таке штучний "штучний інтелект"?
Чи як багато з зебілів просто ******** красиві та незрозумілі (для нього) терміни іноземного походження.
Бо до тих баз даних "штучний інтелект" ніяким боком, від слова - зовсім.
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25.04.2022 21:30 Ответить
А вдруг фотографируют и запускают поиск по фотке?
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25.04.2022 22:11 Ответить
Ригівська свиня занесла 2 млн. людей у базу, здогадайтесь з 1 разу, хто там...
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26.04.2022 08:58 Ответить
Може ОП з його зедебілами замінимо штучним інтелектом. Він нас раші не продасть і війну виграє, та й брехати не буде. Треба петицію на сайті преЗедента створити, може для початку хай дєрьмака попробує замінити на штучний інтелект, толку буде більше. Діджіталізація же ж....
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07.08.2022 20:44 Ответить
 
 