Благодаря системам искусственного интеллекта задержаны около 200 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, - Енин

Украинские правоохранители усиливают работу на блокпостах использованием систем искусственного интеллекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона в понедельник.

"В частности, в базы данных, которые используют полицейские, уже внесено более 2 млн человек. Все они принадлежат либо к незаконным вооруженным формированиям, преступным формированиям, дезертирам и т.д. Именно благодаря этой базе за две недели было задержано около 200 человек, переданных органам СБУ" , – рассказал Енин.

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