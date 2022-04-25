Благодаря системам искусственного интеллекта задержаны около 200 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, - Енин
Украинские правоохранители усиливают работу на блокпостах использованием систем искусственного интеллекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона в понедельник.
"В частности, в базы данных, которые используют полицейские, уже внесено более 2 млн человек. Все они принадлежат либо к незаконным вооруженным формированиям, преступным формированиям, дезертирам и т.д. Именно благодаря этой базе за две недели было задержано около 200 человек, переданных органам СБУ" , – рассказал Енин.
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...ти всіх розчесав одною гребінкою, може ти теж у базі?
Чи як багато з зебілів просто ******** красиві та незрозумілі (для нього) терміни іноземного походження.
Бо до тих баз даних "штучний інтелект" ніяким боком, від слова - зовсім.